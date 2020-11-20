Год коронавирусу, декабрь без корпоративов и подарок Собянина. Главные новости недели

Привет. Меня зовут Илья и я редактор новостей на amic.ru. Часто под материалами вы пишете: "Ну и нооовость", "А Барнаул тут при чем" или "Автор точно оканчивал журфак? Амик, вы чего?".

Мы в редакции очень любим читать комментарии и решили дать вам еще один повод для обсуждения. Именно поэтому я перечитал весь интернет за вас и выбрал пять самых ярких новостей прошедшей недели. Коротко и весело расскажу о них, а у вас появится конкретное лицо, которое можно критиковать. Все в плюсе.

А если серьезно, то было бы очень круто, если бы вы в комментариях рассказали о том, какую новость вы обсуждали больше всего и как вам наш формат в целом. Так вы помогаете нам стать лучше, а мы любим вас еще больше (хотя куда уж больше, ведь вы наше все).

Увидимся через неделю!