"Мы любим стоять в пробках". Можно ли победить одну из "вечных" проблем Барнаула

Главная причина, по которой Барнаул стоит в пробках, – железнодорожные пути, разделяющие город на две части, считает директор архитектурно-конструкторского бюро "Инновация" Евгений Копылков. Чтобы транспортные потоки двигались свободнее, железную дорогу нужно перенести, уверен эксперт. В новом выпуске "Переговорки" на amic.ru с Александром Михельсоном архитектор высказал мнение о наиболее популярных идеях улучшения городской среды в Барнауле и предложил варианты решения наболевших проблем. А еще он объяснил, почему новое жилье может подорожать почти в два раза. И произойдет это очень скоро.

Кто в "Переговорке"

Евгений Копылков – известный в Барнауле архитектор. Его архитектурно-конструкторское бюро "Инновация" работает с ведущими застройщиками и девелоперами Алтайского края, а также других регионов России. Среди клиентов "Инновации" такие компании, как "Мария-Ра", "Ашан", "МРСК Сибири", "Бахетле", "Адалин" и другие. АКБ "Инновация" известна своими нестандартными архитектурными решениями.

01:41 Александр Михельсон выражает беспокойство по поводу строительства огромных жилых комплексов в центре Барнаула и отсутствия парковок. По его мнению, это может усугубить проблему пробок. Копылков разворачивает тему в другую сторону. Он считает, что причины возникновения пробок кроются в количестве личных автомобилей у горожан и плохо организованной инфраструктуре – все транспортные потоки города в одно время сходятся у железнодорожных путей.

03:35 Архитектор рассказывает, почему барнаульцы любят стоять в пробках, и объясняет, что избавиться от заторов на дорогах можно лишь переносом железнодорожных путей.

04:08 Александр Михельсон сомневается в том, что железную дорогу можно перенести, и призывает гостя не обсуждать популярные, но фантастические идеи (вроде строительства метро, тоннеля под железнодорожным вокзалом и запуска дирижаблей). Копылков же утверждает, что его предложение реализовать вполне возможно и стоить это будет недорого.

06:22 Михельсон предлагает Копылкову оценить более локальные варианты улучшения инфраструктуры. Например, строительство кольца на месте кафе "Арарат", которое снесли несколько лет назад именно под таким предлогом. Или постройку второго моста через железнодорожные пути.

08:30 Михельсон и Копылков обсуждают, предусматривает ли какие-то варианты улучшения дорожной ситуации новый генплан города. Архитектор положительно высказывается об идее из старого генплана о развитии левого берега Оби.

09:00 Евгений Копылков рассказывает, почему недавно на законодательном уровне Алтайский край приравняли к Камчатке по сейсмической опасности и чем это грозит для региона. Среди последствий – уменьшение максимальной этажности кирпичных домов до шести-семи этажей, ужесточение требований к материалам, из которых строятся здания, и, соответственно, подорожание жилья на 25-45%. Плюс снижение инвестиционной привлекательности региона.

11:35 Александр Михельсон опасается, что алтайские застройщики теперь уйдут в Новосибирск.

12:11 Как правительство Алтайского края отреагировало на новое федеральное постановление об изменении сейсмической зоны в регионе.

13:18 Евгений Копылков говорит, что "с психологической точки зрения" ему было бы комфортнее жить в зданиях, построенных по новым нормам для сейсмоактивности – восемь-девять баллов. Но с точки зрения развития города эти требования станут преградой.

13:34 Александр Михельсон спрашивает, может ли краевое правительство ограничить строительство высоких "свечек" на месте ветхого жилья в старой части города. Евгений Копылков отвечает, что может, но на другой чаше весов лежит стоимость жилья, которую способны потянуть барнаульцы. Сейчас рыночный максимум в городе – 60-65 тыс. рублей за один квадратный метр. Он небольшой, и этим объясняются в том числе наши "маленькие дворы, недооснащенные детские площадки, недовысаженные деревья" и отсутствие зон для выгула собак.

16:52 Евгений Копылков говорит, что Барнаулу нужна инициативная группа, которая будет двигать его к развитию.

17:21 Архитектор обращает внимание еще на две важные городские проблемы: отсутствие площадок для строительства крупных предприятий и миграцию жителей в другие регионы.

18:40 Александр Михельсон предлагает гостю оценить несколько идей по улучшению городской инфраструктуры: улавливающие парковки рядом с центром Барнаула, изменение начала рабочего времени для разных ведомств, платный въезд в центр города, выделенные полосы для общественного транспорта.

22:17 Евгений Копылков рассказывает, что он сделал бы, если бы его назначили ответственным за развитие инфраструктуры в Барнауле: проанализировал транспортный поток, нашел точки пиковой нагрузки и там попытался бы локально решить проблему. Он уверен, что в 50-60% случаев передвижение горожан по дорогам можно упростить на локальном уровне, но ключевая проблема железнодорожных путей от этого не исчезнет.

23:52 Архитектор в качестве одного из возможных решений предлагает "пробить Власихинскую в центр, в сторону Челюскинцев, чтобы частично хотя бы разгрузить Строителей". Или построить виадуки на ул. Партизанской и ул. Молодежной. Александр Михельсон замечает в ответ: "Масштабный вы человек!"