Срок для Навального, смерть Назарчука и проблемы местных депутатов. Главное за неделю

Еще одна пятница – еще один выпуск "Топ-5". Присаживайся поудобнее, неделя была насыщенной.
Сегодня поговорим о приговоре для Навального, смерти известного алтайского политика Александра Назарчука и проблемах с вакцинацией в Алтайском крае. А также осчастливим алтайских пенсионеров и разделим несчастье местных единороссов.
В комментариях не забудь написать, какая новость показалась тебе интереснее всего.
До встречи через неделю!
Комментарии
Протестные митинги. на первом месте, смерть старика абсолютно ровно, да, кстати , политиком он никогда не был
кстати , политиком он никогда не был
так же как и ололешка. сборище хомячков, которое ты называешь митингом, больше напомнило петтинг.
Самая интересная новость о том, что 2/3 Барнаула оказались пораженными в правах, их собственность обесценились путём изъятия неба над ней .
Без суда, без компенсаций, без согласия.
5.02.2021 13:00
- гость -
кстати , политиком он никогда не был
Председатель Законодательного собрания края, не политик??? Слов нет, материться нельзя, одни шипящие
5.02.2021 13:18
- гость -
Политик конечно.Вернее должен им быть, но Назар был какой то не политический, скорее мелочный склочник.Одна история С М.С.Евдокимовым чего стоит!В общем вмер Ефим, та и...с ним.Прости, Господи.
5.02.2021 13:18
- гость -
Председатель Законодательного собрания края, не политик??? Слов нет, материться нельзя, одни шипящие
Он был политиканом, повторю, политиком никогда не был.
Миша без базара, выгони Назара!
5.02.2021 13:35
- гость -
Так Миша в раю, а Назар в аду, и их пути не пересекаются.
"Политик", как и все провластные и тогда, и сейчас, думал только о своих личных интересах и больше ни о чём. На людей, стоявших ниже его, смотрел как на абсолютно пустое место.
И очень любил его бесцеремонно указывать. Очень многих из края буквально выгнал!
Впрочем, я не жалею, что уехал.
И даже благодарен за это и "политику", и паре гебилов.
В крае нет вообще никаких перспектив.
А если есть дети, оттуда надо уезжать обязательно!
Что касается Навального, то он раскрыл десяткам миллионов у нас в стране и даже за рубежом глаза на суть бандитско-воровского режима, который всегда был террористическим, взрывая дома и самолёты с ни в чём не повинными людьми.
Всегда вспоминаю погибшую бригаду барнаульских бортпроводников, которых знал лично, когда постоянно летал с ними в Москву и обратно. Они на совести режима, у которого руки по локоть в крови наших граждан!
Теперь уже всем понятно, что в стране - самый настоящий фашизм!