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"В роли феи". Мария Прусакова о женщинах в политике и планах завоевания власти

, ИА "Амител"
Первый секретарь КПРФ на Алтае рассказала о карьере и личной жизни

"Девушка первый секретарь – это редкость. Мало кто верил в то, что это может чем-то хорошим закончиться", – так вспоминает Мария Прусакова о времени, когда ее назначили руководить КПРФ в Алтайском крае. Теперь, спустя четыре года, лидер партии Геннадий Зюганов называет ее в числе своих преемников. Мария Прусакова стала гостьей "Переговорки" на amic.ru, посвященной 8 Марта. Яркая девушка-политик рассказала, как за 20 лет построить успешную карьеру, сочетая упорство, обаяние и коварство.

Кто в "Переговорке"

Мария Прусакова родилась 4 сентября 1983 года. В 2006 году окончила Алтайский госуниверситет по специальности "Политология". С 2001 года состоит в КПРФ. В 2009-2011 годах работала главредом сайта алтайского крайкома партии. С ноября 2014 – член бюро и первый секретарь алтайского крайкома по организационным вопросам. С 2016 – депутат АКЗС, с 2017 года – член ЦК КПРФ.

Не замужем, воспитывает двух дочерей. 

01:44 Мария Прусакова говорит, что женщины в российской политике – это пока исключение, но по отношению к ним "наступает оттепель". 

03:17 Приходится ли руководителю партии КПРФ на Алтае использовать "женские чары" для решения политических задач.

04:02 О стиле Марии Прусаковой, который СМИ критиковали как слишком откровенный. "Сегодня никто не знает, как должна выглядеть женщина первый секретарь и оппозиционер в России, я оставляю за собой право быть законодательницей в этом смысле", – сказала она.

05:08 "Политика заменила мне все", – Мария Прусакова отвечает на вопрос о хобби и увлечениях. Она называет свою историю уникальной, потому что у нее получилось построить карьеру в той профессии, которую она получила в вузе. Кроме работы, у Марии есть две дочки, которыми она "очень гордится".

06:16 Прусакова называет себя "профессиональным партийным работником" и рассказывает, как складывалась ее карьера. По ее словам, она никогда не думала, что станет персеком, и не мечтала об этом. Так сложились обстоятельства – ее выбрали коллеги по партии: "Я не жажду быть впереди планеты всей. Считаю, что все-таки мужчина должен вдохновлять и вести за собой". Тем не менее в КПРФ 11 региональных отделений возглавляют женщины.

10:20 Мария Прусакова рассказывает, почему выбрала КПРФ – ее увлекли "неравнодушные и искренне желающие изменить этот мир люди". Участие в политических акциях она называет "наркотиком" – они дают "чувство созидания", которое потом сложно забыть.

11:39 "Коммунисты сыграли решающую роль в вопросе отставки Карлина, и никто сегодня не может этого отрицать. Решающим моментом в биографии Александра Богдановича в должности руководителя региона были результаты президентских выборов", – говорит Прусакова.

12:56 Почему КПРФ не участвовала в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального: "Кто потом этих людей будет вызволять из-за решетки, платить за них штрафы? Мы понимали, что нет сегодня никакого лица, которое эту ответственность берет. И людей используют просто как пушечное мясо". При этом компартия выступает "против Путина".

15:47 По каким причинам не состоялась санкционированная акция, которую КПРФ в Алтайском крае планировала провести 23 февраля: "Если бы понеслись лозунги "Долой Путина!", то я бы, естественно, получила серьезное административное правонарушение как организатор. Мы к этому абсолютно были готовы. Но я была не готова к тому, чтобы пострадали люди".

18:31 Мария Прусакова заявила, что морально готова сесть на 15 суток за политическую деятельность, и объяснила почему: "Мы профессиональные революционеры. В романтичном представлении".

20:17 Прусакова отвечает на вопрос об оценке политической ситуации в стране: "Власть совершает огромную ошибку, подавляя любые законные способы выражения несогласия. Тем самым она провоцирует людей на крайние меры. Один философ сказал: "Когда все права попраны, право на восстание становится бесспорным". Сегодня, возможно, это самая главная трагедия, которая может произойти в нашем обществе, когда именно власть вынудит людей прибегать к крайним мерам".

21:55 "Наша экономика стабильна, она находится в коме", – Мария Прусакова о российской экономике. А Алтайский край, по ее мнению, "просто умирает".

23:37 "На мой взгляд, Виктор Петрович Томенко не оправдал надежды жителей Алтайского края", – Мария Прусакова оценила результаты работы губернатора за два года.

24:15 "Это не месть, это удовольствие, которое я получила", – о выступлении против назначения Андрея Осипова на должность бизнес-омбудсмена. Мария Прусакова стала единственным депутатом АКЗС, который не поддержал его кандидатуру на итоговом голосовании. 

26:10 О перспективах кандидатов КПРФ от Алтайского края на выборах в Госдуму 2021: "Я считаю, что сегодня есть все возможности для того, чтобы у нас появился депутат Госдумы по одному из одномандатных округов". Мария Прусакова тоже планирует баллотироваться: "Это решение моих товарищей по партии".

29:20 Почему все главные федеральные звезды КПРФ выстраивают свою работу через Алтайский край (Геннадий Зюганов будет баллотироваться в Госдуму от Алтайского края, Сергей Шаргунов уже выдвигался от региона, а Павел Грудинин недавно приезжал, – прим. ред.): "Девушка первый секретарь – это редкость. Мало кто верил в то, что это может чем-то хорошим закончиться. Поэтому мне хочется считать, что, наверное, я оправдала доверие председателя партии".

32:10 Главная цель КПРФ – захват власти. А первый закон, который партия отменит, если победит, – повышение пенсионного возраста.

33:55 Мария Прусакова считает, что КПРФ вполне может получить в АКЗС одну треть – "блокирующий пакет", который не позволит единороссам утверждать бюджет региона и отчет губернатора, таким образом вынудив их договариваться.

34:58 Почему отношения народа и власти в России похожи на сказку о Золушке: "Мне кажется, что сегодня наши жители – это Золушка, а власть, если позволите, такую метафору, – злая мачеха. Сказка хорошо закончится и Золушка победит. А мы будем в роли феи".

35:31 Прусакова считает, что памятник Ленину на пл. Советов – это нормально, так же, как и тело вождя в Мавзолее: "Это светлые страницы нашей истории".

36:55 "Мое сердце занято партией": Мария Прусакова рассказала о личной жизни. 

Смотрите также другие выпуски "Переговорки".


Комментарии

9.03.2021 07:55
- гость -

Хватит воевать.

9.03.2021 08:30
Потёмкин

Вождь сдал выигранные у Ельцина выборы,Маня даже не заявилась на губернаторские.
Да и сейчас,только к выборам активизировалась в сми.
КПСС (КПРФ) сдохла,как старая лошадь.

9.03.2021 08:38
Барнаулец

Удачи тебе Мария! Так держать!

9.03.2021 08:40
гость

Они все прекрасно знают - как только они будут представлять реальную угрозу фашистскому режиму национал-либерального олигархата, на них тут же будут натравлены эскадроны смерти, отравители и взрыватели домов и самолётов из всем известной конторы палачей народа своего.
Поэтому вся их деятельность - не более чем имитация оппозиционности за счёт бюджета.

9.03.2021 08:41
- гость -

Участие в политических акциях она называет "наркотиком" – они дают "чувство созидания", которое потом сложно забыть.

Созидание это участие в акциях????
Это подмена понятий!!!Младокапиталисты совсем запутались.
Отказ от митингов и выборов говорит сам за себя, тут нужна карьера а не борьба за справедливость.

9.03.2021 08:41
- гость -

КПСС (КПРФ) сдохла,как старая лошадь.

абсолютно верно. За них по инерции голосуют еще. Ни новых лидеров, ни достойной программы, ничего, кроме готовности всегда быть вторыми. цель любой партии - захват власти через выборы. Кпрф лишена этого желания напрочь.

9.03.2021 08:49
- гость -

И все они туда лезут с одной благой целью, спасения многострадального народа. Кого не послушай, святые люди , но неведомые силы всегда противостоят их светлым порывам

9.03.2021 08:51
- гость -

Лжет о том, что КПРФ борется за власть - вот и все, что нужно о ней знать! И то, что расправляются с такими политиками как Немцов, Навальный есть огромная вина Прусаковой и ее партии!

9.03.2021 08:52
Поддержу власть!

Поддержу гостя выше. Вся местная оппозиция, да и в целом по стране - это пустышка. Они ничего не делают, а лишь ловят свой хайп на мелких неприятных моментах. Есть Единая Россия, есть Президент. Этого достаточно, чтобы держать страну в нужном направлении. У нас всё хорошо благодаря именно им, а не Прусаковой.
Вообще, меня настораживает обилие этой дамы на местных ресурсах. Зачем? Для чего? Неужели и Амик продался и пиарит Прусакову? Ну ведь есть же прекрасные, толковые и мудрые люди в крае, которые и делают нашу жизнь лучше каждый день. Возьмите интервью у действительно важных и нужных людей: Томенко, Бессарабова, Франка, Романенко и т.д. Их много! Им есть что рассказать и чему нас всех научить.
Не нужно показывать и пиарить оппозицию. Нужно придерживаться единого курса!

9.03.2021 09:14
- гость -

Всякий раз , как у коммунистов в Барнауле, есть шанс на хорошую явку и объединение народа, они мероприятие отменяют)))

9.03.2021 09:16
- гость -

9.03.2021 08:52
Поддержу власть!
Это сарказм?!
А теперь для примера посмотрите на интервью бывшего мэра Дугина и Франка и оцените. Это не говоря о их внешнем виде и авторитете. А еще Дугин "был везде", ну вот просто реально везде, его работа была видна. Вы правда хотите взять интервью у Франка? Вам не хватает видео утуба с ним?

9.03.2021 09:21
- гость -

9.03.2021 08:52
Поддержу власть!

Такое чувство, что вы продолжаете отмечать 8-е марта.

9.03.2021 09:29
гость

Мария, как думаете, не пора-ли срочно заменить Зюганова на Бондаренко, Рашкина или вас к примеру, чтобы поднять авторитет и популярность КПРФ в народе, и особенно среди молодёжи?

9.03.2021 09:53
- гость -

Вот представим на минуту, что будет суд над этими партиями, которые способствуют разрушению экономики страны, разрушению Армии и Флота ( чего стоим Адмирал Кузнецов дымящий, а в последствии выведенный из строя!!!). И на скамье будет сидеть также мадам Прусакова, а на вопрос почему вы этому способствовали будет нечленораздельно мычать...

9.03.2021 09:59
- гость -

С 2001 года состоит в КПРФ

воть ета я панимаю, с 18-ти лет в партии...
я так понимаю карьера строилась в лучших традициях комсомольских работниц)))

9.03.2021 10:06
- гость -

у нее получилось построить карьеру в той профессии, которую она получила в вузе

как-то не вяжется с этим:
"С 2001 года состоит в КПРФ.
В 2006 году окончила Алтайский госуниверситет по специальности "Политология"

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