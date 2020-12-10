Купил каждый второй. Риелтор рассказала, не поздно ли приобретать жилье на Алтае

Во второй половине 2020 года в Барнауле и Алтайском крае резко выросли цены на квартиры. Многие жители региона воспользовались льготной ипотекой под 6% по госпрограмме. Из-за этого спрос сильно увеличился, а вслед за ним и стоимость квадратного метра. Гостья "Переговорки" на amic.ru Лариса Мельситова, которую в 2020 году избрали президентом Союза риелторов Барнаула и Алтая, дала советы тем, кто раздумывает над покупкой жилья.

Кто в "Переговорке"

Лариса Мельситова родилась в Кулунде. Высшее образование получила на экономическом факультете АлтГУ. Работала в Сбербанке и крупных компаниях Барнаула, в том числе главным бухгалтером. В 2014 году открыла собственное агентство недвижимости "СтатусЪ". В 2020 году ее избрали президентом Союза риелторов Барнаула и Алтая. Лариса Мельситова замужем, воспитывает дочь.

01:00 Чуть ли не каждый второй житель Алтайского края в 2020 году купил себе квартиру в ипотеку под 6% по госпрограмме, говорит Лариса Мельситова. Жилье покупали не только себе, но и детям – на будущее.

02:02 Самый "ходовой" вариант жилой недвижимости – квартиры-студии. Спрос на них есть, а предложений уже нет. Теперь рынок ждет новые дома от застройщиков.

02:47 Лариса Мельситова считает, что покупать квартиры, участвуя в долевом строительстве, можно и сейчас. Особенно если есть потребность в жилье. К инвестированию средств в жилую недвижимость лучше подходить аккуратно и с привлечением профессионала, который хорошо ориентируется в тенденциях рынка.

03:39 В какие проекты застройщиков не стоит вкладывать деньги.

04:14 На сколько за последние полгода выросла цена квадратного метра жилья в Алтайском крае.

04:30 Вторичное жилье тоже пользуется спросом, потому что вокруг него уже сформировалась необходимая для жизни инфраструктура – транспорт, детские сады, школы и так далее.

05:07 Льготная ипотека сыграла роль триггера, который выявил реальные потребности населения Алтайского края в жилье. Когда оно стало чуть более доступным, его бросились покупать. Но рынок не смог удовлетворить существующий спрос, поэтому цены и подскочили.

05:41 Жители Алтайского края покупают квартиры не только в регионе, но и за его пределами: в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Сочи.

06:36 Лариса Мельситова рассказала, где может появиться новое жилье в Барнауле. И почему она не исключает, что аэропорт могут перенести.

07:51 Год работы с эскроу-счетами: почему они оказались удобными для риелторов и покупателей квартир, но невыгодными для застройщиков.

08:55 Цены на жилье вряд ли продолжат расти, однако они и не снизятся в ближайшее время, считает Лариса Мельситова.

09:35 Эксперт уверена, что даже если ипотечную госпрограмму отменят, жители Алтайского края не перестанут покупать квартиры.

10:23 Как риелторы пережили локдаун и по каким причинам им нельзя было останавливать работу.

12:01 "У нас большой приток идет в агентство, риелторами хотят работать", – сказала Лариса Мельситова. И объяснила, чем эта профессия привлекает людей.

13:04 В 2021 году рынок недвижимости на Алтае продолжит бурно развиваться – к этому готовятся банки, застройщики и риелторы.

13:55 В ближайшие месяцы в Алтайском крае ожидается период "наследственных дел" с участием нотариусов: у многих жителей края в пандемию умерли родственники, а у них осталось имущество, которое должно кому-то перейти.

14:45 Лариса Мельситова считает, что, если есть накопления, то имеет смысл вложить их в недвижимость.