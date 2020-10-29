Он мутирует. Главный инфекционист рассказал, как Алтайский край борется с ковидом

Из-за пандемии ситуация в здравоохранении Алтайского края становится тяжелее день ото дня. В условиях переполненных больниц и перегруженной скорой помощи жители региона не понимают, как им вести себя в экстренных ситуациях. Многие практикуют самолечение и пользуются советами из интернета. Гость "Переговорки" на amic.ru – главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал, как регион справляется с коронавирусом, и прокомментировал наиболее актуальные вопросы по лечению ковида.

Кто в "Переговорке"

Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, президент Ассоциации инфекционистов Алтайского края. Организация создана в мае 2015 года для развития практической и научной инфектологии укрепления профессиональных связей.

0:33 Валерий Шевченко объясняет, почему нет никакой второй волны пандемии. "Мы переживаем первый эпизод встречи с коронавирусом жителей планеты Земля", – сказал он, говорить о периодичности появления этой инфекции пока рано.

2:39 "Количество зарегистрированных случаев – это, как мы говорим, верхушка айсберга", – заявил эксперт. Это утверждение верно для многих инфекционных болезней, в том числе и для коронавируса. В реальности заболевших может быть больше в два-три раза.

6:30 Валерий Шевченко рассказал, что выздоровление от ковида и полное восстановление организма после инфекции – не одно и то же. Тест на вирус у человека может быть отрицательным, но это не говорит о том, что он чувствует себя хорошо. Врачи начали уделять реабилитации ковидных больных особое внимание. Если сама болезнь проходит за две-три недели, то восстановление может занять больше месяца.

9:06 Почему в очередях на прием к врачу практически невозможно отделить ковидных больных и тех, кто заразился обычным ОРВИ.

11:45 Соотношение количества больных в тяжелой и легкой формах, по сравнению с весной этого года, не изменилось, уверяет Шевченко. Число тяжелых больных выросло только в абсолютных цифрах.

15:13 Эффективен ли рентген и флюорография в диагностике пневмонии при коронавирусе? Валерий Шевченко говорит, что да. По его словам, КТ остается наиболее эффективным методом диагностики, однако и другие отнюдь не бесполезны.

17:20 Валерий Шевченко рассказывает о фавипиравире – противовирусном средстве, которое хорошо показало себя в лечении ковида.

18:40 При относительно хорошем самочувствии в случае ковида кидаться за помощью к фармацевтическим средствам не стоит, советует Валерий Шевченко. А тем более пить антибиотики без назначения врача. У организма может выработаться устойчивость к антибиотикам, и когда они действительно понадобятся, уже не сработают.

20:44 Коронавирус мутирует, и уже существует более двух десятков его вариантов – это вызывает обеспокоенность врачей по всему миру. Главный вопрос, который здесь возникает: сможет ли человечество выработать иммунитет к ковиду?

23:05 Врач-инфекционист подтверждает: коронавирусом действительно переболеют все. Правда, неизвестно, сколько времени это займет. Исключение могут составить только люди с прививками от ковида.

24:34 Шевченко оценил, справляется ли региональное здравоохранение с пандемией: "Ни один человек в системе здравоохранения, который принимает ответственные решения, не имеет на сегодняшний день информационной основы, чтобы уверенно прогнозировать, что будет завтра".

24:52 Эксперт предположил, что планы по развертыванию ковидного госпиталя в торговом центре Барнаула – это "работа на опережение".

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