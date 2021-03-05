Заснеженный Алтай, греча для Мишустина и зарплаты учителей. Главные новости недели

Рабочая неделя подходит к концу, а значит, самое время подвести итоги. О самых ярких и интересных новостях говорим в новом выпуске "Топ-5".
В эту пятницу обсуждаем снежное начало весны, испытание для пассажиров от РЖД, инцидент с избиением ребенка в алтайском детдоме, а также средние зарплаты учителей в регионе по версии Минобра. Ну и, конечно, не оставим без внимания главное событие недели – визит Михаила Мишустина в Алтайский край и вопросы, которые наши читатели не смогли ему задать.
В комментариях пишите, какая новость запомнилась вам больше всего, и делитесь этим видео с друзьями.
Увидимся через неделю!
Комментарии
Вот как раз стыдно, Почему Мишустин поехал в ту школу в которой его ждали и готовились? А про укладку асфальта в минус 20 на пересечении Попова и Павлика? не стыдно?
Греча!
Какая встреча!
5.03.2021 14:44
- гость -
Я перед приходом гостей всегда уборку делаю. А Вы, судя по-всему, грязные трусы на обозрение гостям вывешиваете и пол неделю не моете? За то "не стыдно"? Пусть все видят, как бывает ежедневно, а не напоказ.
У нас всегда писали и говорили "гречКа". Не нужно тащить сюда маасковский говор, умнее от этого не становитесь.
5.03.2021 15:44
- гость -
вы спутали теплое и мягкое. к нам приезжал не гость, а человек несущий ответственность за то, как мы живем. а вы ему глаза только красоту влили.
вернется он в москву и путину докладет, что живут замечательно, школы современные, производство на высоком уровне и даже в придорожной забегаловке можно не отравиться.
ну а как по факту дела обстоят, я надеюсь вы в курсе?