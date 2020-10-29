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Он мутирует. Главный инфекционист рассказал, как Алтайский край борется с ковидом

, ИА "Амител"
Помогает ли рентген увидеть пневмонию, когда начинать пить антибиотики при ковиде и стало ли больше тяжелых больных

Из-за пандемии ситуация в здравоохранении Алтайского края становится тяжелее день ото дня. В условиях переполненных больниц и перегруженной скорой помощи жители региона не понимают, как им вести себя в экстренных ситуациях. Многие практикуют самолечение и пользуются советами из интернета. Гость "Переговорки" на amic.ru – главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал, как регион справляется с коронавирусом, и прокомментировал наиболее актуальные вопросы по лечению ковида.

Кто в "Переговорке"

Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, президент Ассоциации инфекционистов Алтайского края. Организация создана в мае 2015 года для развития практической и научной инфектологии укрепления профессиональных связей.

0:33 Валерий Шевченко объясняет, почему нет никакой второй волны пандемии. "Мы переживаем первый эпизод встречи с коронавирусом жителей планеты Земля", – сказал он, говорить о периодичности появления этой инфекции пока рано.

2:39 "Количество зарегистрированных случаев – это, как мы говорим, верхушка айсберга", – заявил эксперт. Это утверждение верно для многих инфекционных болезней, в том числе и для коронавируса. В реальности заболевших может быть больше в два-три раза.

6:30 Валерий Шевченко рассказал, что выздоровление от ковида и полное восстановление организма после инфекции – не одно и то же. Тест на вирус у человека может быть отрицательным, но это не говорит о том, что он чувствует себя хорошо. Врачи начали уделять реабилитации ковидных больных особое внимание. Если сама болезнь проходит за две-три недели, то восстановление может занять больше месяца.

9:06 Почему в очередях на прием к врачу практически невозможно отделить ковидных больных и тех, кто заразился обычным ОРВИ.

11:45 Соотношение количества больных в тяжелой и легкой формах, по сравнению с весной этого года, не изменилось, уверяет Шевченко. Число тяжелых больных выросло только в абсолютных цифрах.

15:13 Эффективен ли рентген и флюорография в диагностике пневмонии при коронавирусе? Валерий Шевченко говорит, что да. По его словам, КТ остается наиболее эффективным методом диагностики, однако и другие отнюдь не бесполезны.

17:20 Валерий Шевченко рассказывает о фавипиравире – противовирусном средстве, которое хорошо показало себя в лечении ковида.

18:40 При относительно хорошем самочувствии в случае ковида кидаться за помощью к фармацевтическим средствам не стоит, советует Валерий Шевченко. А тем более пить антибиотики без назначения врача. У организма может выработаться устойчивость к антибиотикам, и когда они действительно понадобятся, уже не сработают.

20:44 Коронавирус мутирует, и уже существует более двух десятков его вариантов – это вызывает обеспокоенность врачей по всему миру. Главный вопрос, который здесь возникает: сможет ли человечество выработать иммунитет к ковиду?

23:05 Врач-инфекционист подтверждает: коронавирусом действительно переболеют все. Правда, неизвестно, сколько времени это займет. Исключение могут составить только люди с прививками от ковида.

24:34 Шевченко оценил, справляется ли региональное здравоохранение с пандемией: "Ни один человек в системе здравоохранения, который принимает ответственные решения, не имеет на сегодняшний день информационной основы, чтобы уверенно прогнозировать, что будет завтра".

24:52 Эксперт предположил, что планы по развертыванию ковидного госпиталя в торговом центре Барнаула – это "работа на опережение". 

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Комментарии

29.10.2020 15:07
- гость -

А мурашка же сказал без его ведома никаких высказываний)

29.10.2020 15:20
Ггость

На опережение? Пошутили. Если бы вовремя развернули, то плановую бы помощь не отменили и люди бы лечились а не затягивали со своими болячками. Разочаровали(((

29.10.2020 15:24
Гость

Отчитываетесь, что в госпиталях мест больше 500, а что же тогда людей не кладёте, мест, говорите мест. Почитайте комментарии людей, взывающих о помощи. 16000 заболевших , а в статотчете на стопкоронавирусе 700 активных, вот где ложь!!!

29.10.2020 15:38
- гость -

"При относительно хорошем самочувствии в случае ковида кидаться за помощью к фармацевтическим средствам не стоит, советует Владимир Шевченко. А тем более пить антибиотики без назначения врача." - но диванные вирусологи здесь в комментах говорили, что надо сразу бежать за таблетками и антибиотики горстями пить....

29.10.2020 15:57
- гость -

Владимир Шевченко рассказывает о фавипиравире – противовирусном средстве, которое хорошо показало себя в лечении ковида.

Вроде на днях это средство полностью раскритиковали.

29.10.2020 16:05
Eugene

29.10.2020 15:38
- гость -
но диванные вирусологи здесь в комментах говорили, что надо сразу бежать за таблетками и антибиотики горстями пить....

Ну вот как сам заболеешь, будешь решать сразу пить или подождать 2-3 дня с тем.38-38. А там как повезет: будет ли сопротивляться организм или сдастся, тогда даже назначенные самим ВРАЧЕМ антибиотики не спасут. Дергай судьбу за я...ца.

29.10.2020 16:13
- гость -

29.10.2020 16:05
Eugene

Так вы заранее тогда начинайте пить, так еще надежней))) Лично я таблетки и тем более антибиотики пить начинаю когда уже ничего другого не остается, но это дело каждого

29.10.2020 16:16
- гость -

Существуют люди, которые не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним. Однако причины этого пока остаются загадкой для врачей. Об этом рассказал РИА "Новости" директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
— Есть определённая группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причём не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так, — сказал Тотолян.

Примерно то же заявили западные инфекционисты, которые указали процент людей, имеющих в той или иной степени иммунитет от к19, 9-50 %, в зависимости от страны и мест проживаний.

29.10.2020 16:17
Барнаулец

Да даже не в этом дело! Врачи сами сразу выписывают антибиотики. 4-5 на выбор, которые в аптеке найдешь. А они совершенно разные по силе и направлению. Потом бегаешь несколько дней по аптекам, а состояние-то ухудшается. Тест не делают и слава богу! С положительным результатом и не выйдешь в аптеку! А как таблетки покупать?
В итоге уже осложнения добавляются.

29.10.2020 16:26
Eugene

29.10.2020 16:13
- гость -

Я так и сделал. Нюх и вкус пропал в воскресенье, в понедельник 38,5 и я начал принимать 2 антибиотика по схеме врача из ковидного госпиталя в Москве (Барнаульсий мед). Тяжелого течения болезни не допустил, по такой же схеме вылечились несколько человек после меня. Рассуждать чтобы было , если бы не пил сразу антибиотики не берусь, хотя, более чем негативных примеров среди знакомых много.

29.10.2020 16:45
- гость -


29.10.2020 16:13
- гость -

Я так и сделал. Нюх и вкус пропал в воскресенье, в понедельник 38,5 и я начал принимать 2 антибиотика по схеме врача из ковидного госпиталя в Москве (Барнаульсий мед). Тяжелого течения болезни не допустил, по такой же схеме вылечились несколько человек после меня. Рассуждать чтобы было , если бы не пил сразу антибиотики не берусь, хотя, более чем негативных примеров среди знакомых много.
Если у вас температура 38 появляется, то это уже не легкое течение. Легкое течение, это когда без температуры или небольшая несколько дней

29.10.2020 19:52
- гость -


29.10.2020 16:26
Eugene

29.10.2020 16:13
- гость -

Я так и сделал. Нюх и вкус пропал в воскресенье, в понедельник 38,5 и я начал принимать 2 антибиотика по схеме врача из ковидного госпиталя в Москве (Барнаульсий мед). Тяжелого течения болезни не допустил, по такой же схеме вылечились несколько человек после меня. Рассуждать чтобы было , если бы не пил сразу антибиотики не берусь, хотя, более чем негативных примеров среди знакомых много.

Могло бы быть как у меня: 38.5 одну ночь, тахикардия, ломота мышц, принимал аскорбинки, съел за все время по 1-2 супрастинки, аспиринки, выпил много воды.
Ну и все, на третий день как огурчик. Повезло.
Антитела к короне через месяц нашли.

30.10.2020 08:58
- гость -

Исключение могут составить только люди с прививками от ковида.

Дальше можно не читать. Обычная пропаганда неизвестной прививки.

30.10.2020 09:01
- гость -

Так вы заранее тогда начинайте пить, так еще надежней))

Девочка мальчика спрашивает на корпоративе, ты презерватив взял?
Мальчик - Я в нем пришел!

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