Вирус, войны и щепотка политики. Главные новости уходящего года

Вот он и подходит к концу, один из самых спорных годов за последнее время. Кто-то проводит его со слезами, кто-то с улыбкой, ну а мы просто подведем итоги уходящего года в новом выпуске "Топ-5".

2020-й получился богатым на яркие и важные события (да-да, были в этом году вещи кроме коронавируса). Если вы вдруг забыли, то в январе мир чуть не вступил в третью мировую войну, а еще мы меняли Конституцию, например. В общем, нам точно есть что обсудить.

Да, интересных новостей за год было больше пяти, и в этом выпуске я мог что-то упустить. Хорошо, что у меня есть вы! В комментариях пишите о том, какое событие 2020-го запомнилось вам больше остальных и приятного просмотра.

Увидимся в следующем году!

P.S: А вот итоги опроса населения.