Закрытие лиги "КВН-Алтай", реабилитация в Белокурихе и много водки. Главное за неделю

Несмотря на то, что прошедшая рабочая неделя была короткой, новостей получилось не мало. О самых интересных из них рассказываю в очередном выпуске "Топ-5".

В эту пятницу обсудим закрытие лиги "КВН-Алтай", попадание Бийска в список худших городов по комфорту и доступности жилья, а также телефонные минирования, на которые прошедшая неделя оказалась чрезмерно богата.

Кроме того, поговорим о том, что россияне стали пить больше водки, а тем, кто переболел коронавирусом, советуют ехать в Белокуриху.

Смотрите, делитесь с друзьями и пишите, какая новость прошедшей недели запомнилась вам больше всего.

Увидимся!