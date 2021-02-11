Кусочек "Москва-Сити. Нодар Шония о высотках на берегу Оби, "Спичке" и других проектах

Барнаульцы переживают по поводу многих проектов, которые реализует компания "Селф". В последние недели наиболее волнующей темой стало предстоящее строительство на месте Речного вокзала. Однако дискуссии и вопросы также не прекращаются из-за жилищного комплекса "Столичный", Спичечной фабрики и Художественного музея. Руководитель "Селфа" Нодар Шония пришел в "Переговорку" на amic.ru, чтобы рассказать самую достоверную и свежую информацию о ходе всех громких строек его компании.

Кто в "Переговорке"

Нодар Шония родился в 1965 году в Абхазии. В 1982 году переехал в Барнаул, чтобы получить высшее образование в АлтГТУ им. Ползунова. Окончил вуз по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2001 году основал компанию "Селф" на базе крупнейшего ремонтно-строительного управления "Сибхимремонт". Оно выполняло работы на ключевых химических предприятиях бывшего СССР. Сейчас "Селф" является одним из крупнейших предприятий строительной отрасли Алтайского края. Компания построила перинатальный центр "Дар", концертный зал "Сибирь", культурно-деловой центр "Пушкинский" и многие другие объекты.

01:55 Александр Михельсон задает вопрос, который больше всего волнует жителей Барнаула: что появится на месте Речного вокзала. Нодар Шония отвечает уклончиво: "Решение принимается после изучения спроса". А сумму сделки, которую называли в СМИ – 500 млн рублей – не подтверждает.

06:05 Шония уверяет, что доступ к набережной для горожан будет обеспечен. Проговаривается о деталях проекта: "пусть это высотка будет" и поясняет, что сейчас к ним относятся здания 24-25 этажей. Также он говорит: "Задача проектировщикам поставлена, чтобы территория жилой застройки была закрыта". Когда ведущий уточняет, построят ли вместо Речного вокзала жилой дом, Нодар Шония опять уклоняется от прямого ответа: "Там должно появиться то, что нужно людям".

09:48 Руководитель "Селфа" рассказал, что здание Речного вокзала планируется снести. Однако застройщик пообещал администрации города сохранить панно с крестьянками, которым украшен вокзал.

11:54 Шония рассказал, что постановление 2020 года, которое ограничивало строительство высоких зданий в Алтайском крае из-за сейсмических норм, недавно отменили на федеральном уровне. Поэтому теперь оно не помешает построить на месте Речного вокзала высотку не менее 23-25 этажей под наблюдением специализированного научно-исследовательского института, который сопровождает подобные проекты. "Селф" заключает договор с таким институтом.

13:31 Здания, которые "Селф" построит на берегу Оби, будут "воздушными". Они не закроют целиком вид на реку и мост, а только частично, заверил Шония. И пр.Ленина будет "упираться" в новое здание, как сейчас в Речной вокзал.

16:00 Шония считает, что высотная застройка в центре города должна быть точечной. А в администрации города нужно проработать более быстрый механизм согласования подобных проектов. Борьба с пробками в центре Барнаула, по мнению девелопера, это задача городской власти.

18:21 Нодар Шония заявил, что высотки в центре не влияют на образование пробок, их создают транспортные развязки: "Это деловая часть города. Вы хоть где стройте, хоть в спальных районах, люди сюда едут и все". Застройщики же делают все возможное, чтобы не создавать транспортный коллапс, а именно – строят подземные парковки. Например, в жилом комплексе "Столичный" подземная парковка – трехэтажная.

21:03 Строителям, которые расселяют жителей ветхого и аварийного жилья в центре Барнаула, нужно сказать "спасибо" — они экономят бюджетные деньги на снос этих домов. "И администрация должна помогать в этой части строителям", — сказал Шония

22:21 "У нас хотя бы существует генплан, у нас есть на что опираться", — отметил Шония. Хорошо было бы создать механизм внесения в него изменений за 3-4 месяца, тогда строителям будет работать намного проще.

23:57 Если бы проект реорганизации бывшей спичечной фабрики не встретил общественное противостояние, то "горожане уже бы ходили и гордились восстановленным памятником", сказал Шония. По его словам, в соответствии с законом девелоперы смогут лишь восстановить на этом месте памятники культуры, но не построить что-то новое. Сейчас на территории идет обследование зданий, никакие другие работы не ведутся.

27:11 "Когда говорят о долгострое, проблемы не в строителе, не в заказчике, а в законодательной части. Для того, чтобы их решить, это продолжительное время занимает. Мы долго будем строить, если нам законодательно, нормативно руки завязаны", — так Нодар Шония прокомментировал ход реконструкции Художественного музея Алтайского края. По его словам, его введут в эксплуатацию в декабре 2022 года.

30:54 Александр Михельсон спросил, не хочет ли Нодар Шония построить в Барнауле крупный социально-значимый объект, как это сделал основатель торговой сети "Магнит" Сергей Галицкий в Краснодаре.

35:15 Почему "южный человек" Нодар Шония не собирается переезжать из Барнаула.