Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула

У барнаульцев накопилось много вопросов о состоянии дорог в городе: каждый день люди часами стоят в пробках, не все важные для движения участки ремонтируются, а в некоторых новых кварталах асфальтированной проезжей части и вовсе нет. Чтобы рассказать, что делают власти для решения всех накопившихся проблем, в "Переговорку" на amic.ru пришел Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Кто в "Переговорке"

Антон Шеломенцев работает в органах местного самоуправления Барнаула с 2012 года. Замещал должности ведущего, главного специалиста, начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. В должности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи работает с 2017 года.

02:30 Как в Барнауле реализуется национальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги": с 2017 по 2019 год ее бюджет составил 2,8 млрд рублей. По словам Антона Шеломенцева, эти цифры несопоставимы с вложениями в городские дороги в прошлые годы.

05:30 Крупный дорожный проект, реализация которого запланирована в Барнауле на 2021 год, – строительство Северного Власихинского проезда. Благодаря ему жители новостроек смогут с комфортом добираться до своих домов. Стоимость проекта составляет порядка 250 млн рублей.

07:11 Реконструкция моста у Нового рынка запланирована на 2022-2023 годы. Антон Шеломенцев рассказал, что существующие виадуки придется снести полностью, поэтому движение по пр. Ленина на этом участке станет невозможным. Начать реализацию проекта до открытия Старого моста нельзя, потому что это приведет к серьезным проблемам дорожного движения.

09:25 Ремонт Старого моста идет по плану, и нет сомнений, что он откроется осенью 2021 года, заявил Шеломенцев.

10:07 "Картинка лежит у меня на столе. Все, кто приходит, спрашивают, когда это будет", – так Антон Шеломенцев прокомментировал планы по строительству развязки на месте снесенного кафе "Арарат". Работы нельзя было начать строить из-за ремонта на шоссе Ленточный бор. Он близится к завершению, поэтому в следующем году планируется начать проектирование развязки. Видение того, какой она должна быть, уже есть.

11:17 Эксперт назвал главные причины пробок в Барнауле: узкие места, перемещение людей из спальных районов в центр утром и в обратную сторону вечером, рост числа автомобилей у населения. Антон Шеломенцев рассказал и о способах решения этих проблем – это доведение узких участков до нормативной ширины, повышение привлекательности общественного транспорта и введение платных парковок в центре.

15:12 Тротуары, общественные места и велодорожки – в Барнауле ведется работа по ремонту, строительству и благоустройству этих объектов. В частности в парке "Изумрудный" строят велодорожку, а на пересечении улиц Взлетной и Ускова – сквер. Около трети тротуаров построили заново, а остальные отремонтировали вокруг 148 объектов, вошедших в нацпрограмму "Безопасные и автомобильные качественные дороги" в Барнауле. Также в городе рассматривают возможность строительства велодорожки на Змеиногорском тракте.

19:30 Мэрия заказала проект о выделении полос общественного транспорта на основных магистралях Барнаула – пр. Строителей, Ленина и других. В ближайшее время его планируется презентовать. Такие полосы могут появиться в Барнауле в ближайшем будущем.

20:35 Какую гарантию дают на дорожное покрытие в Барнауле и почему оно все-таки портится.

22:44 Трудности строительства ливневой канализации в Барнауле: ее нужно выводить в водоемы. Делать это без очистных сооружений нельзя. Их стоимость составляет от 300 тыс. до 1 млрд рублей, а это дорого.

23:54 Сколько стоит квадратный метр и квадратный километр дороги в Барнауле. Например, средняя стоимость одного квадратного километра новой дороги на ул. Попова составляет около 100 млн рублей.

Смотрите также другие выпуски "Переговорки".