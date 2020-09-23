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"Палочка. Ваточка. Йод". О скандалах в больницах края и кому не делают тесты на COVID

, ИА "Амител"
Министр Попов рассказал о "пофамильных списках" тестируемых и о причинах своей непопулярности на Алтае

В Алтайском крае в сентябре не будет второй волны коронавируса: у нас еще первая не закончилась. А так как первая волна пришла к нам с запозданием, вторая наслоится на всплеск сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа. И это более опасно, считает министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Об этом он рассказал в "Переговорке" на amic.ru. А еще он объяснил, как не спутать COVID-19 с ОРВИ и гриппом и почему не всем больным (даже если у них похожие симптомы и они были в контакте с зараженным) делают тесты на коронавирус. Евгения Даровская спросила у министра, как вирус попадает в закрытые медучреждения и почему после мини-вспышки в "Даре", где лежат новорожденные дети, центр не закрыли на карантин. Подробно поговорили и о скандалах в медучреждениях края, на которые было "богато" это лето. А еще Дмитрий Попов рассказал, почему за два года работы в Алтайском крае так много сторонников за его отставку. Смотрите "Переговорку" на amic.ru – это интересно.

02:34 "Нет стопроцентных методов диагностики". Как коронавирусом можно заразиться в "закрытых" больницах, родильных домах и онкодиспансерах.

03:20 "Жизнь пациента ставится на первое место". Министр здравоохранения объясняет, почему перинатальный центр "Дар" не закрыли на карантин после выявления случаев COVID-19. Спойлер: там много экстренных пациентов. А еще: "Где мы найдем врачей, которые придут на замену тех, кто временно ушел?"

05:20 "Ситуация не подобная". О том, почему в первом роддоме Барнаула главного врача уволили после заражения коронавирусом пациентки, а в "Даре" никого не наказали.

07:26 "Выдаются пофамильные списки, кого мы должны обследовать". Нам объяснили, что является показанием для анализа на коронавирус и почему тесты делают не всем пациентам с похожими симптомами.

08:30 ПЦР-диагностика, говорит министр, не панацея. В крае на базе пяти медорганизаций появились дополнительные КТ-центры, а в диагностическом центре два КТ-аппарата работают в круглосуточном режиме.

14:20 Стимулирующие выплаты получают 3 700 медработников в Алтайском крае. В общей сумме на это выделяется более миллиарда рублей, но этих мер недостаточно, считает министр. О вариантах решения проблемы. И о том, как организована работа с больными коронавирусом в районах Алтайского края.

18:00 Здесь Дмитрий Попов объясняет, почему за два года работы министром он лидирует в "антирейтинге" и почему петицию за его отставку в первый же день подписали более тысячи человек.

19:20 "Ругательное слово "оптимизация" неприемлемо в Алтайском крае". Министр утверждает, что за два года в регионе не закрыли ни одной больницы и не собираются закрывать. А еще рассказывает о том, как модернизируется работа больниц в районах края. "Лечить дистанционно мы пока не готовы, но готовы диагностировать и своевременно реагировать на это".

24:10 Вспоминаем скандал в отделении ортопедии краевого центра материнства и детства, где летом врачам предложили пониженные ставки. "Я не уклоняюсь от диалога с медицинским сообществом", – говорит министр и обещает, что "служба травматологии и хирургии в крае будет серьезно пересмотрена.

27:10 "Ситуация вышла из-под контроля эмоционально". А тут – о скандале в Диагностическом центре, сотрудники которого летом обратились в СМИ из-за мизерных зарплат в связи с режимом самоизоляции. Министр объясняет, в чем проблема и кто ее должен был решить.

30:50 Когда санаторий "Обь", который перепрофилировали для проживания врачей, работающих с ковидными больными, вернется к привычному формату работы.  Министр рассказывает, где в это время работают сотрудники санатория.

33:10 Делить льготников на федеральные и региональные неправильно, считает министр. Говорим о том, как обеспечивают пациентов льготными лекарствами, кто имеет право на льготу и почему система дает сбой. А также о том, почему привычные и эффективные препараты заменяют на более дешевые аналоги.

36:18 Какую помощь в крае получают пациенты с редкими генетическими заболеваниями. В регионе ежегодно растет число таких пациентов, а финансирование не меняется, говорит министр. Сейчас в крае выявлено 24 ребенка со спинально-мышечной атрофией. Чтобы помочь такому больному, требуется четыре дорогостоящих инъекции: от 8 до 9 миллионов рублей за одну. 

37:40 "Ситуация абсолютно надуманная ". Попов комментирует скандал с льготными лекарствами в Красноярском крае, когда он был заместителем министра здравоохранения этого региона. "Один из депутатов интерпретировал, что мы не купили и потеряли где-то 200 миллионов рублей. Никаких разбирательств со стороны прокуратуры не было... Готов пойти в суд и отстаивать свое".

42:00  "Палочка. Ваточка. Йод". О проблемах в здравоохранении Алтайского края и их решении. Министр подчеркивает, что, несмотря на ситуацию с карантином, многие учреждения медицины не только не приостановили работу, но даже увеличили объемы оказания помощи.

45:38 "Для нас не будет второй волны. Для нас еще первая не закончилась". Об особенностях нашего региона: первая волна коронавируса пришла к нам с запозданием. Поэтому вторая наслоится на всплеск сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа. И это более опасно, считает министр.

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Комментарии

23.09.2020 10:47
- гость -

А вот вам и ответ губернатора...

23.09.2020 10:58
гость

а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо

23.09.2020 11:08
- гость -

"Поэтому вторая наслоится на всплеск сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа. И это более опасно, считает министр."
Именно поэтому мы открыли все учебные заведения, провели День города в Барнауле да и вообще Томенко подписал 3й этап.

Логика...

23.09.2020 11:13
- гость -

Откуда у нас вторая волна? В Европе вторая волна, потому что отменили ограничения и открыли туризм и границы между странами. У нас ограничения практически не соблюдались.

23.09.2020 11:14
Медведь-шатун

Хоть нассы в глаза - все божья роса!, в этом он весь....

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