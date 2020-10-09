Стремиться побеждать. Министр Алексей Перфильев о спорте, детях и Высоцком

Он ломает стереотипы, производя впечатление чиновника нового уровня. Алексей Перфильев – человек бизнеса в системе управления спортом. Он не стал большим спортсменом из-за травмы, хотя мог бы. Но правильные привычки сохранил на всю жизнь. Подъем в пять утра, пробежка, и уже к 8 утра успевает поставить задачи своим подчиненным.

Он ездит на работу на самокате, посещает блошиные рынки, а по субботам (если нет дождя) заводит старую "Волгу", чтобы прокатить родителей. Под легендарного Высоцкого.

Его дети с трех лет покоряют спортивные вершины: дисциплина, тренировки, соревнования и настрой всегда побеждать. Детей – только представьте себе – четверо. А, возможно, будет пятеро. "Чтобы была семь Я", – говорит Алексей.

Что ждет алтайский спорт, возродится ли Федерация тенниса, сократят ли финансирование детских спортшкол в крае, почему не прижилась идея сделать Ленинский проспект в Барнауле пешеходной зоной, и правда ли, что для того, чтобы стать министром, Перфильев сделал звонок помощнику президента России Игорю Левитину? Об этом наш новый выпуск "НеИзвестных" с Алексеем Перфильевым (кстати, программу мы начинали снимать еще летом, во времена режима самоизоляции, закрытых спортклубов, баров и ресторанов).

О воспитании, советском (очень непростом) детстве и о том, почему Алексей не продолжил династию врачей, – в программе "НеИзвестные" на amic.ru.

Смотрите предыдущие выпуски "НеИзвестных":