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Вернуться живым. Почему отдых на туристических базах стал смертельно опасен

, ИА "Амител"
В "Переговорке" на amic.ru мы спросили у представителя МЧС, сколько стоит убедить проверяющего "закрыть глаза" на нарушения

Как получилось, что на туристической базе "Бирюзовая Катунь" на Ае, загоревшейся во время грозы, не оказалось огнетушителя, почему турбазу "Глобус", где погибла семья барнаульцев, МЧС проверяло в последний раз в 2015 году, и насколько безопасно (оказалось, что вообще нет, и это так по всей России) отдыхать на турбазах, в "Переговорке" на amic.ru рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов. Евгения Даровская также узнала у него, как после трагедии в "Зимней вишне" сейчас проверяют торговые центры, почему в этом году в школах выявлено больше нарушений, чем в прошлые годы и сколько стоит убедить ревизора "закрыть глаза" на нарушение. Смотрите "Переговорку" на amic.ru – это интересно.

1:40 "Там были бензогенераторы. И они более опасны, чем дизельные". Константин Илясов рассказывает, что привело к смерти целой семьи на туристической базе "Глобус" на Алтае. И зачем владелец турбазы поставил оборудование именно под этой комнатой. "Это то же самое, что завести автомобиль в гараже, закрыть и надеяться, что все будет хорошо". Илясов также объясняет, почему другие гости базы не пострадали и ничего не заметили ночью, когда произошла трагедия.

4:30 "Эту базу проверяли, но было это очень давно. Объект относится к умеренной категории риска, и проверки проводятся раз в шесть лет". А после того как на базе "Глобус" сменился собственник, сотрудники МЧС не проверяли ее ни разу. О том, как в России (а закон един для всей страны) нельзя часто проверять на безопасность туристические базы. А некоторые – вообще нельзя. По закону.

7:30 "Наши сотрудники не принимают участие в проверках строящихся объектов и тех, что сдаются в эксплуатацию, не потому что не хотят, а в соответствии с Федеральным законодательством". О том, что туристическую базу "Бирюзовая Катунь" (ту самую, где этим летом произошел большой пожар, и на которой не оказалось огнетушителя, а люди чудом не погибли от огня, выпрыгивая из окон) не проверяли с момента ее постройки. Более того – сотрудники МЧС по закону имели право прийти с противопожарной проверкой только в 2024 году.

8:50 "Закрыть объект, даже после ЧП, можно только по решению суда". Какая ответственность грозит нарушителям и что может стать причиной закрытия базы.

11:47 "Внеплановая проверка может проводиться по поручению правительства, по требованию прокуратуры, по обращению граждан". Константин Илясов объяснил, как все-таки можно добиться "незапланированного" (все равно по закону обязаны предупреждать) рейда надзорных ведомств по объектам туризма.

12:20 "Базы, на которых находится меньше 50 человек, относятся к низкой категории риска, и проверки на них не проводятся". (Вы еще не удивляетесь, как вам удалось вернуться живыми после отдыха?)

13:20 "Это вопрос провокационный". Константин Илясов о том, сколько стоит "закрыть глаза" на нарушение, и как за это наказывают.

14:40 "Подготовка к туристическому сезону прошла сумбурно". Из-за коронавируса до июля все не работало, и сотрудники туриндустрии не знали, откроются ли они вообще. А потому после разрешения губернатора (которого они очень горячо умоляли об этом, помните, да?) открытие турбаз проходило второпях, считает Илясов.

16:05 "Решение принимает прокуратура". Сколько времени отнимают бюрократические согласования, и куда может пожаловаться посетитель турбазы на нарушения по безопасности во время отдыха. (Спойлер: у МЧС есть 30 дней на проверку. Но только после разрешения прокуратуры.)  

17:50 О том, кто оплачивает поиски потерявшейся незарегистрированной группы туристов и почему все-таки важно регистрироваться. Сделать это очень просто. А результат – ваша жизнь. "Нужно просто зайти на сайт и зарегистрироваться. В этом случае, если человек не вернется в указанную им самим дату, мы начнем поиски незамедлительно", – подчеркивает спасатель.

20:50 "Люди могут чувствовать себя безопасно, приходя за покупками". О проверках в торговых центрах Алтайского края после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". А вот проверок в кинотеатрах и развлекательных центрах после смягчения "ковидного" указа губернатора "к сожалению, не предусмотрено".

22:20 "Не работает система пожарной сигнализации, и сигнал не проходит на пульт 01". О том, что в этом году в школах края нарушений, связанных с автоматикой, перед 1 сентября оказалось больше, чем было в прошлые годы. Но их уже устранили. Стоит ли волноваться за своих детей, когда они в школе – узнаете, когда посмотрите.


Комментарии

4.09.2020 15:43
- гость -

Пожарным запретили кошмарить бизнес
Вот и результат

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