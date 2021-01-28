В начале января Алтайский госуниверситет начал поиск разработчика проектной документации для строительства нового учебного корпуса. А в городе возобновилась дискуссия по поводу постройки здания на месте сквера рядом с корпусом на Димитрова. Активисты движения "За зеленый Барнаул" уже неоднократно выступали против этой инициативы. В "Переговорке" на amic.ru историк Данил Дегтярев и общественник Юрий Красильников разъяснили свою позицию и предложили альтернативную площадку для университетского кампуса.

(Кстати, на днях Слава Кондаков тоже побеседовал с Данилом Дегтяревым. Историк говорил не только о том, чем ему не угодил новый корпус АлтГУ, но и рассказал, почему его называют чудиком, вспомнил о том, как познакомился с Владимиром Бавариным, которого считает лучшим мэром в истории Барнаула, и объяснил, почему сам когда-то мечтал стать главой города, а сейчас уже не хочет. Об этом вы узнаете в пятницу, 29 января, на amic.ru. А сейчас смотрите "Переговорку", она очень интересная).

Кто в "Переговорке"

Данил Дегтярев родился в Барнауле 18 августа 1987 года. В 2010 году окончил исторический факультет АлтГУ. С 2013 по 2018 год работал там же преподавателем. Кандидат исторических наук, краевед.



Юрий Красильников родился 9 ноября 1975 года в Барнауле. Окончил математический факультет АлтГУ. С 2015 по 2018 год работал пресс-секретарем в Алтайском отделении КПРФ.



Оба спикера являются участниками общественного движения "За зеленый Барнаул", которое протестовало против строительства отеля Radisson на пл. Сахарова.

Суть позиции активистов: "Боремся за зеленые зоны"

02:20 Ректор АлтГУ Сергей Бочаров обосновывает, почему университету нужны дополнительные учебные площади (фрагмент беседы в "Переговорке" в январе 2020 года).

03:02 Данил Дегтярев: "Мы не выступаем против строительства корпуса в принципе, мы выступаем против строительства нового корпуса конкретно в этом месте".

03:34 Историк назвал три аргумента в пользу позиции активистов. Первая – новый корпус разрушит выверенный градостроительный ансамбль пл. Сахарова. Вторая – пристройка здания к корпусу университета на ул. Димитрова "убьет" его потенциал как памятника архитектуры. Третья – площадь Сахарова лишится сквера.

05:09 Бочаров объясняет, на какой именно площадке планируется возвести новый корпус университета. "Кустики, которые все говорят, что нужны, как правило, используются для физиологических нужд", – отметил он (фрагмент беседы в "Переговорке" в январе 2020 года).

05:55 Ведущий Александр Михельсон говорит, что, по его мнению, на месте предполагаемого строительства "сквера-то никакого и нет нормального". И задает вопрос, насколько критично появление там здания университета? Ведь это не общественная баня или очередной офисный центр.

06:49 Юрий Красильников объясняет миссию общественного движения "За зеленый Барнаул" – это борьба за сохранение зеленых зон в городе. И вспоминает успешные протесты граждан против строительства отеля Radisson на пл. Сахарова. "У нас сложился беспрецедентно эффективный коллектив", – говорит он.

08:14 По мнению Юрия Красильникова, технический прогресс привел к тому, что людям стало не хватать места в городских пространствах – их заполонила техника. На кухне хрущевок – микроволновки и чайники, а во дворах – автомобили. По его мнению, чтобы решить эту проблему, Барнаул должен расширяться, осваивать новые территории.

09:58 Ведущий затрагивает тему строительства подземной парковки на 120 автомобилей под новым корпусом АлтГУ. Он обсуждает с гостями, к чему приведет ее появление в самом центре города.

11:01 Сколько деревьев планируют срубить ради постройки нового здания для университета. "Там десятки деревьев", – говорит Красильников.

Экскурсия по скверу: "Здесь будет стройплощадка"

11:20 Александр Михельсон и гости "Переговорки" проводят экскурсию по участку, на котором хотят возвести новый корпус, и показывают его примерное расположение.

12:22 Как за год изменился проект здания. "Тогда было 6-8 этажей, а сейчас уже 5-12 почему-то", – удивляется Красильников.

12:57 Ведущий и гости "Переговорки" на месте убеждаются, что компенсировать вырубленные деревья рядом с участком строительства будет невозможно.

13:37 Сергей Бочаров рассказывает, что вырубки компенсирует зимний сад внутри корпуса и зеленый уголок на крыше здания – там планируется сделать смотровую площадку с деревьями в кадках, как в университетском дворике (фрагмент беседы в "Переговорке" в январе 2020 года).

14:25 Данил Дегтярев обращает внимание на то, что место на площадке понадобится также для башенного крана и строительных материалов: "Никаких ярмарок здесь уже не проведешь".

15:13 Красильников и Дегтярев показывают, где будет вход в новый корпус.

15:30 Александр Михельсон спрашивает у студентов и горожан, как они относятся к строительству университетского корпуса в сквере.

Мотивы протестующих: "Надо вразумить капитана"

18:44 Ведущий интересуется, не хотят ли гости "Переговорки" своими протестами "насолить" университету. Ведь Данил Дегтярев – его бывший преподаватель, а Юрий Красильников – студент в "академе". Дегтярев уверяет, что считает АлтГУ своей Альма-матер. Первые два года жизни он провел в университетском общежитии, так как его родители там жили и учились. А потом он сам там учился и работал. "Многие выдающиеся преподаватели ушли из университета. Не надо думать, что я такой один", – говорит он.

20:20 Активисты считают, что город и край должны помочь университету приобрести большой земельный участок за пр. Комсомольским, на будущем Обском бульваре. И уже там нужно построить полноценный университетский кампус. "Корабль капитально идет не туда, – говорит Дегтярев о планах АлтГУ. – Я считаю, что надо остановить, вразумить капитана".

21:43 Данил Дегтярев рассказывает подробности о своем увольнении из университета: "Когда я, извините, совместитель на трех-четырех работах, времени на полноценную и качественную научную работу нет".

22:42 Ведущий еще раз уточняет у Данила Дегтярева, нет ли у него обиды на АлтГУ.

23:06 Гости "Переговорки" рассказывают, что знают о новом проекте университетского корпуса.

Планы активистов: "Есть митинг, а есть – пикет"

23:56 Активисты написали письмо министру образования РФ Валерию Фалькову. И готовят письма губернатору края Виктору Томенко и мэру Барнаула Вячеславу Франку. В них они призывают власти собрать все заинтересованные стороны за одним столом, чтобы обсудить строительство корпуса. "Наша цель – чтобы краевые, городские и, может быть, даже федеральные власти сели за круглый стол и приняли нормальное решение, которое нужно и горожанам, и университету, и краю", – говорит Красильников.

25:57 Юрий Красильников настаивает на том, что необходимо развивать Обской бульвар и строить кампус АлтГУ именно там.

27:31 Гости "Переговорки" заявили, что готовы проводить пикеты и митинги, а также собирать подписи у горожан за сохранение сквера.

28:52 Если письма и митинги не дадут эффекта, активисты намерены обратиться в правоохранительные органы. Они считают, что строительство университетского корпуса в сквере противоречит действующему законодательству. Вуз не сможет компенсировать вырубку деревьев, предусмотренную в законе. А также соблюсти норматив по размеру прилегающей к университету территории – он заложен на случай эвакуации студентов во время ЧС.

33:13 Александр Михельсон подвел итог программы: "Переговорка" будет следить за развитием ситуации, потому что тема очень важная для города. Ведущий также оставил за собой право еще раз пригласить в студию ректора АлтГУ Сергея Бочарова.

Смотрите также другие выпуски "Переговорки":