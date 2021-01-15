Старые автобусы, новые стройки и вечные проблемы с деньгами. Главные новости недели

Привет, родные! Ну как оно после новогодних праздников? Все оливье съели? Много набрали? Меня вот знатно подразнесло, но это не помешает рассказать вам о главных новостях первой рабочей недели 2021 года.

Сегодня поговорим о том, что нового общественного транспорта Барнаулу не видать, как сквера на Сахарова, на месте которого скоро вырастет новый корпус АГУ. Обсудим вакцинацию и финансовое положение жителей Алтайского края, а также немножко поиронизируем над американцами (как будто им интересно, чего мы тут думаем).

Короче говоря, это новый выпуск "Топ-5" и мы рады приветствовать тех, кто пережил 2020 год.

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До встречи через неделю!