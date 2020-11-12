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"Стрёмно быть звездой". Виталий Гасаев о закулисье КВН, Зеленском и своем театре

, ИА "Амител"
Гость "Переговорки" на amic.ru рассказал, как ковался успех современных шоуменов и политиков

Виталий Гасаев – участник легендарной команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта", которая стала чемпионом Высшей лиги в 1998 году. Для парней из Сибири это был суперуспех, их шутки ушли в народ, а сами они стали звездами. Гасаев лично знаком со многими из тех, кто сегодня управляет большими телеканалами, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, как телезвезды проходили школу жизни в КВН, а также о своих текущих проектах.

Кто в "Переговорке"

Виталий Гасаев. Родился 31 декабря 1970 года в Барнауле. Высшее образование получил в АлтГТУ на химическом факультете. Во время обучения в вузе увлекся КВН и музыкой. С 1989 года работал в шоу-театре "Калейдоскоп", а в 1990-х пел в рок-группе "Веселый роджер". С 1998 по 2001 год выступал в Высшей лиге КВН в составе группы "Дети лейтенанта Шмидта", в которую входили ребята из Томска, Новосибирска и Барнаула. Команда стала чемпионом Высшей лиги, обладателем Летнего кубка КВН и других наград. Гасаев записал около десяти сольных альбомов, сейчас ездит с гастролями по России и развивает театр эстрады в Барнауле.

02:01 Виталий Гасаев говорит, что бывших кавээнщиков не бывает и рассказывает о гастролях, на которые ездила команда "Дети лейтенанта Шмидта" после громких побед.  

03:04 Кто был главным соперником "Детей лейтенанта Шмидта" в конце девяностых и как "суровые, но самые смешные" сибиряки отреагировали на свою победу.

03:53 Почему сборную команду сибиряков назвали томской, а не барнаульской.

05:06 Гасаев рассказывает, как "Детей" спонсировал человек, связанный с политикой, и почему женам кавээнщиков поступали угрозы.

05:58 В 1998 году сибирская команда привезла на соревнования Высшей лиге шутки о собаках и белках, а Александр Масляков их "зарубил": "Вы из какой страны приехали? У нас тут революция намечается, а вы про белочек и собачек шутите". За ночь шутки переписали на политические, и они вошли в историю.

07:53 Была ли цензура в КВН конца 1990-х, с кем и как требовалось согласовывать программу перед выступлением.

09:51 За что "Детей лейтенанта Шмидта" прозвали сибирскими танками и сибирскими тиграми.

10:22 Каким талантом обладал основатель команды Григорий Малыгин и как это помогло придумать суперхит "Как отвратительно в России по утрам".

11:04 "Отказываться от того, что сделало тебя популярным, это глупо", — Гасаев рассказывает о своей связи с КВН после побед, показывает в студии знаменитую полосатую форму "Детей лейтенанта Шмидта" и говорит, что даже современная молодежь ее узнает и встречает эмоционально.

13:38 "Если театральные вузы хотели обидеть своих студентов, они говорили – иди к Маслякову, иди в КВН", — говорит Гасаев. В эпоху своего расцвета КВН считался "низким жанром" среди профессиональных артистов. И некоторые до сих пор придерживаются такого мнения.

14:06 "Нам непрямым текстом сказали: ребят, у нас еще три театра, мы не знаем, что с ними делать", — так, по словам Гасаева, ответили представители региональной власти на его предложение создать в Алтайском крае первый за Уралом театр эстрады "Дети лейтенанта Шмидта". Сейчас он существует без помещения, и в 2020 году поставил три спектакля.

15:31 Как проходит гастрольная деятельность Виталия Гасаева во время пандемии.

16:18 Гасаев объясняет, почему у "Детей лейтенанта Шмидта" не получилось закрепиться на центральном телевидении, в отличие от "Уральских пельменей" и других команд.

17:13 "Интеллигентный, трудолюбивый" — так Гасаев описал президента Украины Михаила Зеленского, которого он лично знает со времен КВН. Он также прокомментировал свою неосторожную реплику в адрес Зеленского, которая прозвучала в одном из интервью.

19.40 "Чтобы стать политиком, надо ненавидеть народ", — считает Виталий Гасаев. По этой причине артист не намерен идти во власть. Он вспоминает свое знакомство с Михаилом Евдокимовым.

20:35 Как "Аншлаг" воровал шутки из выступлений КВН и выдавал их за свои.

21:32 "Артистом и проституткой нужно становиться в зрелом возрасте, когда у тебя психика уже сформировалась", — что помогло "Детям лейтенанта Шмидта" пережить славу и не поймать звездную болезнь.

23:06 С какими трудностями сталкивается сын Виталия Гасаева, играя в КВН.

23:48 Ведущий Александр Михельсон рискнул спросить, не обидно ли Виталию Гасаеву, что люди, которые учились на шутках "Детей лейтенанта Шмидта" стали звездами на федеральных телеканалах, а он сейчас живет "хоть и в прекрасном", но Барнауле.

25:08 На прощание Виталий Гасаев спел для всех зрителей "Переговорки" песню с пожеланиями здоровья и температуры 36.6.


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