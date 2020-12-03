"Называем их человейники". Деринг об архитектуре и зачем Барнаулу "crazy-заказчик"

Главной площадкой празднования трехсотлетия Барнаула станет сереброплавильный завод, который сейчас пытаются реконструировать, считает Александр Деринг. А он знает об архитектуре и развитии городской среды в краевом центре практически все. Ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон расспросил гостя о судьбе Речного вокзала, парка "Изумрудный", Обского бульвара, а также о мировой архитектуре, которая вдохновляет.
Кто в "Переговорке"
Александр Деринг родился 26 ноября 1957 года в Томске. В 1980 году после окончания Новосибирского инженерно-строительного института приехал работать в Барнаул по распределению. С 1992 года руководит собственной архитектурной мастерской "Классика". Она разработала более пятисот авторских проектов – восстановленная Никольская церковь в Барнауле, торговые комплексы "Европа", "Пассаж", бизнес-центр "Идеал" и другие. Деринг входит в состав градостроительного совета при администрации Барнаула. Архитектор инициировал сохранение и воссоздание комплекса сооружений Барнаульского сереброплавильного завода как памятника истории и архитектуры.
1:09 Александр Михельсон выясняет, как Александр Деринг оценивает свой вклад в архитектуру. "Мне сказали, что вы один из лучших архитекторов города или Сибири и Дальнего Востока. Вы-то как себя оцениваете?" – спросил он.
2:00 Александр Деринг шутит, что в последний год немного "зазвездился" и рассказывает, какие проекты своей мастерской в Барнауле считает наиболее успешными.
3:07 Архитектор назвал свои любимые здания в Барнауле – это участок на пр. Ленина от пл. Советов до пл. Октября: "Уникальный сложившийся ансамбль классической застройки пятидесятых годов. Он удивительно гармоничный, человечный. Место, которое каким-то образом притягивает".
4:08 Какие исторические здания в Барнауле, по мнению Деринга, категорически нельзя разрушать.
5:44 Почему улица Льва Толстого должна быть пешеходной: "Там с двух сторон прекрасные фасады, дух места сохранился, его история. Прекрасные дворы, которые должны осваиваться, реставрироваться".
6:41 Новый генплан Барнаула установил правила развития исторической части города. Теперь застройщики должны обращаться в Алтайохранкультуру, если хотят возвести там здание. Им предоставят регламент с возможными параметрами этого объекта (высотой и другими), а они смогут принять решение: выгодно ли его строить с точки зрения бизнеса.
8:31 Что такое дизайн-код улиц и зачем он нужен Барнаулу.
10:18 Если на месте Речного вокзала построить высотное здание, то оно станет "темным обелиском" и не украсит город, считает Александр Деринг.
12:33 Как барнаульцам сопротивляться строительству некрасивых зданий и чем в этом смысле полезен пример парка "Изумрудный": "Мы можем получить лучший парк в городе".
14:38 Если развивать центры общественного притяжения в новых микрорайонах Барнаула, перенести туда часть общественных и административных функций, то можно разгрузить транспортную систему города, уверен Александр Деринг.
15:42 Александр Михельсон и Александр Деринг на примере торгового центра "Галактика" пытаются выяснить, где грань между эстетикой и бизнесом. Ведущий хочет знать, изменится ли вид этого здания к лучшему.
17:45 Александр Деринг верит, что через 10 лет главной площадкой празднования 300-летия Барнаула станет сереброплавильный завод.
18:36 А вот строительства Обского бульвара в ближайшие годы барнаульцы вряд ли дождутся.
20:32 Как нужно обустроить Павловский тракт, пр. Ленина и пр. Красноармейский по мнению Александра Деринга.
21:13 Почему зона Ковша перспективна для городского развития, в чем красота барнаульского элеватора и что такое "человейники".
24:09 Какой город мира Александр Деринг считает красивым с точки зрения архитектуры.
25:02 Чтобы в Барнауле появилось "знаковое здание", нужен "crazy-заказчик с сумасшедшим заказом".
25:27 Верит ли Александр Деринг, что египетские пирамиды построили с участием инопланетян.
Комментарии
Человейниками называют те , у кого с головой проблемы .
Кому интересен этот треп? Достаточно посмотреть во что превратился наш любимый Барнаул за последние 20 лет. После этого архитекторы должны нам дружно рассказывать о тягости тюремного быта.
Человейники- это он явно смягчил.
Скотобыдлятник или бомжарий
За узкие дороги кто в ответе? Застроили , парковок нет, подземных паркингов нет, проезды только под велосипеды!!!
3.12.2020 10:24
- гость -
___
Грустно лицезреть в окно своего человейника другие человейники?
А в Баранауле и архитекторы есть?
В Барнауле есть архитекторы, и очень талантливые, работающие в тай же "Классике".
Но есть и заказчики, родившиеся и получившие свои права тракториста где-нибудь в Нижнедрищенке... А живём мы при капитализме- "кто дэвушку ужинает, тот её и танцует". Вот и появляются на просторах нашего города ужасы, подобные Малахова 150/3 или кособокие "Анастасии"... заказчику же понравилось, так что "молчать, бараны!"...
Высотные человейники крайне опасны эпидемиологически, из-за применяемых химических утеплителей - экологически, а из-за сейсмичности региона - являются потенциальными братскими могилами.
В обслуживании, содержании и ремонте человейники гораздо затратнее и дороже тех же хрущёвок, а сыпятся уже сразу после постройки.
В кризисы достаточно отключить электричество, воду и отопление, чтобы человейники сразу стали бы абсолютно неприспособленными к жизни.
Европейцы в этом плане гораздо умнее и дальновиднее нас и сейчас как правило жилые дома выше 6 этажей не строят.
Заранее прошу у всех прощения.
Но мне кажется тут такая-же ситуация как с "амиком" .
сделали дырень из сайта, заумными фразами объяснили руководству почему это круто. И втюхали.
А на жалобы людей, тобишь жильцов всем какать с колокольни. Типа вы просто ещё не поняли, на сколько это круто.
Каждый раз стрес испытываю, чтобы новости почитать. А все дело в привычке. Наберу амик в поисковике и переживать начинаю, что сейчас начнется
>>Митенька ржевский
>>ужасы, подобные Малахова 150/3
Гущина 150/3, наверное?
Гущина 150/3, наверное?
***
Да-да, ошибся.
А что перечисленные бизнес-центры это действительно архитектурное произведение достойное гордости?