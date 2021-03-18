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Подросток с коробочкой. Как помогать больным детям, а не спонсировать мошенников

, ИА "Амител"
Ольга Гога рассказала, как злоумышленники воруют миллионы под видом благотворительности

С наступлением весны на улицах Барнаула появляются подростки с прозрачными коробками, на которых наклеены фотографии больных детей. Они подбегают к прохожим и просят пожертвовать деньги на операцию для ребёнка или на лекарство, давят на жалость. Гостья "Переговорки" на amic.ru, руководитель общественной организации "Мать и дитя" Ольга Гога объяснила, почему ни в коем случае не нужно давать деньги этим людям, а также описала новые способы мошенничества в благотворительности.

Кто в "Переговорке"

Ольга Гога более 20 лет возглавляет Алтайскую региональную общественную организацию "Мать и дитя". Она оказывает поддержку семьям, где есть дети с тяжёлыми заболеваниями – муковисцидозом, онкологическими, патологиями сердца. Помогает им получить социальную, психологическую, медицинскую и педагогическую помощь, а также привлекает внимание к их проблемам СМИ и органы госвласти. В организации действует несколько служб: служба экстренной выездной помощи, служба семьи, служба паллиативной помощи. За время работы "Мать и дитя" оказала помощь сотням семей и детей.

Ольга Гога инициировала создание приюта во имя святой равноапостольной княгини Ольги для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она стала идейным вдохновителем успешного телепроекта "Надежда на чудо", посвящённого онкобольным детям. Под руководством Ольги Гоги в крае действует пять программ: программа отказа от новорождённых детей, "Школа приёмных родителей, программа по раннему выявлению детей с отклонениями в развитии, "Школа будущих мам", программа реабилитации детей с онкозаболеваниями на базе центра "Журавлики".

01:38 Ольга Гога рассказывает о современных схемах мошенничества в благотворительности. Злоумышленники находят реальные истории больных детей, которым собирают деньги на лекарство или операцию, и создают фейковые сайты или страницы для сбора средств. В итоге часть денег жертвователей уходит в их карман.

03:40 Как благотворительные фонды проверяют тех, кто просит их о помощи.

04:24 Почему Ольга Гога против того, чтобы средства благотворителей собирали на карточки родителей: "Ты отдала свои деньги и тут же потребовала у родителей отчитаться, куда они их потратили. Если они не могут предоставить тебе документы и отчёты, ты имеешь право затребовать в банке выписку и потом написать заявление в прокуратуру о том, что твоя сумма была истрачена не по назначению".

05:59 Зачем писать целевое назначение средств, когда делаешь пожертвование, и как это защищает деньги от использования на другие нужды.

07:05 Ольга Гога объясняет, что представители благотворительных фондов никогда не ходят по улицам с ящиками и не собирают таким образом деньги для детей. Так действуют только мошенники.

08:20 "Если вы видите на улицах подростков, которые собирают деньги на благотворительность, просите их показать вам паспорт", – советует Ольга Гога. Также требуйте предоставить доверенность от организации, которая их отправила. Потом все данные из этих документов можно передать в полицию. Подростки, которые участвуют в таком "бизнесе", зачастую тоже жертвы обмана.

11:38 По мнению Ольги Гоги, профильные комитеты администраций по делам молодёжи должны организовать работу, которая бы уберегла детей от сотрудничества с лжеблаготворителями.

12:10 Почему мошенники зачастую используют для сбора денег истории детей с онкозаболеваниями, спинальной мышечной атрофией, а не с ДЦП, например.

13:17 Можно ли помогать больным детям во время пандемии, кто и как это делает.


Комментарии

18.03.2021 13:54
- гость -

Если есть свободные деньги и желание помочь больным детям, оглянитесь вокруг и на расстоянии вытянутой руки обязательно найдутся таковые. Давая деньги таким, будете уверены, что они пойдут именно на лечение конкретного ребёнка. Во всех остальных случаях если не все, то большая часть ваших денег прилипнет к рукам мошенников и ловкачей.

18.03.2021 14:01
- гость -

Редакция, что у вас за заставка у рубрики! Жесть какая то. Цвета - градация серого, косая черная полоса на фоне. Прямые ассоциации с трауром. Первая мысль - опять умер кто-то.... Еще и на пол экрана...

18.03.2021 14:02
- гость -

Пинка нужно давать хорошего этим попрошайкам. Будьте уверены в полицию они не пойдут. Через пару тройку пинков перестанут попрошайничать. Коробки отбирать и ломать при них же.

18.03.2021 14:04
гость

В ближайшем окружении такие найдуться 100%. А эти с коробочками - как только спрашиваешь реквизиты фонда, убегают только пятки видно! Думал они уже вымерли, коробочники мошенники!

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