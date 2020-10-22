Уже трясет. Психотерапевт рассказал, как не сойти с ума во время пандемии

Пандемия коронавируса влияет не только на физическое здоровье людей, но и сказывается на их психологическом состоянии. Многие не могут отключиться от тяжелых мыслей, поддаются паническим настроениям и начинают бесконтрольно пить различные лекарства – от успокоительных средств до якобы профилактических таблеток от вируса. Психотерапевт Алексей Дик, гость "Переговорки" на amic.ru, рассказал, как вовремя снимать стресс и не дойти до клинического невроза.



Кто в "Переговорке"

Алексей Дик работает психотерапевтом более 40 лет. Получил высшее образование в Алтайском государственном медицинском университете. Кандидат медицинских наук.

02:23 Алексей Дик рассказывает о симптомах, которые сигнализируют, что человек начинает зацикливаться на проблеме и входит в невроз: постоянные мысли о вирусе или другой проблеме, нарушения сна, раздражительность, усиленное проявление неприятных личностных качеств.

07:17 Чем тревога здорового человека отличается от тревожности того, кто оказался в состоянии невроза.

08:40 Эксперт рассказывает, что такое психогигиена и как ее соблюдать. В первую очередь необходимо ограничить информацию, которая не дает никакой практической пользы, а воздействует только на эмоции.

12:45 Почему нельзя смотреть телевизор за два часа до сна. Да, стоит исключить не только тревожные новости, но и позитивные программы и фильмы.

13:28 Правильное питание тоже относится к психогигиене человека и влияет на его настроение и самочувствие. Что нельзя есть, чтобы не подорвать иммунитет и выносливость.

14:32 Как гиподинамия влияет на психику, и каким образом нужно совершать пешие прогулки, чтобы улучшить вентиляцию легких.

16:49 Что такое гипокситренировка и почему она полезна в сезон ОРВИ и пневмоний.

19:01 Как психогигиена работает в комплексе и почему она в итоге укрепляет иммунитет и дает психологическую устойчивость.

19:40 По каким причинам в период пандемии люди меньше ходят к психологам, в каких случаях нужно срочно искать "скорую психологическую помощь" и к каким специалистам обращаться.

22:08 Какие книги почитать для самоподдержки и какие практики освоить, чтобы научиться останавливать поток мыслей.

23:11 Стоит ли употреблять алкоголь для снятия стресса. Спойлер: вообще нет, но иногда и в хорошей компании можно.

25:32 Безопасно ли пить успокоительные, транквилизаторы и антидепрессанты без назначения врача и чем отличаются эти препараты друг от друга.

28:27 Смирится ли наша психика с пандемией через какое-то время и станет ли нам лучше. Эксперт уверен, что да.

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