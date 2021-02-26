Мир сказочных песен. Андрей Князев об уместном мате, деревенском детстве и взрослении

Андрей Князев искренне обрадовался беседе с ведущим "Переговорки" на amic.ru Александром Михельсоном и признался, что давно не давал интервью. Ему, как и другим артистам, пришлось приостановить концерты в начале пандемии, да и сейчас их немного. Музыкант вспомнил о прогулке по Барнаулу на джипе, рассказал, как группа переболела ковидом. Он также поделился тем, как идет работа над новыми проектами – подготовкой к празднованию десятилетия "КняZz", альбомом и виртуальным музеем "Короля и Шута".

Кто в "Переговорке"

Андрей Князев, российский музыкант. Наиболее известен как автор большинства текстов группы "Король и Шут". С 2011 года лидер группы "КняZz". Также занимается рисованием, создал большую часть обложек для альбомов "Короля и Шута" и "КняZz".



Родился 6 февраля 1973 года в Ленинграде. В начале 1990-х учился в Ленинградском реставрационном училище, где познакомился с Михаилом Горшеневым и показал ему свои тексты и иллюстрации. Горшенев заинтересовался и пригласил Князева в свою группу "Контора". С его появлением репертуар команды сильно изменился, в песнях стали использоваться сказочные мотивы, в итоге группу переименовали – так появился "Король и Шут".



В конце "нулевых" у Горшенева и Князева произошли творческие разногласия, из-за которых Князев покинул группу и вскоре создал собственный проект "КняZz".

01:36 Князев объясняет, почему он не панк, и просит поклонников не писать ему: "Князь, да ты не панк!" Музыкант с этим не спорит и панком себя не называет. По его словам, он создает "мир сказочных песен".

03:04 Одинаковый ли имидж у Андрея Князева на сцене и в жизни. Музыкант признается, что выкладывает в Сеть далеко не все видео, где он "шалит".

03:46 Как группа пережила острую фазу пандемии: переболели и "сели на задницу, как и все остальные". После болезни Князев начал готовить 3D-графику к концерту в честь десятилетия проекта "КняZz" – он создает ее сам, это его хобби.

05:10 Как выстраивается гастрольный график группы в условиях ковидных ограничений: ездят только по выходным и в те города, где разрешены концерты. В свободное время Андрей Князев проводит время с семьей, занимается тайским боксом вместе с супругой и созданием визуализаций.

06:27 Почему коренной ленинградец Андрей Князев начал писать тексты о мистической деревне: "Начиная с первого класса школы меня на все лето отправляли к бабушке в деревню, классика жанра". По его словам, ему было интересно слушать, "о чем бабки глаголят" – у них был фольклорный язык, в котором даже мат органичен.

07:53 Ведущий Александр Михельсон не оставляет попыток определить стилистику музыкальных проектов Андрея Князева и предполагает, что он пишет баллады. Музыкант отрицает и это определение: "Понимаете, это не важно". Он говорит, что любит все музыкальные стили и многие использует в своем творчестве.

09:38 Как Князев создает виртуальный музей группы "Король и Шут". Уже сейчас там собрана одежда музыкантов, концертные фотографии, рукописи, а также комната, в которой юные Князев и Горшенев писали первые песни. Сейчас художник работает над частью музея, где в разных "комнатах" будет воссоздан мир песен группы. Андрей Князев не исключает, что когда-нибудь этот музей станет доступен в формате виртуальной реальности.

11:23 Князев раскрывает секрет, как быть интересным молодой аудитории, даже когда тебе под 50: "Людей не устраивает мое новое творчество, потому что они остались в старом мире "Короля и Шута". Это их право. Но я иду дальше, у меня свой путь развития творческого человека".

14:18 Музыкант признается, что не знает, сколько стоят билеты на его концерты, и рассказывает о своем богатстве.

15:26 Как коллектив "Короля и Шута" на заре славы катался на джипе Михаила Рапопорта по Барнаулу (даже есть видеозапись).

16:19 Над чем Андрей Князев и его команда работают сейчас: готовятся к десятилетию проекта "КняZz", "добивают" новый альбом и планируют следующий. Однако из-за ковидных ограничений процесс идет медленно, поэтому группа пока выпускает только синглы.

18:26 Правда ли, что Андрей Князев сочиняет песни в ванной.