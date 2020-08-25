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"Да нормальный он мужик". Суриков о Лукашенко, его ошибках и протестах в Белоруссии

, ИА "Амител"
Как видит ситуацию в Республике Беларусь человек, который проработал там послом 12 лет

В "Переговорке" на amic.ru сразу две злободневные темы – протесты в Белоруссии и митинги в Хабаровске. На вопросы Александра Михельсона отвечает экс-посол России в Республике Беларусь Александр Суриков. Он проработал в этой стране 12 лет (c 2006 по 2018 год) и, конечно, лично знает ее главу Александра Лукашенко.

"Да он нормальный мужик. И человек нормальный", – так Суриков отзывается о главе республики, несмотря на тысячи задержанных и сотни покалеченных на массовых митингах в Белоруссии. Более того, он уверенно говорит о том, что протесты там не стихийные, а срежиссированы Западом. И утверждает, что это попытка повторения украинского сценария с одной лишь целью – отдалить Белоруссию от России.

При этом происходящее в Хабаровске Александр Суриков считает искренним возмущением людей, недовольных отношением федеральных властей к региону.  

Мы приглашали Александра Александровича на интервью без особой надежды на его согласие. Мало кто из публичных людей готов сейчас говорить и о Белоруссии, и о Хабаровске искренне. Но он согласился без особых раздумий и откровенно (как нам показалось) отвечал на вопросы.

Мнение Александра Сурикова явно не совпадает с настроениями многих. Но то, как видит ситуацию человек с огромным стажем в большой политике и 12-ти летним пребыванием на посту посла России в Республике Беларусь, как минимум интересно.

И вот о чем мы говорили:

02:20 "Что это заказной сценарий – для меня предельно понятно". Александр Суриков рассказывает о том, что активность оппозиционных сил в республике стала проявляться после украинского сценария 2014 года. "Нам было еще тогда понятно, когда я работал послом в Белоруссии, что следующей за Украиной оторвать от России будут пытаться Белоруссию. Этот заказной сценарий сейчас вобрал в себя украинский опыт, то есть силовой и майданный, и дописанный – забастовки на предприятиях и так далее – на случай, если не получится украинский вариант. Нацелено это в первую очередь против России".

05:39. О том, почему майданный результат в Белоруссии не может получиться. Причин, по мнению Сурикова, несколько:
– власть в Белоруссии более решительная и более твердая в своих действиях;
– правительство понимает, что нужно на сегодняшний день белорусскому народу;
– в республике готовы отстаивать интересы населения и избранной власти до самого конца.

06:11 О слишком жестоких задержаниях на митингах. "Это, наверное, ошибка. Надо было сначала с людьми поговорить. А тут (на мирных митингах) стали задерживать тысячами, кого-то побили и этим озлобили часть населения". Лукашенко боялся украинского опыта, того, что если это не подавить сразу, то будет рост майданных протестов, как на Украине. Отсюда такая жесткость и ошибки.

11:06 "Да он нормальный мужик! И человек нормальный. Вполне адекватный, но жесткий, требовательный и умеющий добиваться выполнения собственных решений. Он выиграл и будет идти до конца. Лукашенко будет президентом в любом случае. Оппозиция будет вынуждена смириться".

12:55 "Газ, нефть, цены – это вопросы чисто торговые, не надо их переводить в политику", – Александр Суриков об отношениях России и Белоруссии. "Где вы видели, что Белоруссия становится дальше от России? Этого никогда не было и не может произойти на сегодняшний день. Говорят, батька все куда-то в Европу. А мы куда? Мы ж имели с Европой договор. Мы же даже раньше в Европу хотели".

15:25 О митингах в Хабаровске. По мнению Александра Сурикова, это тоже ошибка. На этот раз – российских властей. "Лично я Фургала не знаю. Но он выиграл выборы. Но вот нашлись за ним... подозрения в преступлении. Надо отстранить? Наверное. Но с людьми-то надо было поговорить, все объяснить, не раскрывая тайны следствия. Что вот такая ситуация, что есть подозрения. До выяснения мы его задерживаем. Если не подтвердится – вернем. Но никто же ничего не объяснил. Люди же выбирали. Надо же уважать их мнение. Никаких "американских" следов там нет, там просто человеческое возмущение".

19:00 О ситуации в Алтайском крае после коронакризиса. "Ситуация внушает некое опасение", – говорит Суриков. Он отмечает, что почти все предприятия сейчас начали работать, но тем не менее более 20% из них исчезли. Есть вопросы к оказанию медицинской помощи населению. Суриков говорит о том, что из-за коронавируса почти перестали лечить другие, не менее серьезные болезни. "Совершенно же очевидно, что высокотехнологичные больницы, где делают серьезные хирургические операции, надо освобождать от ковидной нагрузки. Когда основная угроза локализована, медицина должна заработать на полную мощность".

21:28 Об экономике страны и края. "Провал серьезный, и у меня ощущение, что из этого провала мы в этом году не выйдем". При этом, по мнению Сурикова, в Алтайском крае ситуация несколько полегче. Хотя в промышленности вопросов целая куча: зарплаты низкие, налоги низкие. "Тут надо заниматься, заниматься, заниматься и заниматься".

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Комментарии

25.08.2020 16:14
- гость -

Нормальный никогда так презрительно о своём народе не будет отзываться. И да, если уж набрал 80%, то почему так боится своего народа?

25.08.2020 16:18
- гость -

Дедам во дворе в домина надо играть, а не в политику!

25.08.2020 16:22
гость

Да какой он для нас нормальный, только и рассказывал всем, в том числе и народу своему, как его обираем, а как поприжали, так заюлил. Шантажист обанкротившийся

25.08.2020 16:29
АБОРИГЕН

Странное понятие нормы.

25.08.2020 16:47
Наташа

Оценка по количеству принятых на душу гранённых .

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