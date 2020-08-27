Моя история – драма. Как украинец выступает за Алтай и тренирует женскую сборную Китая

"Это будет один из мировых центров гребли", – говорит о гребном канале Барнаула мастер спорта международного класса по гребле, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Андрей Крайтор. По его словам, спортсмены, которые приезжали в Барнаул два года назад на Кубок чемпионов, остались под большим впечатлением. Сейчас столица края готовится к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в мае 2021 года. Со всего мира в Барнаул приедут около 400 спортсменов, а еще их семьи, тренеры, медики и болельщики. В "Переговорке" на amic.ru Андрей Крайтор рассказал Александру Михельсону, готов ли Алтай принять соревнования такого уровня, что будет с гребным каналом после соревнований. А также о том, почему он с 2016 года выступает за Алтайский край и как на него повлиял допинговый скандал, за счет чего китайцы становятся сильнейшими спортсменами, и хватает ли ему денег.

03:05 "Невероятный канал", "Это будет один из мировых центров гребли", "Барнаул станет транзитным хабом для всех соревнований", "Новая точка для мировой гребли" – двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и тренер женской сборной Китая Андрей Крайтор о том, почему гребной канал в Барнауле имеет все шансы стать одним из лучших в мире.

05:40 Андрей Крайтор об истории гребли и о том, как этот вид спорта попал в Олимпийскую программу.

08:30 "Сильнейшие каноисты-спринтеры мира – в России". Как уроженец Украины, гражданин Азербайджана стал выступать за Алтайский край и почему ни разу об этом не пожалел.

12:40 "Я был на гребном канале и наткнулся на фотографию, на которой Юрий Вениаминович Шамков (председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края, – прим. редакции) еще в составе сборной по гребле". О начале строительства гребного канала в Алтайском крае, о меценатах и о том, почему было решено развивать именно этот вид спорта.

14:40 "Два золота на Чемпионате России уже есть, серебро и две бронзы". Андрей Крайтор уверен, что в Алтайском крае растет достойная спортивная смена.

15:30 Что будет с гребным каналом в Барнауле после соревнований, смогут ли здесь отдыхать жители города. И о чем говорили с губернатором Виктором Томенко на месте будущих соревнований.

16:30 "Это станет еще и квалификационным этапом Кубка мира". О двойной ответственности, которая возложена на предстоящий чемпионат и о том, каких гостей ждать Барнаулу в мае 2021: "Плюс-минус 50 команд приедет со всего мира, это примерно 400 спортсменов. Плюс около 200 специалистов".

20:00 "Моя история – это драма". Как Андрей Крайтор стал тренером женской сборной Китая, о его планах на предстоящую Олимпиаду, и о том, как повлиял на это решение допинговый скандал с российскими спортсменами.

23:20 Почему китайцы становятся лучшими. "Ничто не может помешать китайцу выполнить то, что запланировано… они жертвуют всем ради цели... "Есть цель, не вижу препятствий", – рассказывает Крайтор об особенностях менталитета китайцев, их дисциплине, работоспособности и достижениях. А еще о том, что "Китай – древнейшая страна, и весь остальной мир для них просто дети".

27:24 Когда счет идет на доли секунды. "На чемпионате мира в Португалии я и мой оппонент пересекли финиш одновременно. Показалось и мне, и ему, и всем вокруг, что гонку выиграл я. Но после разбора фотофиниша оказалось, что я ему проиграл 0,012 секунды". О том, почему десятые доли секунды это очень много для спортсмена, а тысячные – элемент удачи.

29:40 Сколько зарабатывает и насколько богат Андрей Крайтор. А еще о том, как в Китае гражданство влияет на зарплату. (Спойлер, если ты американец, то твоя зарплата будет самой высокой, а если русский – ниже чем у всех прочих.)

33:30 Здесь Андрей Крайтор рассказывает об операции после травмы, которую не мог позволить себе долгое время, чтобы не лишиться дохода, "счастливом" предложении из Китая, которое позволило наконец решиться пойти к хирургам, полугодовом восстановлении и о своих достижениях в этой стране.