Купил каждый второй. Риелтор рассказала, не поздно ли приобретать жилье на Алтае

Во второй половине 2020 года в Барнауле и Алтайском крае резко выросли цены на квартиры. Многие жители региона воспользовались льготной ипотекой под 6% по госпрограмме. Из-за этого спрос сильно увеличился, а вслед за ним и стоимость квадратного метра. Гостья "Переговорки" на amic.ru Лариса Мельситова, которую в 2020 году избрали президентом Союза риелторов Барнаула и Алтая, дала советы тем, кто раздумывает над покупкой жилья.
Кто в "Переговорке"
Лариса Мельситова родилась в Кулунде. Высшее образование получила на экономическом факультете АлтГУ. Работала в Сбербанке и крупных компаниях Барнаула, в том числе главным бухгалтером. В 2014 году открыла собственное агентство недвижимости "СтатусЪ". В 2020 году ее избрали президентом Союза риелторов Барнаула и Алтая. Лариса Мельситова замужем, воспитывает дочь.
01:00 Чуть ли не каждый второй житель Алтайского края в 2020 году купил себе квартиру в ипотеку под 6% по госпрограмме, говорит Лариса Мельситова. Жилье покупали не только себе, но и детям – на будущее.
02:02 Самый "ходовой" вариант жилой недвижимости – квартиры-студии. Спрос на них есть, а предложений уже нет. Теперь рынок ждет новые дома от застройщиков.
02:47 Лариса Мельситова считает, что покупать квартиры, участвуя в долевом строительстве, можно и сейчас. Особенно если есть потребность в жилье. К инвестированию средств в жилую недвижимость лучше подходить аккуратно и с привлечением профессионала, который хорошо ориентируется в тенденциях рынка.
03:39 В какие проекты застройщиков не стоит вкладывать деньги.
04:14 На сколько за последние полгода выросла цена квадратного метра жилья в Алтайском крае.
04:30 Вторичное жилье тоже пользуется спросом, потому что вокруг него уже сформировалась необходимая для жизни инфраструктура – транспорт, детские сады, школы и так далее.
05:07 Льготная ипотека сыграла роль триггера, который выявил реальные потребности населения Алтайского края в жилье. Когда оно стало чуть более доступным, его бросились покупать. Но рынок не смог удовлетворить существующий спрос, поэтому цены и подскочили.
05:41 Жители Алтайского края покупают квартиры не только в регионе, но и за его пределами: в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Сочи.
06:36 Лариса Мельситова рассказала, где может появиться новое жилье в Барнауле. И почему она не исключает, что аэропорт могут перенести.
07:51 Год работы с эскроу-счетами: почему они оказались удобными для риелторов и покупателей квартир, но невыгодными для застройщиков.
08:55 Цены на жилье вряд ли продолжат расти, однако они и не снизятся в ближайшее время, считает Лариса Мельситова.
09:35 Эксперт уверена, что даже если ипотечную госпрограмму отменят, жители Алтайского края не перестанут покупать квартиры.
10:23 Как риелторы пережили локдаун и по каким причинам им нельзя было останавливать работу.
12:01 "У нас большой приток идет в агентство, риелторами хотят работать", – сказала Лариса Мельситова. И объяснила, чем эта профессия привлекает людей.
13:04 В 2021 году рынок недвижимости на Алтае продолжит бурно развиваться – к этому готовятся банки, застройщики и риелторы.
13:55 В ближайшие месяцы в Алтайском крае ожидается период "наследственных дел" с участием нотариусов: у многих жителей края в пандемию умерли родственники, а у них осталось имущество, которое должно кому-то перейти.
14:45 Лариса Мельситова считает, что, если есть накопления, то имеет смысл вложить их в недвижимость.
Комментарии
Чуть ли не каждый второй житель Алтайского края в 2020 году купил себе квартиру в ипотеку под 6% по госпрограмме, говорит Лариса Мельситова
ну звездеть - не мешки ворочать
Зачем это ярмо на шею вешать на 20 лет? Там налоги, квартплата - сомнительная такая инвестиция, как и экономисты из ГУ кстати. Сколько сталкиваюсь столько приколов уже в коллекции. Один из перлов - "мы все звенья экономической пищевой цепочки......"
Ну и, насчет того, что чуть ли не каждый второй житель края в этом году приобрел квартиру в ипотеку, это теперь тоже перл.
Зачем покупать детям "на будущее" и обрекать их на существование в нищем регионе?
Уважаемая редакция, вы хоть скрин от видео, который высвечивается в общей ленте, переоформите как-нибудь....Когда листаешь, создаётся впечатление, что кто-то умер - ленточка чёрная наискосок, монохром.
сегодня же только писали, что из-за того что понабрали ипотек в след. году рынок недвижимости накроется детородным органом
Чуть ли не каждый второй житель Алтайского края в 2020 году купил себе квартиру в ипотеку под 6% по госпрограмме, говорит Лариса Мельситова.
Дальше уже читать не стоит-вы все узнали и поняли (Кличко)
Власти перегрели рынок жилья льготной ипотекой. Набибулина уже верещит о образовавшемся ипотечном пузыре который грозит лопнуть и обвалить всю строительную отрасль. Ни о каком периоде действия до лета этой льготной ипотеки и речи быть не может. Она должна быть отменена уже сегодня. Да и льготность её весьма условна, приток дешевых денег на рынок вызвал рост цен на жильё. Те кто покупает жилье сегодня пользуясь этой программой, завтра уже потеряют часть денег и в случае если не смогут платить, стоимость этой квартиры не перекроет долг перед банком. Думайте головой прежде чем одевать этот хомут себе на шею.
просто эту льготную надо сделать обычной
Одна квартира себе, вторая банку.
Ах-ха-ха, ипотека помогает активы увеличивать! Недвижимость - это пассивы! А недвижимость в Алтайском крае - это неликвидный пассив. Через несколько лет вы эту недвижимость сможете продать только за бесценок.
Чтобы понять, на сколько подорожала недвижимость достаточно перевести цены в доллары или евро, и станет понятно, что цены на недвижимость в Алтайском крае давно уже падают, и будут падать еще больше.
10.12.2020 16:28
- гость -
Так точно кэп! В нищем, аграрном регионе другой картины и не может быть.
Пусть берут. Студия в ипотеку на 20 лет повышает уровень собственного достоинства до небес. Считать инвестиционную привлекательность это для слабаков