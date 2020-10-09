Стремиться побеждать. Министр Алексей Перфильев о спорте, детях и Высоцком

Он ломает стереотипы, производя впечатление чиновника нового уровня. Алексей Перфильев – человек бизнеса в системе управления спортом. Он не стал большим спортсменом из-за травмы, хотя мог бы. Но правильные привычки сохранил на всю жизнь. Подъем в пять утра, пробежка, и уже к 8 утра успевает поставить задачи своим подчиненным.
Он ездит на работу на самокате, посещает блошиные рынки, а по субботам (если нет дождя) заводит старую "Волгу", чтобы прокатить родителей. Под легендарного Высоцкого.
Его дети с трех лет покоряют спортивные вершины: дисциплина, тренировки, соревнования и настрой всегда побеждать. Детей – только представьте себе – четверо. А, возможно, будет пятеро. "Чтобы была семь Я", – говорит Алексей.
Что ждет алтайский спорт, возродится ли Федерация тенниса, сократят ли финансирование детских спортшкол в крае, почему не прижилась идея сделать Ленинский проспект в Барнауле пешеходной зоной, и правда ли, что для того, чтобы стать министром, Перфильев сделал звонок помощнику президента России Игорю Левитину? Об этом наш новый выпуск "НеИзвестных" с Алексеем Перфильевым (кстати, программу мы начинали снимать еще летом, во времена режима самоизоляции, закрытых спортклубов, баров и ресторанов).
О воспитании, советском (очень непростом) детстве и о том, почему Алексей не продолжил династию врачей, – в программе "НеИзвестные" на amic.ru.
Смотрите предыдущие выпуски "НеИзвестных":
Комментарии
Особенно Высоцкий тот ещё спортсмен.
9.10.2020 15:01
Наташа
Однозначно поспортивнее тебя будет.
Министр простотвыпендривается . Гламурная Жена на новом рендж ровере катается
А зачем тут реклама министра?
Самый никчемный министр спорта Алтайского края в истории региона. Кроме личного пиара ничего
Это тот который костями ложился но парк хотел забрать под строительство ФОКа?
А после работы в иностранных компаниях по продвижению лекарств разве берут на должность министров? Он работал мед предом в Сервье
там где Анатолич, там успех!
или я что-то путаю?
я бы тоже семью хотел создать, детишек , но с такими нищенскими зарплатами и где будут тыкать потом ребенка что у него нет красивых вещей , супер телефона и у папы нет хорошей тачки, лучше я буду один мучаться!!! спасибо вам огромное все чинушки жрите в 3 горла может подавитесь
Сс
Ты полюбасу часто соцсетями пользуешься
9.10.2020 16:48
cc
Тебе государство поможет, за 3 тебе даже землю дадут.
скользкий тип
Песенка на ночь
@ Никита Джигурда - "Люблю тебя сейчас". Три аккорда. Пятый сезон. Фрагмент выпуска от 27.09.2020 @
Это который? Что на самокате катается7 И что, до сих пор?
9.10.2020 15:01
Наташа
Особенно Высоцкий тот ещё спортсмен.
Посмотри видео с Высоцким под песню "Гимнастика", он там в США с Мариной Влади, возле бассейна уголок держит.