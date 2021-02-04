"Болельщики – это опция". Как спорт в Алтайском крае возрождается после пандемии

В каждом районе Алтайского края должен быть бассейн, ледовая арена, открытый стадион, спорткомплекс и "островки здоровья", считает региональный министр спорта Алексей Перфильев. Пока все это только мечты, но край постепенно движется к их реализации, уверен он. В "Переговорке" на amic.ru Перфильев рассказал, как спортивные объекты соблюдают режим во время пандемии и как развивается спорт в новых условиях.

Кто в "Переговорке"

Алексей Перфильев родился в 1976 году в Барнауле. Высшее образование получил в АГМУ по специальности "Лечебное дело" (1999 год), кандидат медицинских наук. В 2013 году окончил РанХиГС. Работал управленцем в здравоохранении – как в частных, так и в государственных структурах, участвовал в реализации госпрограммы "Модернизация здравоохранения". Общий управленческий стаж – больше 20 лет. Перфильев – мастер спорта России по настольному теннису, многократный чемпион Сибири, призер первенств РСФСР. Основал Федерацию настольного тенниса Алтайского края. С декабря 2018 года возглавляет Министерство спорта Алтайского края. Женат, воспитывает четверых детей.

01:22 Алексей Перфильев сообщил, что обсудил с пострадавшими от потопа лучниками и тхэквондистами варианты помощи. В середине февраля планируется провести контрольную встречу.

(Напомним, 1 января в пятиэтажке на ул. Островского в Барнауле произошла коммунальная авария. В результате затопило подвал, где базировались спортсмены краевых федераций стрельбы из лука и тхэквондо. Помещения стали непригодны для тренировок).

02:45 Каких спортивных соревнований лишился Алтайский край в 2020 году из-за пандемии.

03:19 Как фитнес-центрам и другим спортивным объектам Алтайского края удалось открыться после пандемии: девять требований, которые они обязались соблюдать перед Роспотребнадзором. "То, как они выполняются, вызывает иногда даже уважение у Роспотребнадзора", – сказал Перфильев.

05:41 Алексей Перфильев рассказал, какие сценарии работы спортивных объектов предусмотрены на весну, когда ожидается очередной всплеск заболеваемости ковидом: "Будем смотреть на эпидобстановку весной. Если она будет ухудшаться, тогда будем уменьшать либо отказываться от болельщиков".

06:43 Перфильев перечислил, какие спортивные объекты с его точки зрения должны быть в каждом районе края: ледовая арена, бассейн, крытый спортивный комплекс, открытый стадион, малые спортивные площадки. Сейчас по нацпроекту идет установка "островков здоровья" – в 25 районах их уже поставили, еще в 13 смонтируют летом 2021 года.

08:58 Как планируется поддерживать кадры в спортивной отрасли на Алтае. Средняя зарплата сотрудников в этой сфере – 31 тыс. рублей в месяц, и "это мало", сказал Перфильев. Краевые власти выступили с инициативой на федеральный уровень, чтобы включить тренеров в состав льготников, которым компенсируют расходы на коммунальные услуги, добавить им 10 дней отпуска и дать возможность получать социальное жилье.

11:13 Общий объем вложений в спорт Алтайского края в 2021 год составит 450 тыс. рублей из федерального бюджета и более 200 тыс. рублей – из регионального. "65% у нас федеральных денег – вот это для нас важно", – подчеркнул Перфильев.

11:54 Вопрос от зрительницы "Переговорки": почему в спортивной школе "Жемчужина Алтая" с родителей берут деньги, в то время как аренда помещения оплачивается из бюджета? Перфильев заверил, что государственные спортшколы финансируются полностью и в них могут быть только "добровольные пожертвования", а вмешиваться в деятельность коммерческих школ Минспорта не может.

15:18 Почему именитые спортсмены уезжают из Алтайского края и как их удержать. "Сильные стекаются к сильным – это нормальный процесс", – говорит Перфильев.

17:50 Пять главных целей Алексея Перфильева в развитии Алтайского спорта в 2021 году: создание хороших условий работы в спорте, развитие инфраструктуры, реализация нацпроекта и установка малых спортивных площадок в селах, проведение крупных спортивных соревнований (первенство России по боксу и этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ), качественное информационное сопровождение проектов.