"Мы любим стоять в пробках". Можно ли победить одну из "вечных" проблем Барнаула

Главная причина, по которой Барнаул стоит в пробках, – железнодорожные пути, разделяющие город на две части, считает директор архитектурно-конструкторского бюро "Инновация" Евгений Копылков. Чтобы транспортные потоки двигались свободнее, железную дорогу нужно перенести, уверен эксперт. В новом выпуске "Переговорки" на amic.ru с Александром Михельсоном архитектор высказал мнение о наиболее популярных идеях улучшения городской среды в Барнауле и предложил варианты решения наболевших проблем. А еще он объяснил, почему новое жилье может подорожать почти в два раза. И произойдет это очень скоро.
Кто в "Переговорке"
Евгений Копылков – известный в Барнауле архитектор. Его архитектурно-конструкторское бюро "Инновация" работает с ведущими застройщиками и девелоперами Алтайского края, а также других регионов России. Среди клиентов "Инновации" такие компании, как "Мария-Ра", "Ашан", "МРСК Сибири", "Бахетле", "Адалин" и другие. АКБ "Инновация" известна своими нестандартными архитектурными решениями.
01:41 Александр Михельсон выражает беспокойство по поводу строительства огромных жилых комплексов в центре Барнаула и отсутствия парковок. По его мнению, это может усугубить проблему пробок. Копылков разворачивает тему в другую сторону. Он считает, что причины возникновения пробок кроются в количестве личных автомобилей у горожан и плохо организованной инфраструктуре – все транспортные потоки города в одно время сходятся у железнодорожных путей.
03:35 Архитектор рассказывает, почему барнаульцы любят стоять в пробках, и объясняет, что избавиться от заторов на дорогах можно лишь переносом железнодорожных путей.
04:08 Александр Михельсон сомневается в том, что железную дорогу можно перенести, и призывает гостя не обсуждать популярные, но фантастические идеи (вроде строительства метро, тоннеля под железнодорожным вокзалом и запуска дирижаблей). Копылков же утверждает, что его предложение реализовать вполне возможно и стоить это будет недорого.
06:22 Михельсон предлагает Копылкову оценить более локальные варианты улучшения инфраструктуры. Например, строительство кольца на месте кафе "Арарат", которое снесли несколько лет назад именно под таким предлогом. Или постройку второго моста через железнодорожные пути.
08:30 Михельсон и Копылков обсуждают, предусматривает ли какие-то варианты улучшения дорожной ситуации новый генплан города. Архитектор положительно высказывается об идее из старого генплана о развитии левого берега Оби.
09:00 Евгений Копылков рассказывает, почему недавно на законодательном уровне Алтайский край приравняли к Камчатке по сейсмической опасности и чем это грозит для региона. Среди последствий – уменьшение максимальной этажности кирпичных домов до шести-семи этажей, ужесточение требований к материалам, из которых строятся здания, и, соответственно, подорожание жилья на 25-45%. Плюс снижение инвестиционной привлекательности региона.
11:35 Александр Михельсон опасается, что алтайские застройщики теперь уйдут в Новосибирск.
12:11 Как правительство Алтайского края отреагировало на новое федеральное постановление об изменении сейсмической зоны в регионе.
13:18 Евгений Копылков говорит, что "с психологической точки зрения" ему было бы комфортнее жить в зданиях, построенных по новым нормам для сейсмоактивности – восемь-девять баллов. Но с точки зрения развития города эти требования станут преградой.
13:34 Александр Михельсон спрашивает, может ли краевое правительство ограничить строительство высоких "свечек" на месте ветхого жилья в старой части города. Евгений Копылков отвечает, что может, но на другой чаше весов лежит стоимость жилья, которую способны потянуть барнаульцы. Сейчас рыночный максимум в городе – 60-65 тыс. рублей за один квадратный метр. Он небольшой, и этим объясняются в том числе наши "маленькие дворы, недооснащенные детские площадки, недовысаженные деревья" и отсутствие зон для выгула собак.
16:52 Евгений Копылков говорит, что Барнаулу нужна инициативная группа, которая будет двигать его к развитию.
17:21 Архитектор обращает внимание еще на две важные городские проблемы: отсутствие площадок для строительства крупных предприятий и миграцию жителей в другие регионы.
18:40 Александр Михельсон предлагает гостю оценить несколько идей по улучшению городской инфраструктуры: улавливающие парковки рядом с центром Барнаула, изменение начала рабочего времени для разных ведомств, платный въезд в центр города, выделенные полосы для общественного транспорта.
22:17 Евгений Копылков рассказывает, что он сделал бы, если бы его назначили ответственным за развитие инфраструктуры в Барнауле: проанализировал транспортный поток, нашел точки пиковой нагрузки и там попытался бы локально решить проблему. Он уверен, что в 50-60% случаев передвижение горожан по дорогам можно упростить на локальном уровне, но ключевая проблема железнодорожных путей от этого не исчезнет.
23:52 Архитектор в качестве одного из возможных решений предлагает "пробить Власихинскую в центр, в сторону Челюскинцев, чтобы частично хотя бы разгрузить Строителей". Или построить виадуки на ул. Партизанской и ул. Молодежной. Александр Михельсон замечает в ответ: "Масштабный вы человек!"
Комментарии
Самое простое кольцо Пав.тракт.Строителей.Калинина.Попова.. или на оборот. Затраты копейка.
Железнодорожные пути надо не переносить а зарывать все под землю. Причина пробок не уровень автомобилизации а зависимость от личного автомобиля при ежедневных поездках и все это по причине плачевного состояния системы общественного транспорта.
Нигде, никто и никогда не решил проблему пробок расширением дорог и строительством новых развязок. Решение проблемы пробок контринтуитвно, т.е. делать надо прямо противоположные вещи, вместо того что казалось очевидным и первое приходит на ум.
Инициативная группа для развития города? Серьезно?! А вам то за что деньги платят?!
Пробки у нас рукотворные! Вот что сделала эта братва, например при въезде на п. Южный из Барнаула. Придумали такую умную вещь, что 100 дуракам не догадаться!!! Там легко обустроить третью полосу - только направо, а две другие сделать прямо, крайняя левая плюс налево. Но братва сделала левую только налево, правую прямо и направо - итог пробка до Змеиногорского! Когда можно было с этих двух полос ехать прямо пробки не было!!!
ну я люблю пробки, был бы бенз халявный. да тачка не личная вот жила там
сидишь один, радио слушаешь, смотришь на соседей, тепло и сухо...
дада, кольцо и светофоры за ним и перед ним... Воткнули на Змеиногорском кольцо и светофор на перекрестке - пожалте пробочку на объездной, воткнули еще пару светофоров на Змеиногорском - еще пробки
Ковид пробки победит. Без аборигена и его ОТ
Главная причина, по которой Барнаул стоит в пробках, – железнодорожные пути, разделяющие город на две части, считает директор архитектурно-конструкторского бюро "Инновация" Евгений Копылков.
Город расширился благодаря железнодорожным путям. Задумка Копылова правильная нет путей нет города нет пробок.
Эта та самая Инновация, у которой градостроительный комитет все проекты заворачивает, потому что умеют проектировать только коробки-сараи для тц
Помнится сказка про Зеленую волну на Попова. Не пора светофор ПОПОВА-ПЕТРОВА установить? Или небожители по окраинам не
Перечитал на 2 раза интервью знаменитого специалиста. Очень повеселил Евгений Копылков – известный в Барнауле архитектор. Без допинга трудно такую охинею нести. Видимо под чем-то находился архитектор.....
Минздрав победит