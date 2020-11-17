Это был стресс-тест. Замминистра о том, как ковид перевернул школьное образование

Дистанционное обучение школьников – один из самых серьезных вызовов пандемии. Оказалось, что адекватных технологий для учебы в удаленном формате еще нет. А те, что есть, не освоены или работают не эффективно – педагоги на их базе не способны создать внятные уроки. В итоге огромная нагрузка по обучению детей ложится на плечи родителей, которые к этому не готовы. Замминистра образования Алтайского края Лариса Терновая в "Переговорке" на amic.ru рассказала, что делают в школах, чтобы разрешить эту ситуацию, и чему в новых условиях придется учиться детям и родителям.

Кто в "Переговорке"

Лариса Терновая родилась 28 августа 1971 года. В 1994 году закончила БГПУ по специальности "Учитель русского языка и литературы средней школы". С 1994 по 2007 год работала в школе – учителем русского языка и литературы, замдиректора по учебно-воспитательной работе, замдиректора по научно-методической работе. С 2007 по 2019 год работала в администрации Барнаула, выросла до должности зампредседателя комитета по образованию. В апреле 2019 года ее назначили замминистра образования и науки Алтайского края. Лариса Терновая замужем, у нее взрослая дочь.

01:36 В региональном Минобре рассчитывают, что за три недели каникул большинство детей и учителей переболели ОРВИ и ковидом, поэтому сейчас в общеобразовательных учреждениях можно начинать очное обучение. В течение недели каждая школа понаблюдает за эпидобстановкой и решит, какой формат работы из четырех предложенных властями ей выбрать.

04:14 Лариса Терновая говорит, что при разработке четырех возможных вариантов обучения детей в школе власти опирались на мнение родителей и оценку ситуации в разных муниципалитетах.

04:53 Если школа выбирает очную форму обучения ("зеленая зона"), то она обязана соблюдать рекомендации санитарного контроля – два-три раза в день измерять детям температуру. Случаи, когда этого не делают, являются нарушением. Когда министерство получает о них информацию, оно принимает меры.

06:18 По мнению Ларисы Терновой, градусники, которые применяются для измерения температуры в школах, хоть и не идеальные, но работают: "Мы пользуемся тем, что у нас есть".

06:55 Замминистра объясняет, что значит "желтый уровень" обучения. Его будут вводить, когда 20-30% педагогов на больничном или на самоизоляции. Уроки планируется проводить в смешанном формате – часть очно, часть удаленно. Также на дистанционный формат целиком могут перевести какой-то класс или параллель.

07:54 Лариса Терновая рассказывает, почему решение о введении того или иного формата обучения должен принимать директор школы – эту ответственность ему передает федеральный закон.

09:17 Замминистра говорит, что в современных условиях нереально организовать и очное, и заочное обучение на выбор для детей из одного класса. Учитель не справится с такой нагрузкой.

10:55 Суть семейного обучения заключается в том, что родители берут на себя ответственность за его организацию и проведение. Школа включается в процесс только во время оценки знаний ребенка – государственной аттестации.

12:11 "Что такое дистант? Это коммуникация на удалении. Коммуникация может быть разной: она может быть с применением электронного обучения и информационных технологий, а может быть и нет. Поэтому все, что касается сегодня даже социальных сетей, WhatsApp, телефонной связи, это тоже коммуникация". Лариса Терновая поясняет, что значит дистанционное обучение. И почему говорить о его качестве сейчас очень сложно.

14:36 "Самый для учителя важный момент – это видеть глаза ребенка", – говорит Терновая и поясняет, что учителя заинтересованы вести уроки очно. Но система в целом должна быть готова к переходу на удаленку в любой момент и работа в этом направлении ведется.

15:34 Замминистра рассказывает, какие технологии для дистанционного обучения есть уже сейчас, и отвечает на вопросы об их недостатках.

18:13 Как учителей Алтайского края обучают преподавать в удаленном формате и какие у них успехи.

21:37 Ведущая Евгения Даровская спросила, как власти намерены мотивировать учителей работать в столь сложных условиях, ведь в некоторых школах педагогов и так не хватало. "Кто будет работать за те, простите, копейки, которые получают учителя?"

23:58 Замминистра отвечает на вопрос родителей: почему нельзя всех учеников с первого по пятый класс, а также одиннадцатиклассников оставить на очном обучении в школе, а остальных перевести на удаленку.

25:52 Еще один "больной вопрос" от родителей: как дети будут наверстывать отставание по всем предметам, которое случилось из-за длинных каникул?

27:36 "Результаты ЕГЭ этого года показали, что даже в таком напряженном стрессовом состоянии наши дети смогли подготовиться. Сейчас родители мне скажут, что у нас у всех были репетиторы. Но у нас и в очном формате репетиторы есть", – Лариса Терновая отвечает на вопрос, как выпускники будут готовиться к ЕГЭ.

20:39 "То, что случилось, оно показало, что мы детей должны некоторым другим коммуникациям учить. Все-таки самоорганизация у ребенка должна быть. Ребенок должен уметь учиться", – о важном навыке детей в эпоху пандемии.

28:51 Лариса Терновая считает, что уход на дистант в марте был правильным решением, и объясняет почему.

29:29 Замминистра рассказала, какой формат обучения она выбрала бы для своего ребенка в сложившихся условиях: "Мой ребенок и ответственность за то, каким он станет, прежде всего, лежит на мне".