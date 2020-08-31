Как в Барнауле строят дорогу на улице Сиреневой

В Барнауле в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стоят автомобильную дорогу по улице Сиреневой. Сейчас в этом микрорайоне дороги нет вообще, хотя она очень востребована: здесь построено очень много жилья. Поэтому в 2019 году власти города поставили задачу построить дорогу как можно быстрее. Работы будут идти в два этапа. В этом году построят участок дороги в границах от улицы Взлетной до улицы Балтийской. Как сообщили в администрации города, работы собираются завершить уже к концу ноября. Всего этим летом дорожники построят участок протяжностью 364 метра. Стоимость работ составляет 32,8 млн рублей.
Помимо проезжей части на участке планируют обустроить тротуары, парковки, ливневую канализацию, установить дорожные знаки, а также обустроить наружное освещение.
Работы продолжат в следующем году. Тоже в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" построят участок дороги от улицы Балтийской до улицы Власихинской.
В администрации города подчеркивают, что на сегодняшний день по нацпроекту ремонт завершен уже на 15 участках. Их общая протяженность — 15,3 км. Из них введены в эксплуатацию 12 объектов:
- дорога на п.Черницк от а/д Калманка-Новороманово-Лебяжье до ул.Пионерской;
- Пионерская от а/д подъезд к п.Черницк до ул.Новостройка в п.Черницк;
- Новостройка от ул.Пионерской до ул.Вишневой, в п.Черницк;
- дорога на садоводство "Флора" от Змеиногорского тракта до конечной остановки "СНТ Флора";
- Опытная Станция от ул.Опытная Станция, 4а до ул.Опытная Станция,100;
- Куйбышева от ул.Мусоргского до пр-кта Дзержинского;
- Понтонный Мост от ул.Красноярской до ул.Понтонный Мост,231;
- Пушкина от ул.Промышленной до пр-кта Ленина;
- Мало-Тобольская от пр-кта Ленина до ул.Промышленной;
- Советская от пл.Октября до пр-кта Комсомольского;
- Молодежная в п.Бельмесово от ул.Мостовой до ул.Нагорной;
- Рубцовская от ул.Ткацкой до ул.Маяковской.
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