Как в Барнауле летом 2020 сделали новый сквер

В Индустриальном районе на пересечении улиц Ускова и Взлетной в Барнауле появился новый сквер. Работы по его благоустройству завершили раньше запланированного срока: 26 октября уже все было готово.
Жители близлежащих микрорайонов этому очень рады. Говорят, что раньше здесь было даже погулять негде. Сейчас и дети, и взрослые тянутся в сквер. Места хватает всем.
Здесь установили 56 скамеек, 23 урны, шесть городских лежаков, две перголы, поставили два флюгера, смонтировали 59 фонарных столбов со светильниками. Посадили деревья и газон. Так что летом в парке будет еще уютнее.
"Получился очень интересный и красивый участок с оригинальными малыми архитектурными формами. На данной территории высажено более 280 зеленых насаждений: дуб, яблоня, черемуха",– говорит Елена Королёва, руководитель отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
Напомним, зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной стала победителем голосования по благоустройству территорий города в 2020 году, которое проводилось на официальном сайте Барнаула. Второй победивший проект в этом голосовании – парк "Изумрудный".
Здесь работы еще продолжаются. Уже оборудовали велопешеходную дорожку, сделали поребрики, посадили деревья и газон. Заканчивают монтаж наружного освещения: по проекту запланирована установка 105 фонарных столбов со светильниками. Согласно контракту, объект будет сдан до 1 ноября.
Благоустройство сквера и парка велось в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула" (национальный проект "Жилье и городская среда"). Общая всех стоимость работ составила почти 50 млн рублей.
Добавим также, что сейчас проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в Барнауле в 2021 году. До 2 ноября барнаульцы должны выбрать 6 объектов из предложенных 41.
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться на "Госуслугах". Голосовать можно по ссылке.
Комментарии
На сегодня этот сквер аккуратно прибранная площадка. Сквером это станет после того как поднимутся деревья и сохранятся лавочки и фонари.
Не знаю, что там на Ускова, лично для меня той части города не существует и я там не бываю. А вот парк Изумрудный изумительно благоустраивают! Уже опробовал вело и беговую дорожку. Так держать! И главное, что мы его отстояли от застройки. Теперь надо сохранить созданное и перекрыть возможность въезда автомобилей в меланжевый со всех сторон.
Где ПКиО Ленина?
Чукчи из Питера писали что ли. поребрики. Бордюры правильно.
Надо бы еще с покинувшего свой пост главы администрации района, спросить.
Где ПКиО Ленина?
Его запустят окончательно, а потом депутаты и чиновники нас будут убеждать, что там помойка и срочно надо что-то построить.
65 млн руб выделены на третью лестницу на нагорный парк, она не нужна, это же очевидно пустая трата денег, почему 65 млн не направить на парк им. Ленина, на парк Юбилейный?
Отличное место для бухича по ночам переселенцев с Затона и расселенцев с Потока. Раньше их от подъездов гоняли, а теперь фиг вам! Они в сквере!