Заснеженный Алтай, греча для Мишустина и зарплаты учителей. Главные новости недели

Рабочая неделя подходит к концу, а значит, самое время подвести итоги. О самых ярких и интересных новостях говорим в новом выпуске "Топ-5".

В эту пятницу обсуждаем снежное начало весны, испытание для пассажиров от РЖД, инцидент с избиением ребенка в алтайском детдоме, а также средние зарплаты учителей в регионе по версии Минобра. Ну и, конечно, не оставим без внимания главное событие недели – визит Михаила Мишустина в Алтайский край и вопросы, которые наши читатели не смогли ему задать.

В комментариях пишите, какая новость запомнилась вам больше всего, и делитесь этим видео с друзьями.

Увидимся через неделю!