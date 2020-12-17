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"Пью из-под крана". Директор водоканала о кристальной воде и зловонии в Барнауле

, ИА "Амител"
Андрей Полюго объяснил, как решаются реальные и надуманные "водные проблемы" в краевом центре

Большую часть года жители Барнаула получают "кристально чистую" воду, заявил Андрей Полюго, гендиректор "Барнаульского водоканала" и гость "Переговорки" на amic.ru. По этой причине, когда качество воды чуть снижается (но остается в рамках санитарных норм), возникает общественное недовольство. Полюго рассказал, как очищается вода, придет ли "Барнаульский водоканал" в пригородные поселки и избавится ли краевой центр от зловония из насосных станций.   

Кто в "Переговорке"

Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "Водоснабжение и водоотведение". В 2007 году прошел профессиональную переподготовку по программе "Финансовое управление организацией". В "Барнаульском водоканале" Андрей Полюго работает с 2000 года. Начинал с должности начальника участка и вырос до главного инженера. Гендиректором предприятия стал в феврале 2020 года.

01:48 Как "Барнаульский водоканал" переживает пандемию: заболеваемость на предприятии выросла в два раза по сравнению с декабрем прошлого года.

03:02 В ответ на вопрос об уменьшении зарплат и сокращении сотрудников Андрей Полюго ответил, что водоканал последние несколько лет переживает нехватку кадров. Молодые люди, которые приходят на предприятие, зачастую не хотят работать в производственном блоке, а сразу стремятся в менеджеры.

04:56 Средняя зарплата на "Барнаульском водоканале" составляет чуть более 30 тыс. рублей. Ее повышают, ориентируясь на уровень инфляции. Индивидуально поощряют тех сотрудников, которые работают эффективнее коллег.

06:02 В 2020 году два сотрудника "Барнаульского водоканала" стали призерами конкурса технических решений, которые помогают сэкономить ресурсы или улучшить качество работы предприятия. Один проект касался борьбы с неприятными запахами от иловых площадок в городе, а другой – замены рабочих колес насосных агрегатов. Автор проекта предложил закупать их у производителей в Алтайском крае, что сократило затраты в десятки раз.

08:05 В пандемию "Барнаульский водоканал" зафиксировал значительное снижение объема платежей за воду от малого бизнеса и увеличение поступлений от населения. Работа многих малых предприятий была приостановлена, зато большое число людей теперь трудится из дома, что привело к росту потребления воды.

09:28 Андрей Полюго поблагодарил жителей Барнаула за то, что они своевременно платят за воду, ведь работа "Барнаульского водоканала" очень сильно зависит от поступления платежей.

09:46 Из-за изменений курса доллара поставщики "Барнаульского водоканала" задержали отправку оборудования, необходимого для летнего планового ремонта сетей. Его пришлось перенести на более позднее время, а в районе Павловского тракта и ул. Бабуркина он продолжается даже сейчас.

10:32 В ближайшие дни в Барнаул должно прийти насосное оборудование на сумму более 20 млн рублей, оно позволит сократить энергозатраты предприятия. Его срок поставки тоже был смещен на несколько месяцев. Сотрудники водоканала подготовили площадку для установки. Как только оборудование поступит, его начнут монтировать в круглосуточном режиме, чтобы успеть до конца года. На работы потребуется 10 дней.

11:24 Андрей Полюго заявил, что пьет воду из-под крана – и дома в Барнауле, и в поездках по России. Так он ответил на вопрос ведущего Александра Михельсона о качестве воды в краевом центре.

12:29 По словам гендиректора "Барнаульского водоканала", 97% воды в городе "исключительного качества", а остальные 3% – это артезианская вода, которую используют в пригородных поселках. В ней повышенное содержание железа и марганца. И для ее полноценной очистки в Барнауле пока нет оборудования. Его планируют смонтировать в ближайшие годы (Новомихайловка, Бельмесево, Ягодный). К тому же даже качество артезианской воды в Барнауле выше, чем в других городах, сказал Полюго. 

13:35 Основной источник воды в Барнауле – река Обь. Через очистные сооружения водоканала проходит 150 кубометров воды в сутки, а их мощность – 300 кубометров, то есть 50% находится в резерве. Год назад на предприятии провели модернизацию и установили системы приготовления хлора для обеззараживания воды (раньше его завозили) – они показали свою эффективность.

14:56 Андрей Полюго объясняет, почему нельзя отказаться от хлорирования воды даже при использовании других методов обеззараживания.

16:00 Как за 15 минут очистить воду от хлора в домашних условиях.

16:13 Андрей Полюго рассказал, что ни он сам, ни его знакомые не пользуются фильтрами для воды. Он напомнил, что если вы их все же используете, то необходимо вовремя менять картриджи чтобы не создавать рисков для здоровья: "Меняйте картриджи и фильтрующие элементы так, как написано в инструкции. Если вы это не сделаете, то все, что накопилось в фильтрующем элементе, просто залпом выйдет в емкость и вы выпьете все то, что вы задержали, разом".

17:50 Гендиректор "Барнаульского водоканала" рассказывает о перспективах работы в пригородных поселках, которые пока получают воду от других поставщиков. В эту зону попадает примерно 15 тыс. жителей. Сейчас водоканал и администрация Барнаула рассматривают вопрос заключения концессионного соглашения по обслуживанию Научного городка.

20:03 Как "Барнаульский водоканал" и администрация пытаются решить проблему высоких тарифов на воду в пригороде Барнаула (80 рублей против 20 рублей в городе). Одно из предложений, по поводу которого сделали запрос в ФАС России, "суммировать" затраты на обслуживание города и пригорода и сделать единый средний тариф для всех. "Тариф наш городской вырастет, условно, на копейки, это реально копейки", – сказал Андрей Полюго. А поселки получат существенно более низкую стоимость воды. Сейчас разницу между реальным и предельным тарифом для жителей поселков компенсирует администрация.

21:33 О проблеме неприятного запаха в жилом комплексе "Адмиралъ" (Северный Власихинский проезд, 92). Водоканал заканчивает установку трехступенчатой системы очистки воздуха на насосной станции, находящейся рядом с многоэтажкой. Оборудование смонтируют до конца года. Но жители, по словам Андрея Полюго, почувствуют эффект только весной, когда будут плюсовые температуры. Если опыт окажется успешным, аналогичные системы установят и на других насосных станциях.

23:42 Неприятный запах в ЖК "Адмиралъ" ощущается потому, что насосная станция расположена к нему очень близко, хотя и в рамках действующих санитарных норм. Полюго считает, что, возможно, их уже стоит пересмотреть и принять новые.

25:26 Андрей Полюго объясняет, почему осенью увеличивается количество коммунальных аварий в Барнауле.

26:58 Аварийность на сетях водоканала в Барнауле уменьшилась более чем в два раза после того, как предприятие вошло в "Росводоканал" (в декабре 2004, – прим. ред.). За это время поменяли километры труб (со старых чугунных и стальных на современные полиэтиленовые) и довели давление в сетях до "оптимального уровня".

28:38 Чтобы сократить аварийность на сетях еще на 30-40%, необходимо более чем  из тысячи километров сетей водопровода в Барнауле заменить порядка 40. Участок сети в городе заменяют, если за год на нем случилось три аварии.

30:03 Как в Барнауле контролируют качество воды во время паводка.

31:35 У жителей Барнаула возникает недовольство качеством воды во время паводка, потому что в остальную часть года они получают "кристально чистую воду" с цветностью 1 градус. Весной же цветность становится 7-8 градусов, однако этот показатель тоже в рамках нормативов, объяснил Полюго.

33:50 Гендиректор "Барнаульского водоканала" Андрей Полюго сказал, что пьет воду из-под крана даже во время паводка.

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