Задержание Навального, проблемы с отоплением и деревенский автобус. Главное за неделю

Древние индейцы считали, что если не подвести итоги недели, то выходные никогда не наступят. Не уверен в том, что информация достоверная, да и мы не то чтобы прям индейцы, но лучше не рисковать. Тем более когда есть "Топ-5" – отличный способ быстро и весело узнать о главных новостях за последние дни.

В этом выпуске поговорим о долгожданном автобусе для жителей маленьких деревень, проблемах с отоплением и трудностях в заполнении документов на обновление общественного транспорта. А также обсудим инцидент в барнаульской маршрутке и задержание Навального, куда же без него.

О том, какая новость показалась вам самой важной и интересной, пишите в комментариях. Увидимся через неделю!