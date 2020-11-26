Дело доброе. Трасса здоровья в парке "Юбилейный" будет работать круглый год

В барнаульском парке "Юбилейный" появилась Трасса здоровья. Этого решения жители микрорайона ждали несколько лет. Рядом с парком находится много образовательных учреждений, в том числе и спортивные школы. Все они неоднократно просили город помочь создать им условия для тренировки детей. До этого ребята, для того чтобы покататься на лыжах, ездили за несколько километров. Ждали благоустройства парка и взрослые: здесь очень много людей, которые занимаются оздоровительной ходьбой или выходят на пробежку. Раньше им для этих целей приходилось выискивать свободные от бурелома участки. Теперь появилась удобная трасса.

"Инициаторы создания трассы – ветераны спортивного ориентирования, которые пришли сюда в выходные и прочистили трехкилометровый круг. Это дистанция не для профессионалов, это трасса для жителей, чтобы люди могли прийти, отдохнуть, оздоровиться, а школьники могут проводить здесь занятия", – рассказал Петр Кобзаренко, председатель комитета по физкультуре и спорту г. Барнаула.

Территорию очистили от зарослей, выровняли, а комитет по физической культуре и спорту администрации города разработал трехкилометровую трассу, которая разделена на дистанции 1, 2 и 3 километра.

"Нам сделали очень классные условия. Раньше у нас был всего 300-метровый круг. Сейчас – три километра, и я уверена, что мы улучшим нашу подготовку", – радуется воспитанница училища олимпийского резерва Диана Большакова.

По мнению жителей, Трасса здоровья в "Юбилейном" будет очень популярна. Люди даже считают, что здесь удобнее, чем в сосновом бору.

"Трасса будет востребована. Особенно в начале зимнего сезона. Потому что когда снег выпадает, в сосновом лесу еще невозможно кататься. А здесь будет хорошо. Кроме того, и зимой тут много очень людей гуляют – и пожилые, и молодые. Ведь прогулки нужны даже в условиях пандемии. Поэтому это очень хорошее дело. Хочется спасибо сказать организаторам этого мероприятия. Молодцы, дело доброе сделали. Вообще, хорошо было бы в нем сделать спортивный парк. Этот парк отличается своим рельефом: есть спуски, есть подъемы. Можно много всего сделать", – говорит любитель лыжных гонок Игорь Кобзев.

В администрации города пообещали, что Трасса здоровья в парке "Юбилейный" будет работать круглый год. Зимой здесь можно кататься на лыжах, а летом – бегать или заниматься оздоровительной ходьбой.