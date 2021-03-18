Подросток с коробочкой. Как помогать больным детям, а не спонсировать мошенников

С наступлением весны на улицах Барнаула появляются подростки с прозрачными коробками, на которых наклеены фотографии больных детей. Они подбегают к прохожим и просят пожертвовать деньги на операцию для ребёнка или на лекарство, давят на жалость. Гостья "Переговорки" на amic.ru, руководитель общественной организации "Мать и дитя" Ольга Гога объяснила, почему ни в коем случае не нужно давать деньги этим людям, а также описала новые способы мошенничества в благотворительности.

Кто в "Переговорке"



Ольга Гога более 20 лет возглавляет Алтайскую региональную общественную организацию "Мать и дитя". Она оказывает поддержку семьям, где есть дети с тяжёлыми заболеваниями – муковисцидозом, онкологическими, патологиями сердца. Помогает им получить социальную, психологическую, медицинскую и педагогическую помощь, а также привлекает внимание к их проблемам СМИ и органы госвласти. В организации действует несколько служб: служба экстренной выездной помощи, служба семьи, служба паллиативной помощи. За время работы "Мать и дитя" оказала помощь сотням семей и детей.



Ольга Гога инициировала создание приюта во имя святой равноапостольной княгини Ольги для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она стала идейным вдохновителем успешного телепроекта "Надежда на чудо", посвящённого онкобольным детям. Под руководством Ольги Гоги в крае действует пять программ: программа отказа от новорождённых детей, "Школа приёмных родителей, программа по раннему выявлению детей с отклонениями в развитии, "Школа будущих мам", программа реабилитации детей с онкозаболеваниями на базе центра "Журавлики".

01:38 Ольга Гога рассказывает о современных схемах мошенничества в благотворительности. Злоумышленники находят реальные истории больных детей, которым собирают деньги на лекарство или операцию, и создают фейковые сайты или страницы для сбора средств. В итоге часть денег жертвователей уходит в их карман.

03:40 Как благотворительные фонды проверяют тех, кто просит их о помощи.

04:24 Почему Ольга Гога против того, чтобы средства благотворителей собирали на карточки родителей: "Ты отдала свои деньги и тут же потребовала у родителей отчитаться, куда они их потратили. Если они не могут предоставить тебе документы и отчёты, ты имеешь право затребовать в банке выписку и потом написать заявление в прокуратуру о том, что твоя сумма была истрачена не по назначению".

05:59 Зачем писать целевое назначение средств, когда делаешь пожертвование, и как это защищает деньги от использования на другие нужды.

07:05 Ольга Гога объясняет, что представители благотворительных фондов никогда не ходят по улицам с ящиками и не собирают таким образом деньги для детей. Так действуют только мошенники.

08:20 "Если вы видите на улицах подростков, которые собирают деньги на благотворительность, просите их показать вам паспорт", – советует Ольга Гога. Также требуйте предоставить доверенность от организации, которая их отправила. Потом все данные из этих документов можно передать в полицию. Подростки, которые участвуют в таком "бизнесе", зачастую тоже жертвы обмана.

11:38 По мнению Ольги Гоги, профильные комитеты администраций по делам молодёжи должны организовать работу, которая бы уберегла детей от сотрудничества с лжеблаготворителями.

12:10 Почему мошенники зачастую используют для сбора денег истории детей с онкозаболеваниями, спинальной мышечной атрофией, а не с ДЦП, например.

13:17 Можно ли помогать больным детям во время пандемии, кто и как это делает.