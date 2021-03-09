"В роли феи". Мария Прусакова о женщинах в политике и планах завоевания власти

"Девушка первый секретарь – это редкость. Мало кто верил в то, что это может чем-то хорошим закончиться", – так вспоминает Мария Прусакова о времени, когда ее назначили руководить КПРФ в Алтайском крае. Теперь, спустя четыре года, лидер партии Геннадий Зюганов называет ее в числе своих преемников. Мария Прусакова стала гостьей "Переговорки" на amic.ru, посвященной 8 Марта. Яркая девушка-политик рассказала, как за 20 лет построить успешную карьеру, сочетая упорство, обаяние и коварство.
Кто в "Переговорке"
Мария Прусакова родилась 4 сентября 1983 года. В 2006 году окончила Алтайский госуниверситет по специальности "Политология". С 2001 года состоит в КПРФ. В 2009-2011 годах работала главредом сайта алтайского крайкома партии. С ноября 2014 – член бюро и первый секретарь алтайского крайкома по организационным вопросам. С 2016 – депутат АКЗС, с 2017 года – член ЦК КПРФ.
Не замужем, воспитывает двух дочерей.
01:44 Мария Прусакова говорит, что женщины в российской политике – это пока исключение, но по отношению к ним "наступает оттепель".
03:17 Приходится ли руководителю партии КПРФ на Алтае использовать "женские чары" для решения политических задач.
04:02 О стиле Марии Прусаковой, который СМИ критиковали как слишком откровенный. "Сегодня никто не знает, как должна выглядеть женщина первый секретарь и оппозиционер в России, я оставляю за собой право быть законодательницей в этом смысле", – сказала она.
05:08 "Политика заменила мне все", – Мария Прусакова отвечает на вопрос о хобби и увлечениях. Она называет свою историю уникальной, потому что у нее получилось построить карьеру в той профессии, которую она получила в вузе. Кроме работы, у Марии есть две дочки, которыми она "очень гордится".
06:16 Прусакова называет себя "профессиональным партийным работником" и рассказывает, как складывалась ее карьера. По ее словам, она никогда не думала, что станет персеком, и не мечтала об этом. Так сложились обстоятельства – ее выбрали коллеги по партии: "Я не жажду быть впереди планеты всей. Считаю, что все-таки мужчина должен вдохновлять и вести за собой". Тем не менее в КПРФ 11 региональных отделений возглавляют женщины.
10:20 Мария Прусакова рассказывает, почему выбрала КПРФ – ее увлекли "неравнодушные и искренне желающие изменить этот мир люди". Участие в политических акциях она называет "наркотиком" – они дают "чувство созидания", которое потом сложно забыть.
11:39 "Коммунисты сыграли решающую роль в вопросе отставки Карлина, и никто сегодня не может этого отрицать. Решающим моментом в биографии Александра Богдановича в должности руководителя региона были результаты президентских выборов", – говорит Прусакова.
12:56 Почему КПРФ не участвовала в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального: "Кто потом этих людей будет вызволять из-за решетки, платить за них штрафы? Мы понимали, что нет сегодня никакого лица, которое эту ответственность берет. И людей используют просто как пушечное мясо". При этом компартия выступает "против Путина".
15:47 По каким причинам не состоялась санкционированная акция, которую КПРФ в Алтайском крае планировала провести 23 февраля: "Если бы понеслись лозунги "Долой Путина!", то я бы, естественно, получила серьезное административное правонарушение как организатор. Мы к этому абсолютно были готовы. Но я была не готова к тому, чтобы пострадали люди".
18:31 Мария Прусакова заявила, что морально готова сесть на 15 суток за политическую деятельность, и объяснила почему: "Мы профессиональные революционеры. В романтичном представлении".
20:17 Прусакова отвечает на вопрос об оценке политической ситуации в стране: "Власть совершает огромную ошибку, подавляя любые законные способы выражения несогласия. Тем самым она провоцирует людей на крайние меры. Один философ сказал: "Когда все права попраны, право на восстание становится бесспорным". Сегодня, возможно, это самая главная трагедия, которая может произойти в нашем обществе, когда именно власть вынудит людей прибегать к крайним мерам".
21:55 "Наша экономика стабильна, она находится в коме", – Мария Прусакова о российской экономике. А Алтайский край, по ее мнению, "просто умирает".
23:37 "На мой взгляд, Виктор Петрович Томенко не оправдал надежды жителей Алтайского края", – Мария Прусакова оценила результаты работы губернатора за два года.
24:15 "Это не месть, это удовольствие, которое я получила", – о выступлении против назначения Андрея Осипова на должность бизнес-омбудсмена. Мария Прусакова стала единственным депутатом АКЗС, который не поддержал его кандидатуру на итоговом голосовании.
26:10 О перспективах кандидатов КПРФ от Алтайского края на выборах в Госдуму 2021: "Я считаю, что сегодня есть все возможности для того, чтобы у нас появился депутат Госдумы по одному из одномандатных округов". Мария Прусакова тоже планирует баллотироваться: "Это решение моих товарищей по партии".
29:20 Почему все главные федеральные звезды КПРФ выстраивают свою работу через Алтайский край (Геннадий Зюганов будет баллотироваться в Госдуму от Алтайского края, Сергей Шаргунов уже выдвигался от региона, а Павел Грудинин недавно приезжал, – прим. ред.): "Девушка первый секретарь – это редкость. Мало кто верил в то, что это может чем-то хорошим закончиться. Поэтому мне хочется считать, что, наверное, я оправдала доверие председателя партии".
32:10 Главная цель КПРФ – захват власти. А первый закон, который партия отменит, если победит, – повышение пенсионного возраста.
33:55 Мария Прусакова считает, что КПРФ вполне может получить в АКЗС одну треть – "блокирующий пакет", который не позволит единороссам утверждать бюджет региона и отчет губернатора, таким образом вынудив их договариваться.
34:58 Почему отношения народа и власти в России похожи на сказку о Золушке: "Мне кажется, что сегодня наши жители – это Золушка, а власть, если позволите, такую метафору, – злая мачеха. Сказка хорошо закончится и Золушка победит. А мы будем в роли феи".
35:31 Прусакова считает, что памятник Ленину на пл. Советов – это нормально, так же, как и тело вождя в Мавзолее: "Это светлые страницы нашей истории".
36:55 "Мое сердце занято партией": Мария Прусакова рассказала о личной жизни.
Смотрите также другие выпуски "Переговорки".
Комментарии
Хватит воевать.
Вождь сдал выигранные у Ельцина выборы,Маня даже не заявилась на губернаторские.
Да и сейчас,только к выборам активизировалась в сми.
КПСС (КПРФ) сдохла,как старая лошадь.
Удачи тебе Мария! Так держать!
Они все прекрасно знают - как только они будут представлять реальную угрозу фашистскому режиму национал-либерального олигархата, на них тут же будут натравлены эскадроны смерти, отравители и взрыватели домов и самолётов из всем известной конторы палачей народа своего.
Поэтому вся их деятельность - не более чем имитация оппозиционности за счёт бюджета.
Участие в политических акциях она называет "наркотиком" – они дают "чувство созидания", которое потом сложно забыть.
Созидание это участие в акциях????
Это подмена понятий!!!Младокапиталисты совсем запутались.
Отказ от митингов и выборов говорит сам за себя, тут нужна карьера а не борьба за справедливость.
КПСС (КПРФ) сдохла,как старая лошадь.
абсолютно верно. За них по инерции голосуют еще. Ни новых лидеров, ни достойной программы, ничего, кроме готовности всегда быть вторыми. цель любой партии - захват власти через выборы. Кпрф лишена этого желания напрочь.
И все они туда лезут с одной благой целью, спасения многострадального народа. Кого не послушай, святые люди , но неведомые силы всегда противостоят их светлым порывам
Лжет о том, что КПРФ борется за власть - вот и все, что нужно о ней знать! И то, что расправляются с такими политиками как Немцов, Навальный есть огромная вина Прусаковой и ее партии!
Поддержу гостя выше. Вся местная оппозиция, да и в целом по стране - это пустышка. Они ничего не делают, а лишь ловят свой хайп на мелких неприятных моментах. Есть Единая Россия, есть Президент. Этого достаточно, чтобы держать страну в нужном направлении. У нас всё хорошо благодаря именно им, а не Прусаковой.
Вообще, меня настораживает обилие этой дамы на местных ресурсах. Зачем? Для чего? Неужели и Амик продался и пиарит Прусакову? Ну ведь есть же прекрасные, толковые и мудрые люди в крае, которые и делают нашу жизнь лучше каждый день. Возьмите интервью у действительно важных и нужных людей: Томенко, Бессарабова, Франка, Романенко и т.д. Их много! Им есть что рассказать и чему нас всех научить.
Не нужно показывать и пиарить оппозицию. Нужно придерживаться единого курса!
Всякий раз , как у коммунистов в Барнауле, есть шанс на хорошую явку и объединение народа, они мероприятие отменяют)))
9.03.2021 08:52
Поддержу власть!
Это сарказм?!
А теперь для примера посмотрите на интервью бывшего мэра Дугина и Франка и оцените. Это не говоря о их внешнем виде и авторитете. А еще Дугин "был везде", ну вот просто реально везде, его работа была видна. Вы правда хотите взять интервью у Франка? Вам не хватает видео утуба с ним?
9.03.2021 08:52
Поддержу власть!
Такое чувство, что вы продолжаете отмечать 8-е марта.
Мария, как думаете, не пора-ли срочно заменить Зюганова на Бондаренко, Рашкина или вас к примеру, чтобы поднять авторитет и популярность КПРФ в народе, и особенно среди молодёжи?
Вот представим на минуту, что будет суд над этими партиями, которые способствуют разрушению экономики страны, разрушению Армии и Флота ( чего стоим Адмирал Кузнецов дымящий, а в последствии выведенный из строя!!!). И на скамье будет сидеть также мадам Прусакова, а на вопрос почему вы этому способствовали будет нечленораздельно мычать...
С 2001 года состоит в КПРФ
воть ета я панимаю, с 18-ти лет в партии...
я так понимаю карьера строилась в лучших традициях комсомольских работниц)))
у нее получилось построить карьеру в той профессии, которую она получила в вузе
как-то не вяжется с этим:
"С 2001 года состоит в КПРФ.
В 2006 году окончила Алтайский госуниверситет по специальности "Политология"