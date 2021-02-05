Срок для Навального, смерть Назарчука и проблемы местных депутатов. Главное за неделю

Еще одна пятница – еще один выпуск "Топ-5". Присаживайся поудобнее, неделя была насыщенной.

Сегодня поговорим о приговоре для Навального, смерти известного алтайского политика Александра Назарчука и проблемах с вакцинацией в Алтайском крае. А также осчастливим алтайских пенсионеров и разделим несчастье местных единороссов.

В комментариях не забудь написать, какая новость показалась тебе интереснее всего.

До встречи через неделю!