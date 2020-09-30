Как журналисты amic.ru спасали белочку из фонтана. Видео для хорошего настроения

Журналисты редакции amic.ru спасли белочку, которая не могла выбраться из фонтана около краевого театра драмы. Как она там оказалась – непонятно. Пушистая (уже не очень) красавица в отчаянии бегала по трубам и даже пыталась вплавь добраться до стенки бассейна, но безрезультатно. "Пленницу" фонтана заметила фотограф amic.ru Екатерина Смолихина и вызвала на помощь коллег из редакции. Руководитель новостного отдела Никита Иванников не испугался холодной воды, на очередном витке гонок с препятствиями героически ухватил красавицу за длинный хвост и выпустил на волю. Хвост не пострадал. Пальцы герою тоже удалось сберечь. Как все происходило – смотрите на нашем видео.