Как в Барнауле летом 2020 сделали новый сквер

В Индустриальном районе на пересечении улиц Ускова и Взлетной в Барнауле появился новый сквер. Работы по его благоустройству завершили раньше запланированного срока: 26 октября уже все было готово.



Жители близлежащих микрорайонов этому очень рады. Говорят, что раньше здесь было даже погулять негде. Сейчас и дети, и взрослые тянутся в сквер. Места хватает всем.

Здесь установили 56 скамеек, 23 урны, шесть городских лежаков, две перголы, поставили два флюгера, смонтировали 59 фонарных столбов со светильниками. Посадили деревья и газон. Так что летом в парке будет еще уютнее.

"Получился очень интересный и красивый участок с оригинальными малыми архитектурными формами. На данной территории высажено более 280 зеленых насаждений: дуб, яблоня, черемуха",– говорит Елена Королёва, руководитель отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.



Напомним, зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной стала победителем голосования по благоустройству территорий города в 2020 году, которое проводилось на официальном сайте Барнаула. Второй победивший проект в этом голосовании – парк "Изумрудный".

Здесь работы еще продолжаются. Уже оборудовали велопешеходную дорожку, сделали поребрики, посадили деревья и газон. Заканчивают монтаж наружного освещения: по проекту запланирована установка 105 фонарных столбов со светильниками. Согласно контракту, объект будет сдан до 1 ноября.

Благоустройство сквера и парка велось в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула" (национальный проект "Жилье и городская среда"). Общая всех стоимость работ составила почти 50 млн рублей.

Добавим также, что сейчас проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в Барнауле в 2021 году. До 2 ноября барнаульцы должны выбрать 6 объектов из предложенных 41.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться на "Госуслугах". Голосовать можно по ссылке.