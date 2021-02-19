Мишустин на Алтае, рост уровня жизни и трагедия для системы МЧС. Главное за неделю

Привет, это новый выпуск "Топ-5". Как обычно в пятницу принес тебе пятерку самых интересных новостей прошедшей недели.

Поговорим о том, что Алтайский край улучшил позиции в рейтинге регионов по уровню жизни, о возможном визите Михаила Мишустина и вспомним о страшной аварии с участием пожарной машины. А также расскажу о том, какого цвета вода в алтайских селах и когда ждать повышения цен на проезд.

Смотри, комментируй и делись с друзьями. Увидимся через неделю.

P.S На момент съемок о закрытии лиги КВН "Алтай" мы еще не знали. Поговорим об этом на следующей неделе.