Четверг, 4 Февраль, 13:39

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,08
€ 91,56
5°


3901204 +0
Обь
-8см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
видео

"Болельщики – это опция". Как спорт в Алтайском крае возрождается после пандемии

, ИА "Амител"
Министр Алексей Перфильев рассказал о больших спортивных целях на 2021 год

В каждом районе Алтайского края должен быть бассейн, ледовая арена, открытый стадион, спорткомплекс и "островки здоровья", считает региональный министр спорта Алексей Перфильев. Пока все это только мечты, но край постепенно движется к их реализации, уверен он. В "Переговорке" на amic.ru Перфильев рассказал, как спортивные объекты соблюдают режим во время пандемии и как развивается спорт в новых условиях.

Кто в "Переговорке"

Алексей Перфильев родился в 1976 году в Барнауле. Высшее образование получил в АГМУ по специальности "Лечебное дело" (1999 год), кандидат медицинских наук. В 2013 году окончил РанХиГС. Работал управленцем в здравоохранении – как в частных, так и в государственных структурах, участвовал в реализации госпрограммы "Модернизация здравоохранения". Общий управленческий стаж – больше 20 лет. Перфильев – мастер спорта России по настольному теннису, многократный чемпион Сибири, призер первенств РСФСР. Основал Федерацию настольного тенниса Алтайского края. С декабря 2018 года возглавляет Министерство спорта Алтайского края. Женат, воспитывает четверых детей.

01:22 Алексей Перфильев сообщил, что обсудил с пострадавшими от потопа лучниками и тхэквондистами варианты помощи. В середине февраля планируется провести контрольную встречу.

(Напомним, 1 января в пятиэтажке на ул. Островского в Барнауле произошла коммунальная авария. В результате затопило подвал, где базировались спортсмены краевых федераций стрельбы из лука и тхэквондо. Помещения стали непригодны для тренировок).

02:45 Каких спортивных соревнований лишился Алтайский край в 2020 году из-за пандемии.

03:19 Как фитнес-центрам и другим спортивным объектам Алтайского края удалось открыться после пандемии: девять требований, которые они обязались соблюдать перед Роспотребнадзором. "То, как они выполняются, вызывает иногда даже уважение у Роспотребнадзора", – сказал Перфильев.

05:41 Алексей Перфильев рассказал, какие сценарии работы спортивных объектов предусмотрены на весну, когда ожидается очередной всплеск заболеваемости ковидом: "Будем смотреть на эпидобстановку весной. Если она будет ухудшаться, тогда будем уменьшать либо отказываться от болельщиков".

06:43 Перфильев перечислил, какие спортивные объекты с его точки зрения должны быть в каждом районе края: ледовая арена, бассейн, крытый спортивный комплекс, открытый стадион, малые спортивные площадки. Сейчас по нацпроекту идет установка "островков здоровья" – в 25 районах их уже поставили, еще в 13 смонтируют летом 2021 года.

08:58 Как планируется поддерживать кадры в спортивной отрасли на Алтае. Средняя зарплата сотрудников в этой сфере – 31 тыс. рублей в месяц, и "это мало", сказал Перфильев. Краевые власти выступили с инициативой на федеральный уровень, чтобы включить тренеров в состав льготников, которым компенсируют расходы на коммунальные услуги, добавить им 10 дней отпуска и дать возможность получать социальное жилье.

11:13 Общий объем вложений в спорт Алтайского края в 2021 год составит 450 тыс. рублей из федерального бюджета и более 200 тыс. рублей – из регионального. "65% у нас федеральных денег – вот это для нас важно", – подчеркнул Перфильев.

11:54 Вопрос от зрительницы "Переговорки": почему в спортивной школе "Жемчужина Алтая" с родителей берут деньги, в то время как аренда помещения оплачивается из бюджета? Перфильев заверил, что государственные спортшколы финансируются полностью и в них могут быть только "добровольные пожертвования", а вмешиваться в деятельность коммерческих школ Минспорта не может.

15:18 Почему именитые спортсмены уезжают из Алтайского края и как их удержать. "Сильные стекаются к сильным – это нормальный процесс", – говорит Перфильев.

17:50 Пять главных целей Алексея Перфильева в развитии Алтайского спорта в 2021 году: создание хороших условий работы в спорте, развитие инфраструктуры, реализация нацпроекта и установка малых спортивных площадок в селах, проведение крупных спортивных соревнований (первенство России по боксу и этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ), качественное информационное сопровождение проектов.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
13:27
Источник: силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова 5
13:17
"Болельщики – это опция". Как спорт в Алтайском крае возрождается после пандемии 0
13:05
Не нажми на тормоза: как транспорт в Барнауле месяц живет без кондукторов 9
12:53
Бийские ученые разрабатывают прибор для сбора лунного грунта 2
12:42
Уникальный шанс. Под гаражную амнистию попадут 3,5 млн россиян 4
12:30
Первый канал рассказал об очередях на вакцинацию от коронавируса в Барнауле 8
12:16
Без птиц и новостроек. В Барнауле недовольны расширением охранной зоны аэропорта 6
12:03
Еще 43 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
11:54
Скажи пароль и проходи. ОМОН отпустил задержанного после загадочных кодовых слов 8
11:44
National Geographic включил фото алтайского озера в десятку лучших в России 0
11:31
39 классов в школах и 36 групп в детсадах Алтайского края закрыты на карантин из-за ОРВИ 1
11:17
Закусочная с русским духом. Где в Барнауле готовят домашние супы, салаты и жаркое 1
11:06
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ 11
10:55
Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило две тысячи 4
10:53
Две трассы остаются закрытыми в Алтайском крае 0
10:41
Геолокация телефона в России может перестать быть тайной 22
10:29
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Новоалтайске 3
10:15
Лев Лещенко высказался о творчестве современных певцов 31
09:58
Лауреат Нобелевской премии восхитился данными об эффективности "Спутник V" 24
09:47
Барнаульского риелтора осудят за мошенничество с жильем для сирот и инвалидов 3
09:35
Синоптики рассказали, каким будет февраль в Алтайском крае 0
09:20
Диетолог развеял популярный миф о вреде еды перед сном 10
09:07
Девочку сбили на пешеходном переходе возле школы в Барнауле 33
08:55
На Сахалине самолет совершил экстренную посадку из-за задымления 2
08:44
Ученый назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу 0
08:28
"Для нас это абсурд": алтайские врачи об отмене обязательного третьего УЗИ для беременных 15
08:15
Попробуй, брякни. Можно ли ругаться матом в интернете и как за это могут наказать? 23
08:02
Лариса Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни 7
07:49
Когда скупой платит дважды, а энерговор в 30 раз больше: БГЭС объясняет изменения в законе 10
07:35
Крупный пожар потушили в алтайском селе 0
07:20
Новая дорога соединит республики Алтай и Тыва 2
07:05
Жуткое ДТП произошло на выезде из Новоалтайска 0
06:47
Глава Барнаула распорядился снести дом на проспекте Ленина 14
06:32
Пять причин улыбнуться в День хорошего настроения 1
06:18
Какого числа Прощеное воскресенье в 2021 году и зачем просить прощения в этот день 0
06:01
Снегопады, метели и до +5. О погоде в Алтайском крае 4 февраля 0
23:56
Такой день. Прощание с Александром Назарчуком и перекрытие алтайских дорог 0
23:41
Житель Заринска пришел утеплять подпол бывшей сожительнице и зарезал ее 3
23:22
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на лето 2
22:58
Три трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды 0
22:36
В Госдуме назвали СССР "царством счастливой нищеты" 43
22:14
Краевой суд признал незаконным увольнение мэра Славгорода 3
21:59
В Алтайском крае осудят мужчину, который наставил пистолет на полицейского 13
21:38
Министр регионального развития Республики Алтай уходит в отставку 0
21:21
Полноценное Евровидение снова не состоится 1
20:59
Водителям Алтайского края советуют отказаться от дальних поездок 0
20:20
Житель Алтайского края получил 10 лет колонии за убийство и хранение марихуаны 0
20:00
Депутат АКЗС объяснил слова об избирателях, забывающих благодарить "Единую Россию" 18
19:35
Более 120 спецмашин будут ночью убирать снег в Барнауле 0
19:10
Дольщикам долгостроя в Новоалтайске возместят убытки 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.