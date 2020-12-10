Четверг, 10 Декабрь, 17:13

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,31
€ 88,94
-8°


2569126 +27927
Обь
39см -11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
видео

Купил каждый второй. Риелтор рассказала, не поздно ли приобретать жилье на Алтае

, ИА "Амител"
Лариса Мельситова объяснила, почему вложения в недвижимость актуальны даже в пандемию

Во второй половине 2020 года в Барнауле и Алтайском крае резко выросли цены на квартиры. Многие жители региона воспользовались льготной ипотекой под 6% по госпрограмме. Из-за этого спрос сильно увеличился, а вслед за ним и стоимость квадратного метра. Гостья "Переговорки" на amic.ru Лариса Мельситова, которую в 2020 году избрали президентом Союза риелторов Барнаула и Алтая, дала советы тем, кто раздумывает над покупкой жилья.

Кто в "Переговорке"

Лариса Мельситова родилась в Кулунде. Высшее образование получила на экономическом факультете АлтГУ. Работала в Сбербанке и крупных компаниях Барнаула, в том числе главным бухгалтером. В 2014 году открыла собственное агентство недвижимости "СтатусЪ". В 2020 году ее избрали президентом Союза риелторов Барнаула и Алтая. Лариса Мельситова замужем, воспитывает дочь.

01:00 Чуть ли не каждый второй житель Алтайского края в 2020 году купил себе квартиру в ипотеку под 6% по госпрограмме, говорит Лариса Мельситова. Жилье покупали не только себе, но и детям – на будущее.

02:02 Самый "ходовой" вариант жилой недвижимости – квартиры-студии. Спрос на них есть, а предложений уже нет. Теперь рынок ждет новые дома от застройщиков.

02:47 Лариса Мельситова считает, что покупать квартиры, участвуя в долевом строительстве, можно и сейчас. Особенно если есть потребность в жилье. К инвестированию средств в жилую недвижимость лучше подходить аккуратно и с привлечением профессионала, который хорошо ориентируется в тенденциях рынка.

03:39 В какие проекты застройщиков не стоит вкладывать деньги.

04:14 На сколько за последние полгода выросла цена квадратного метра жилья в Алтайском крае.

04:30 Вторичное жилье тоже пользуется спросом, потому что вокруг него уже сформировалась необходимая для жизни инфраструктура – транспорт, детские сады, школы и так далее.

05:07 Льготная ипотека сыграла роль триггера, который выявил реальные потребности населения Алтайского края в жилье. Когда оно стало чуть более доступным, его бросились покупать. Но рынок не смог удовлетворить существующий спрос, поэтому цены и подскочили.

05:41 Жители Алтайского края покупают квартиры не только в регионе, но и за его пределами: в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Сочи.

06:36 Лариса Мельситова рассказала, где может появиться новое жилье в Барнауле. И почему она не исключает, что аэропорт могут перенести.

07:51 Год работы с эскроу-счетами: почему они оказались удобными для риелторов и покупателей квартир, но невыгодными для застройщиков.

08:55 Цены на жилье вряд ли продолжат расти, однако они и не снизятся в ближайшее время, считает Лариса Мельситова.

09:35 Эксперт уверена, что даже если ипотечную госпрограмму отменят, жители Алтайского края не перестанут покупать квартиры.

10:23 Как риелторы пережили локдаун и по каким причинам им нельзя было останавливать работу.

12:01 "У нас большой приток идет в агентство, риелторами хотят работать", – сказала Лариса Мельситова. И объяснила, чем эта профессия привлекает людей.

13:04 В 2021 году рынок недвижимости на Алтае продолжит бурно развиваться – к этому готовятся банки, застройщики и риелторы.

13:55 В ближайшие месяцы в Алтайском крае ожидается период "наследственных дел" с участием нотариусов: у многих жителей края в пандемию умерли родственники, а у них осталось имущество, которое должно кому-то перейти.

14:45 Лариса Мельситова считает, что, если есть накопления, то имеет смысл вложить их в недвижимость.

Материалы по теме

 


Комментарии

10.12.2020 15:42
- гость -

Чуть ли не каждый второй житель Алтайского края в 2020 году купил себе квартиру в ипотеку под 6% по госпрограмме, говорит Лариса Мельситова

ну звездеть - не мешки ворочать

10.12.2020 15:49
гость

Зачем это ярмо на шею вешать на 20 лет? Там налоги, квартплата - сомнительная такая инвестиция, как и экономисты из ГУ кстати. Сколько сталкиваюсь столько приколов уже в коллекции. Один из перлов - "мы все звенья экономической пищевой цепочки......"

10.12.2020 16:01
- гость -

Ну и, насчет того, что чуть ли не каждый второй житель края в этом году приобрел квартиру в ипотеку, это теперь тоже перл.

10.12.2020 16:03
Вано

Зачем покупать детям "на будущее" и обрекать их на существование в нищем регионе?

10.12.2020 16:09
Не по сабжу

Уважаемая редакция, вы хоть скрин от видео, который высвечивается в общей ленте, переоформите как-нибудь....Когда листаешь, создаётся впечатление, что кто-то умер - ленточка чёрная наискосок, монохром.

10.12.2020 16:10
- гость -

сегодня же только писали, что из-за того что понабрали ипотек в след. году рынок недвижимости накроется детородным органом

10.12.2020 16:10
- гость -

Чуть ли не каждый второй житель Алтайского края в 2020 году купил себе квартиру в ипотеку под 6% по госпрограмме, говорит Лариса Мельситова.


Дальше уже читать не стоит-вы все узнали и поняли (Кличко)

10.12.2020 16:22
АБОРИГЕН

Власти перегрели рынок жилья льготной ипотекой. Набибулина уже верещит о образовавшемся ипотечном пузыре который грозит лопнуть и обвалить всю строительную отрасль. Ни о каком периоде действия до лета этой льготной ипотеки и речи быть не может. Она должна быть отменена уже сегодня. Да и льготность её весьма условна, приток дешевых денег на рынок вызвал рост цен на жильё. Те кто покупает жилье сегодня пользуясь этой программой, завтра уже потеряют часть денег и в случае если не смогут платить, стоимость этой квартиры не перекроет долг перед банком. Думайте головой прежде чем одевать этот хомут себе на шею.

10.12.2020 16:24
- гость -

просто эту льготную надо сделать обычной

10.12.2020 16:28
- гость -

Одна квартира себе, вторая банку.

10.12.2020 16:28
- гость -

Ах-ха-ха, ипотека помогает активы увеличивать! Недвижимость - это пассивы! А недвижимость в Алтайском крае - это неликвидный пассив. Через несколько лет вы эту недвижимость сможете продать только за бесценок.
Чтобы понять, на сколько подорожала недвижимость достаточно перевести цены в доллары или евро, и станет понятно, что цены на недвижимость в Алтайском крае давно уже падают, и будут падать еще больше.

10.12.2020 16:37
АБОРИГЕН

10.12.2020 16:28
- гость -
Так точно кэп! В нищем, аграрном регионе другой картины и не может быть.

10.12.2020 17:12
Вано

Пусть берут. Студия в ипотеку на 20 лет повышает уровень собственного достоинства до небес. Считать инвестиционную привлекательность это для слабаков

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
17:08
Барнаульских осужденных привлекли к уборке снега 0
16:55
В России назвали лучших спортсменов и тренера 2020 года 0
16:42
"Красу Росгвардии" уволили за видео в Instagram 2
16:30
Реконструкция алтайского краеведческого музея начнется в 2021 году 1
16:16
Врач предупредила об опасности снежной болезни 0
16:06
Более 2 млн рублей потратили на ремонт детского сада в Алтайском крае 1
15:54
Владимир Путин назвал RT "голосом правды" 29
15:40
Купил каждый второй. Риелтор рассказала, не поздно ли приобретать жилье на Алтае 12
15:28
Почти 28 тысяч россиян заболели COVID-19 за сутки 1
15:17
Врачей Барнаула и ближайших районов начали прививать от коронавируса 0
15:05
Конструкцию "Барнаул орденоносный" могут установить на здании мэрии 3
14:53
Алтайский депутат обратилась к Путину с просьбой разобраться с земельными махинациями 9
14:41
Магнитная буря накрывает Алтайский край 4
14:28
Без игр у елки. Стало известно, как на Алтае пройдут новогодние спектакли и концерты 0
14:15
Умер лучший бомбардир Чемпионата мира по футболу 1982 года 0
14:02
Флагман и комплект подарков. Официальные магазины Xiaomi дарят скидку на новую модель 7
13:51
Валерия отказалась от выступления за 8,5 млн рублей и вернула деньги 1
13:39
Родители сбитого ребенка в Новоалтайске не просили смягчить обвиняемой наказание 9
13:27
Власти Алтайского края не планируют сокращать объем финансирования культуры в 2021 году 2
13:14
Подозреваемую в покушении на убийство задержали в подъезде барнаульской многоэтажки 2
13:03
Эксперт рассказал о связи бессонницы и коронавируса 1
12:54
Рейд против незаконной рубки елей к Новому году провели в пригороде Барнаула 1
12:40
Google назвал самые популярные запросы россиян в 2020 году 0
12:29
Полицейские задержали барнаульца, который поднял закладку 7
12:17
Новый способ узнать результаты теста на COVID-19 появился в Алтайском крае 0
12:05
Директор барнаульской архитектурной компании год не выплачивал зарплату сотрудникам 13
11:53
Врач назвал "практически ничтожным" количество повторных случаев заражения коронавирусом 4
11:40
Власти Алтайского края утвердили предельный рост платы за услуги ЖКХ в 2021 году 26
11:28
Барнаульца осудят за попытку контрабанды оптики для гранатометов в Китай и США 18
11:15
Барнаулец лишился 80 тысяч рублей после перехода по ссылке 6
11:01
108 единиц снегоуборочной техники задействуют в Барнауле 10 декабря 1
10:46
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 12
10:42
Жителей Алтайского края и соседних регионов на новогодние каникулы приглашают в Барнаул 13
10:30
Обвиняемый в коррупции бывший мэр Славгорода попытался оспорить свою отставку в суде 7
10:17
Аллею в честь Алексея Скурлатова открыли в Барнауле 0
10:10
Успеть за 20 минут: как быстро и недорого оформить справку на права в Барнауле 1
09:57
Автомобилистке, сбившей насмерть ребенка в Новоалтайске, попросили смягчить наказание 20
09:45
Почти 30 домов Барнаула останутся без отопления и горячей воды 6
09:39
Мощное землетрясение произошло в Сибири 0
09:27
В Барнауле проверяют правила продажи петард и салютов 1
09:13
В Алтайском крае объявили набор переписчиков для всероссийской переписи 4
08:58
Эксперт рассказал, какие настройки "убивают" батарею смартфона 5
08:42
Владимир Путин не увидел связи между ростом цен на продукты и пандемией 67
08:27
В Барнауле осудят водителя, который насмерть сбил женщину у "Геомаркета" 11
08:13
Обезьяна довела Бари Алибасова до передозировки "Виагрой" 17
08:01
Меня уволили из-за COVID-19. Что делать? 4
07:49
Байкал дорого, Шерегеш занят. Куда хотят, но не могут поехать жители Алтая на Новый год 28
07:33
Получится у всех. Простые и красивые новогодние поделки 0
07:20
Рекордные цифры, несмотря на пандемию. Каким стал бюджет Барнаула на 2021 год 7
07:03
Шах и мат, Netflix. В "Читай-городе" скупают экземпляры книги "Ход королевы" 2
06:48
Новосибирцы починили машину женщине-таксисту, которую избили подростки 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.