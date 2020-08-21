Цены будут выше. Как общепит Барнаула пережил простой и кому придется уйти с рынка

120 дней, каждый из которых был как вечность, – так охарактеризовал период простоя из-за пандемии коронавируса основатель ресторанной сети "Бочкари" Виталий Брегадзе. В "Переговорке" на amiс.ru он назвал Александру Михельсону признаки предприятий, которым все же придется покинуть ресторанный рынок, и тех, кто сумеет выстоять в любых условиях. Рассказал, что его потрясло больше всего в период пандемии и о беспрецедентной поддержке государства все это время. Кстати, вы заметили, что цены в ресторанах Барнаула повысились? Брегадзе прогнозирует, что осенью они станут еще выше. Но барнаульцы ходить в рестораны все равно не бросят, потому что там подают их любимые блюда.

2:23 "120 дней, которые мы просидели на карантине, это было испытание не только нервов, но и в целом самого себя. Каждый день как вечность", – Виталий Брегадзе рассказал, как ему удалось преодолеть этот непростой период и что потрясло его больше всего.

5:34 О тех, кому придется уйти с рынка, и тех, кто сумел продержаться. Всего, по прогнозу Виталия Брегадзе, с рынка общепита уйдут 10-15% от всех предприятий. Но если бы ситуация затянулась, то Барнаул лишился бы примерно половины заведений.

6:40 Виталий Брегадзе рассказывает о беспрецедентных мерах поддержки, которые получил ресторатор от государства.

7:45 О том, что изменила пандемия коронавируса и режим самоизоляции в ресторанном бизнесе, и о том, что теперь навсегда останется с нами.

10:00 Цены в ресторанах выросли. А осенью вырастут еще, обещает Брегадзе. Но при этом, по его словам, именно рестораторы являются пострадавшей стороной: "К сожалению, в этом случае страдаем больше всего мы, потому что поставщики поднимают цену на 15%, а я блюдо поднять на 15% не могу".

12:24 О том, почему барнаульцы не бросят ходить в рестораны. (Спойлер: во-первых, любят хорошо поесть; во-вторых, любят праздники; в-третьих, здесь можно знакомиться и встречаться с друзьями.)

13:23 Что будет, если придет вторая волна пандемии и все снова закроют. "Ну, конечно, это крах! Ни одна отрасль такого не выдержит". Впрочем, краха можно избежать. Ресторатор назвал условия для этого.

16:07 О том, почему требования Роспотребнадзора для ресторанного бизнеса вызывают негодование. "Вот идите и проверяйте тех, кто их не соблюдал", – удивляется Брегадзе. Кстати, сейчас всем гостям ресторанов на входе измеряют температуру, но не всем это почему-то нравится.

20:56 Ресторатор рассказывает, какие кухни и блюда предпочитают есть барнаульцы. Советуем смотреть этот блок предварительно хорошо пообедав. (Спойлер: на первом месте – шашлыки и стейки. Кофейни по популярности находятся на пятом месте. А вот что на втором, третьем и четвертом – узнаете из "Переговорки").