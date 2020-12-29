"Подарю тебе зебру". Алтайский Дед Мороз о трудной работе и вере в чудо

В "Переговорку" на amic.ru пришел в прямом смысле волшебный гость – Алтайский Дедушка Мороз. Ведущая Евгения Даровская проверила и убедилась, что он настоящий. А потом задала ему вопросы, которые уже не первый год волнуют всех детей – и маленьких, и больших. Из этого выпуска вы узнаете, разговаривают ли игрушки на елке, что любит есть Дедушка Мороз, почему его костюмы разного цвета и много других интригующих вещей о самом долгожданном новогоднем госте.

Кто в "Переговорке"

Дед Мороз – главный сказочный персонаж на празднике Нового года. Впервые его подробно описал Владимир Одоевский в сказке "Мороз Иванович" (1841 год). С 1930-х годов Дедушка Мороз стал обязательным атрибутом новогоднего праздника в СССР. Он известен как высокий и могучий старик с длинной белоснежной бородой. Одет в голубую, синюю, красную или белую шубу и валенки, а в руке держит посох. Ездит на тройке лошадей, часто приходит в сопровождении внучки Снегурочки.

01:12 Ведущая Евгения Даровская проверяет, настоящий ли Дед Мороз пришел в "Переговорку". Гость объясняет, по каким признакам его можно узнать: "Бороду подергать? Пожалуйста! Все настоящее!"

02:22 Дед Мороз рассказывает обо всех своих костюмах и признается, что следит за модой.

02:24 По какому адресу Алтайского Деда Мороза можно найти в любое время.

03:24 Гость говорит, что письма ему пишут не только ребятишки, но и "взрослые ребятишки", которым уже за 65.

03:53 Сколько лет Деду Морозу и почему никто не знает точного ответа на этот вопрос.

04:50 Самое популярное новогоднее желание и просьба к Деду Морозу в конце 2020 года: "В конце письма даже самый маленький ребенок пишет про здоровье".

05:17 Дед Мороз рассказывает, какие желания исполняет прежде всего – те, что трогают до глубины души и те, которые касаются близких того, кто написал письмо.

06:15 Ведущая Евгения Даровская задает Деду Морозу вопросы от "больших и известных деток" Барнаула. Первый – от Леночки Безруковой (Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края). Она спросила, как услышать, о чем разговаривают игрушки на елке.

07:12 Сереженька Писарев (Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка) попросил у Деда Мороза зебру.

07:48 Какие подарки дарят Деду Морозу и чем он питается: "Ну явно не снегом и сосульками!"

08:37 Чем занимается Дед Мороз в новогоднюю ночь и что для него делает Снегурочка 1 и 2 января.

08:59 В какие дни Дед Мороз дарит подарки и почему его можно ждать не только 31 декабря.

09:49 Ведущая Евгения Даровская передает письма от Ирочки Солнцевой (депутат АКЗС Ирина Солнцева) и Леши Перфильева (министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев), которые просят, чтобы их близкие были здоровы. Дед Мороз рассказывает, как сохранить здоровье.

10:46 Дед Мороз о том, какой горячий напиток он употребляет, и объяснил, настоящие ли Деды Морозы валяются в сугробах.

11:13 Вопрос от Танечки Ильюченко (депутат АКЗС Татьяна Ильюченко): могут ли быть подарки у всех детей?

11:45 Дед Мороз открывает секрет, как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось: "Все желания нужно загадывать шепотом".

14:04 Какое желание Дед Мороз загадывает под бой курантов.

14:35 Новогоднее поздравление от Деда Мороза.

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