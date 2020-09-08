Гром грянет – найдется все. Зачем повышать проезд в автобусах и куда уходят деньги

Ситуация на рынке автоперевозок Барнаула близка к критической, считает бывший руководитель дорожного комитета администрации Барнаула Николай Долженко. На дороги возвращаются автобусы малой вместимости, а больших становится все меньше. "Это непростительная ошибка, ведь мы отказались от "Газелей" несколько лет назад, потому что была высокая аварийность", – напоминает Долженко. По его словам, за короткое время в Барнауле сменилось 60% перевозчиков, а почти все конкурсы на право оказывать пассажироперевозки в городе проходят со скандалами, вмешательством судебных инстанций и федеральной антимонопольной службы. Неужели сфера общественного транспорта настолько выгодна, что за право в нее вступить ведутся войны? Почему выигрывают перевозчики со старыми автобусами, а тех, у кого хорошая база, выгоняют с рынка? Почему не всегда водителей перед выходом в рейс осматривает медик? И куда уходят деньги после повышения цен на проезд? На эти и другие вопросы Евгении Даровской в "Переговорке" на amic.ru отвечает исполнительный директор ассоциации автоперевозчиков Барнаула Николай Долженко. Смотрите. Будет интересно.
01:50 Больших автобусов на дорогах Барнаула становится все меньше, а вот "Газелей" и прочих маршруток – все больше. И это большая ошибка, считает Николай Долженко: "Мы уже проходили, когда "Газелей" на дорогах было больше тысячи и была страшная аварийность, мы ушли от этого, но сегодня можем опять к этому вернуться, допустить этого нельзя".
03:10 "Программы государственной, краевой, городской сейчас нет". Долженко говорит, что документ, где была прописана поддержка пассажироперевозчиков, закончился в 2015-м году. "А раз программы нет, получается самотек. Кому-то показалось так, кому-то – по-другому, у нас шесть заместителей сменилось в комитете по транспорту за несколько лет". Эксперт считает, что в транспортной сфере не хватает профессионализма.
06:00 "В угоду одним перевозчикам нарушаются права других". Долженко объясняет, почему так много скандалов, связанных с конкурсами пассажирских перевозок и приводит удивительные цифры: "За три года в Барнауле на 60% поменялись перевозчики". И это неправильно, уверен спикер. "Берегите старых перевозчиков, не надо тасовать, это сложившиеся коллективы, отрасль сложнейшая", – обращается эксперт к молодым коллегам из комитета по транспорту города Барнаула.
09:01 "Там программы с банками, с федеральными структурами". Почему в соседних регионах система пассажироперевозок работает лучше, чем на Алтае и в Барнауле.
11:30 В Барнауле устаревший автопарк. В последние годы в городе не было приобретено ни одного нового автобуса, рассказывает директор ассоциации автоперевозчиков. Непростая ситуация и в Горэлектротрансе. А еще несколько лет назад было все иначе.
12:10 "С водителями совсем плохо стало". "Настоящих водителей уже процентов 40 не хватает". О том, почему сейчас так мало желающих возить барнаульцев. Спойлер: это только со стороны кажется, что работа не пыльная – сидишь и за руль держишься. На самом деле и с зарплатами не все гладко, и условия труда тяжелые. Да еще и мотивации нет. А вот раньше проводили конкурсы водительского мастерства, учили водителей, заинтересовывали, вспоминает Долженко.
15:17 "Вот, не дай Бог, гром грянет, тогда найдутся все. Найдутся и крайние, и средства". Директор ассоциации автоперевозчиков приводит в пример ситуацию в Омске, где серьезный кризис заставил власти найти ресурсы для развития отрасли.
16:34 "Это страшная ошибка". А здесь спикер возмущается тем, что сейчас перевозчику совсем не обязательно иметь ремонтные цеха и медиков, которые осматривают водителей перед выходом в рейс.
18:00 В пандемию коронавируса транспортникам пришлось совсем нелегко, говорит Долженко. "Я, конечно, буду говорить: ребята, держитесь. Но я должен просить тех, от кого зависит: давайте помогать".
19:25 "Сегодня себестоимость проезда в Барнауле за сорок рублей. Но никто же не просит". Почему нужно повышать цену на проезд в общественном транспорте и куда ушли деньги после предыдущего повышения: "Топливо росло с каждым днем, накопились долги, и когда добавили на рубль, получилось рассчитаться только с долгами, а на перспективу не осталось".
20:10 "Надо находить возможности. А они есть". На примере других городов Николай Долженко доказывает, что и в Барнауле можно было бы поддерживать пассажироперевозчиков.
Комментарии
Писали, что в 2004 году проезд стоил 6 рублей. Почему бы общественному транспорту не сделать дешевый бензин из Казахстана?
8.09.2020 16:13
- гость -
Писали, что в 2004 году проезд стоил 6 рублей. Почему бы общественному транспорту не сделать дешевый бензин из Казахстана?
вы серьезно? отнимите доход у того самого?
Реальный курс доллара 30 рублей. Центробанк установил его 75 рублей. Вот где грабеж!
"Сегодня себестоимость поезда в Барнауле за сорок рублей. Но никто же не просит".
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Дядя, наниматель 20 тонной фуры платит 30-40 рублей за километр, а у тебя 40 рублей за перевозку 80 килограмового кожанного мешка. Как так?
"Реальный курс доллара 30 рублей." - это курс доллара в вашей больной голове?
сейчас на такси дешевле ездить
Пока общественный транспорт деградирует семимильными шагами, таксисты развиваются. Сегодня наблюдал такси с рекламой "на метане". Скоро на такси дешевле будет.
8.09.2020 16:28
- гость -
"Реальный курс доллара 30 рублей." - это курс доллара в вашей больной голове?
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Признак ушербности переходить на оскорбления. Известный экономист сказал, что курс завышен в 2.5 раза.
Барнаул "стремительным домкратом" несётся к ситуации, через которую прошли почти все города и крупные райцентры края. Итогом непрерывного повышения тарифа на проезд, якобы необходимого для поддержания системы общественного транспорта в работоспособном состоянии, становится полная деградация этой системы. В выигрыше оказываются только бомбилы, снующие по дорогам на древних праворульных иномарках. Большинству людей, кто раньше без труда мог себе позволить поездку на автобусе, сегодня нередко выгоднее воспользоваться услугами такси. В результате деградация общественного транспорта будет становиться только глубже. Выход один - чиновничество обязано проявить волю, и поработать над воссозданием крупной муниципальной структуры, которая и должна взять на себя бОльшую часть автобусных пассажироперевозок. И основой деятельности такого перевозчика должно стать не извлечение прибыли, а работа в рамках единой системы общественного транспорта по единым и жёстким правилам. Благо сейчас даже государство озаботилось программами восстановления общественного транспорта в регионах, и для того, чтобы войти в подобные программы, необходимо прежде всего проявить настойчивость, отказавшись от губительного пути лоббирования частных интересов...
В Китае больная короновирусом за одну поездку в служебном автобусе заразила 24 человека. Автобус это опасно.