"Если все "за" – это сомнительно". Бизнес-омбудсмен Алтая о своем назначении и планах

Кандидатура Андрея Осипова как бизнес-омбудсмена в Алтайском крае вызвала много вопросов в предпринимательском сообществе – у него были как сторонники, так и яростные противники. Тем не менее в конце ноября Осипов приступил к работе в новой должности. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал о том, как проходила процедура его назначения, и прокомментировал самые острые темы для бизнеса в конце 2020 года – отмену ЕНВД, введение маркировки товаров, высокие налоги на коммерческую недвижимость и другие.

Кто в "Переговорке"

Андрей Осипов родился 22 апреля 1964 года в Барнауле. Высшее образование получил в Алтайском медуниверситете по специальности "Лечебное дело" (1987 год), а также в ААЭП по специальности "Юриспруденция" (2014 год).

Был одним из основоположников страхового бизнеса в Алтайском крае. В 1990 году участвовал в создании компании "АСКО-мед" и до начала 2010-х занимал руководящие должности в ряде страховых компаний Барнаула, в частности "СМК РЕСО-Мед". Несколько лет Осипов отвечал за развитие ее бизнеса по всему СФО.

В 2000-2004 годах был депутатом Барнаульской гордумы, а с 2004 года – депутатом АКЗС. Занимал должности председателя и зампредседателя различных комитетов. Участвовал в подготовке значительного числа законов, в том числе по вопросам развития предпринимательства.

С 27 ноября 2020 года назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае на пять лет.

Андрей Осипов женат, у него два взрослых сына, внук и внучка.

О переходе на роль бизнес-омбудсмена

01:47 Андрей Осипов рассказывает, почему его заинтересовала должность уполномоченного по защите прав предпринимателей: "Это человек, который и по должности, и по сути защищает права предпринимателей в первую очередь как раз перед чиновниками".

02:39 Осипов описывает свой многолетний опыт в страховом бизнесе, который начался в 1990 году: "Это было самое-самое начало, которое многим сегодняшним предпринимателям даже и не снилось". По его словам, первый в России договор добровольного медстрахования заключили в Барнауле с фабрикой "Динамо". Также Андрей Осипов рассказал, что в 2012 году вышел из управления бизнесом. Сейчас его дело продолжает старший сын Евгений Осипов.

05:18 Ведущий Александр Михельсон спрашивает гостя, лоббировал ли он, когда был депутатом, интересы страховых компаний, в которых работал. Андрей Осипов отвечает: "10 лет я проработал на государственной должности, ко мне не было вопросов и не будет".

05:58 Осипов говорит, что смог стать депутатом АКЗС только потому, что ему было кому передать бизнес: "Это большая удача, когда у тебя есть на кого положиться".

06:31 "Брошенным округ не будет однозначно", – сказал гость "Переговорки", отвечая на вопрос об ответственности за депутатскую работу. В округе, который он курировал, продолжит работу Сергей Лямин, а Осипов планирует ему помогать в течение года "по мере возможностей".

О том, как утверждали кандидатуру Осипова

07:53 Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова единственная из 58 депутатов проголосовала против кандидатуры Андрея Осипова на должность бизнес-омбудсмена. Он прокомментировал это так: "Голос против – это приятный бонус". И объяснил, почему ее решение было именно таким.

09:51 Осипов с точки зрения закона объясняет, почему он был "безальтернативной кандидатурой".

11:53 Четыре бизнес-объединения в Алтайском крае поддержали назначение Андрея Осипова на должность бизнес-омбудсмена: АлтТПП, Союз промышленников, Союз молодых предпринимателей и Крайпотребсоюз. Президент АлтТПП Борис Чесноков, со слов Осипова, пообещал "первым бросить камень в уполномоченного, если он будет плохо работать".

12:55 Осипов предполагает, что основной претензией предпринимателей, которые его не поддержали, было то, что "с ними изначально не посоветовались". И объясняет, что он не встречался с лидерами бизнес-объединений осенью, так как болел коронавирусом и сидел на самоизоляции. После выхода с больничного он со всеми встретился и "вопросы отпали".

Об отмене ЕНВД и его альтернативах

15:43 "То, что решение принято и оно окончательное, в принципе понимают все", – так Андрей Осипов прокомментировал свой отказ подписывать письмо президенту от 11 бизнес-объединений по поводу отмены ЕНВД. По его словам, было целесообразнее сосредоточиться на изменении патентной системы налогообложения и оперативно внести в нее максимально выгодные для бизнеса поправки на региональном уровне. Это и сделали депутаты. Осипов подробно рассказал, какие поправки начали действовать с 1 декабря.

18:46 Из 31,5 тысячи ИП, которые работали на ЕНВД в Алтайском крае, на патент могут перейти 20 тысяч, и они ничего не потеряют, заявил Андрей Осипов. Он привел конкретные расчеты налога по патентной системе для некоторых категорий бизнеса: парикмахера, который работает на себя, и кафе.

21:15 Андрей Осипов считает, что в Алтайском крае необходимо уменьшить ставки УСН, он планирует выйти с этим вопросом в правительство РФ. Основное ограничение для такого решения – выпадающие доходы из краевого и муниципальных бюджетов, всего 1,5 млрд рублей. Это "очень серьезная сумма" и ее надо как-то компенсировать, объяснил Осипов. Вопрос уменьшения ставок УСН бизнес-омбудсмен намерен проработать и обосновать до конца первого квартала 2021 года.

О "кадастре", бизнесе в микросёлах и маркировке

25:44 По мнению Андрея Осипова, наиболее реальным вариантом сокращения налога на недвижимость, который рассчитывается исходя из ее кадастровой стоимости, это введение так называемого вычета – когда от площади объекта отнимается определенное число "квадратов" и таким образом налог снижается. Он планирует обсудить эту инициативу с губернатором Виктором Томенко.

28:16 Александр Михельсон спросил, обсуждал ли Андрей Осипов с Виктором Томенко перечисленные ранее проблемы бизнеса, есть ли у него понимание, что их нужно решать.

28:53 О необходимости поддерживать малый бизнес в микросёлах и проблеме "последнего магазина".

30:15 Одной из самых серьезных угроз для бизнеса Андрей Осипов считает введение маркировки различных товаров. По его мнению, на примере лекарств она не доказала свою эффективность, а ровно наоборот – затруднила доступ населения к медикаментам. И сам Осипов столкнулся с этим однажды – не смог купить заказанные в интернете лекарства для семьи. Маркировка, по его оценке, станет ударом для всех производителей "молочки" в регионе. Первое обращение к нему после вступления в должность бизнес-омбудсмена было как раз по этой теме от предприятия "Алтайхолод".

34:17 Осипов считает, что не нужно доводить борьбу с фальсификатом до абсурда. По его мнению, недобросовестные производители найдут еще много способов обмана, а законопослушные понесут огромный урон. Коснется это и потребителей – им придется больше платить за товары. Бизнес-омбудсмен считает, что введение маркировки необходимо тщательно проработать.

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