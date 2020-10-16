Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула

У барнаульцев накопилось много вопросов о состоянии дорог в городе: каждый день люди часами стоят в пробках, не все важные для движения участки ремонтируются, а в некоторых новых кварталах асфальтированной проезжей части и вовсе нет. Чтобы рассказать, что делают власти для решения всех накопившихся проблем, в "Переговорку" на amic.ru пришел Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Кто в "Переговорке"
Антон Шеломенцев работает в органах местного самоуправления Барнаула с 2012 года. Замещал должности ведущего, главного специалиста, начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. В должности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи работает с 2017 года.
02:30 Как в Барнауле реализуется национальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги": с 2017 по 2019 год ее бюджет составил 2,8 млрд рублей. По словам Антона Шеломенцева, эти цифры несопоставимы с вложениями в городские дороги в прошлые годы.
05:30 Крупный дорожный проект, реализация которого запланирована в Барнауле на 2021 год, – строительство Северного Власихинского проезда. Благодаря ему жители новостроек смогут с комфортом добираться до своих домов. Стоимость проекта составляет порядка 250 млн рублей.
07:11 Реконструкция моста у Нового рынка запланирована на 2022-2023 годы. Антон Шеломенцев рассказал, что существующие виадуки придется снести полностью, поэтому движение по пр. Ленина на этом участке станет невозможным. Начать реализацию проекта до открытия Старого моста нельзя, потому что это приведет к серьезным проблемам дорожного движения.
09:25 Ремонт Старого моста идет по плану, и нет сомнений, что он откроется осенью 2021 года, заявил Шеломенцев.
10:07 "Картинка лежит у меня на столе. Все, кто приходит, спрашивают, когда это будет", – так Антон Шеломенцев прокомментировал планы по строительству развязки на месте снесенного кафе "Арарат". Работы нельзя было начать строить из-за ремонта на шоссе Ленточный бор. Он близится к завершению, поэтому в следующем году планируется начать проектирование развязки. Видение того, какой она должна быть, уже есть.
11:17 Эксперт назвал главные причины пробок в Барнауле: узкие места, перемещение людей из спальных районов в центр утром и в обратную сторону вечером, рост числа автомобилей у населения. Антон Шеломенцев рассказал и о способах решения этих проблем – это доведение узких участков до нормативной ширины, повышение привлекательности общественного транспорта и введение платных парковок в центре.
15:12 Тротуары, общественные места и велодорожки – в Барнауле ведется работа по ремонту, строительству и благоустройству этих объектов. В частности в парке "Изумрудный" строят велодорожку, а на пересечении улиц Взлетной и Ускова – сквер. Около трети тротуаров построили заново, а остальные отремонтировали вокруг 148 объектов, вошедших в нацпрограмму "Безопасные и автомобильные качественные дороги" в Барнауле. Также в городе рассматривают возможность строительства велодорожки на Змеиногорском тракте.
19:30 Мэрия заказала проект о выделении полос общественного транспорта на основных магистралях Барнаула – пр. Строителей, Ленина и других. В ближайшее время его планируется презентовать. Такие полосы могут появиться в Барнауле в ближайшем будущем.
20:35 Какую гарантию дают на дорожное покрытие в Барнауле и почему оно все-таки портится.
22:44 Трудности строительства ливневой канализации в Барнауле: ее нужно выводить в водоемы. Делать это без очистных сооружений нельзя. Их стоимость составляет от 300 тыс. до 1 млрд рублей, а это дорого.
23:54 Сколько стоит квадратный метр и квадратный километр дороги в Барнауле. Например, средняя стоимость одного квадратного километра новой дороги на ул. Попова составляет около 100 млн рублей.
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Комментарии
Пусть в начале изучат нормативные документы по автомобильным дорогам. Он же их не знает.
За 5 лет замещал должности с 2012
1 ведущего,
2 главного специалиста,
3 начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
4 председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи работает с 2017
Способный парень. Что сказать.
Дорога в 15 метрах от жилого дома. Эксперт это знает. Давайте СНиП выполним. Дорога в 3,5 метрах от дома и грузовик, живите люди. Мы сделаем вам где-то что то. Работайте реально, бороду сделать и мы можем. Ядринцева 3 метра от дома, там люди живут. Ленинский, там вообще вплотную. Пешеходный тротуар это дорога, кто не знал.
Продольный профиль дорог отремонтированных или сделанных в 2020 не отвечает требованиям СП Снипа
квадратный километр дороги????? квадрат 1 км х1 км?
и что будет с Яндринцева, когда заселятся все Димитровские горки? Там сейчас уже пробки от партизанской до строителей практически круглые сутки
Реконструкция моста у Нового рынка запланирована на 2022-2023 годы. Антон Шеломенцев рассказал, что существующие виадуки придется снести полностью, поэтому движение по пр. Ленина на этом участке станет невозможным.
ремонтировали неиспользуемую часть для переноса трамвайных путей почти 2 года (2008-2009), после ремонта так и не открыли, пути не перенесли а теперь под снос?) отличное планирование)
"В частности в парке "Изумрудный" строят велодорожку" каким образом это может относится к дорожному хозяйству? А если в парке запустят детский паровозик, это будет значит, что улучшится ситуация с общественным транспортом в городе?
Нормативная ширина проезжей части это чушь, как и сами нормативы. Эти артефакты надо актуализировать с учетом современной ситуации и данных. Именно благодаря этим "нормативом" ситуацию на дорогах и улицах город можно описать только ненормативом.
16.10.2020 09:26
ты лучше спроси у него - кто папулька его
кто нибудь его вобще видел в сельхозе?
У барнаульцев накопилось много вопросов о состоянии дорог в городе:
Так он ещё больше их создаёт. Делают в 2018 ломают 2020. Ноль проф пригодност .
Например, средняя стоимость одного квадратного километра новой дороги на ул. Попова составляет около 100 млн рублей.
А сколько ещё денег надо денег при доведении этой дороги до нормативов и стандартов.
расскажите про папку этого бородатого
Не сегодня-завтра новости про обыски выйдут.
Ливневая канализация на улицах города когда будет? Хотя бы на 50% протяженности улиц? Пока только 30%. Без линевок, нет смысла делать хороший асфальт, все равно его размоет водой. Или вы не знали об этом господин интервьюируемый? Вертикальную планировку профиля дорог когда научимся делать? Почему вода стоит на дорогах? А ещё про выделенки и велодорожки нам тут вещают. И далее словами С.Лаврова.
Антон ты молодец так держать
Очень грамотный специалист и руководитель! Лишь только с этим связан такой быстрый карьерный рост!
16.10.2020 11:05
Молодец
Не сегодня-завтра новости про обыски выйдут.
ПЛЮС. Без этого не обойтись для хороших дорог.
Мне интересно : под его руководством есть специалисты дорожники или все управленцы.
чтобы вы, гундосые комментаторы, здесь не писали, но дороги за последние годы в Барнауле стали намного лучше. Порядка на дорогах стало больше.
чтобы вы, гундосые комментаторы, здесь не писали, но дороги за последние годы в Барнауле стали намного лучше
лучше-то они стали исключительно за счет средств федерального бюджета.
чтобы вы, гундосые комментаторы, здесь не писали, но дороги за последние годы в Барнауле стали намного лучше. Порядка на дорогах стало больше.
И что это великое достижение? Вообще то это их обычная работа, почему это выдается за какое-то великое достижение, при нормальной работе мы вообще не должны замечать что с дорогами что-то делают.
16.10.2020 11:52
- гость -
плюсую
16.10.2020 11:32
*
чтобы вы, гундосые комментаторы, здесь не писали, но дороги за последние годы в Барнауле стали намного лучше. Порядка на дорогах стало больше.
Так потому что "гундосые" их заставляют работать. нам плюс.
16.10.2020 11:52
- гость -
и
Кока-кольщику
Лично мне плевать на этого Антона-не-надо-рифмовать, я его знать не знаю. Я вам только один пример приведу - соседняя НСО, город Новосибирск, столица Сибири, крупнейший мегаполис, денег, в том числе и на дороги, на в пример больше, чем в АК и Барнауле.
Но дороги в Барнауле круче и лучше, чем в Новосибирске. Приезжайте - убедитесь.
Дороги в Барнауле замечательные.