Родной для всех человек. Максим Аверин о любви к Алтаю и безудержном сексе

В середине марта в Барнауле выступил актёр Максим Аверин с моноспектаклем "Научи меня жить", в котором он читает стихи известных поэтов. В их числе Евгений Евтушенко, Александр Вертинский, наш земляк Роберт Рождественский и другие. Ведущая "Переговорки" на amic.ru Евгения Даровская встретилась с артистом перед выступлением и расспросила его о любимых ролях, женщинах, популярности и книгах.

Кто в "Переговорке"



Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Дебютировал в кино, когда ему было шесть лет – сыграл эпизодическую роль в фильме "Похождения графа Невзорова". В девять лет играл в Театре миниатюр и параллельно обучался актёрскому мастерству в театральной студии при "Доме кино". В 1997 году окончил с отличием актёрский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. И после, до 2015 года, служил в труппе театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина. С 1 июня 2018 года – актёр Московского академического театра сатиры.



Наиболее известная из его последних киноролей – врач Олег Брагин в сериале "Склифосовский" (2012-2020 годы). Также снимался в фильмах "Глухарь", "Доктор Живаго", "Жила-была одна баба", "Гастролёры" и других.

01:41 Почему Максим Аверин часто бывает в Алтайском крае и чувствует себя здесь своим: "Эти люди изумительные! У всех такие глаза, как блюдца". Он называет свои любимые места в регионе: это родина Шукшина – Сростки и родина Рождественского – Косиха.

02:36 Впервые Аверина привезла на Алтай Екатерина Рождественская. Актёр рассказывает, как с ней познакомился, и почему его вторая поездка в Косиху стала для него целительной: "У меня ушла мама, и для меня было важно очень не оказаться одному. И когда я приехал в село Косиха, я встретил такое количество тепла, такое количество любви, как будто я местный, родной человек для всех".

03:48 Максим Аверин рассказывает, что для него значит лирика Рождественского ("незаслуженно забытый"), называет своё любимое стихотворение и обещает всю оставшуюся жизнь читать стихи поэта.

04:50 На карантине Максим Аверин разбирал свою библиотеку: "Книги меня уже выселяли из дома. Это просто кошмар!" Он рассказал, почему не любит читать с компьютера и периодически "обновляет" свои книги.

06:22 Проекты Аверина после карантина: два новых спектакля и видео с чтением русской классики для интернета.

07:23 Как актёру удаётся избегать депрессии: "То, что меня беспокоит, мучает, изнашивает, у меня есть возможность сублимировать на сцене". Тратить жизнь на недовольства и претензии, по его мнению, "слишком щедро и жалко".

08:21 Что не так с театром во время пандемии: "Когда человек идёт в театр, должен праздник у него состояться. А он заходит и начинаются объявления: наденьте маску, соблюдайте дистанцию. Он заведомо начинает пугаться".

08:55 Почему Максим Аверин решил поставить прививку от ковида и всем советует: "Если я, предположим, сломаюсь, то полетит огромное количество работы".

10:18 Как актёр вникает в медицинскую тематику при работе в сериале "Склифосовский": "Пока я не буду правильно держать инструмент в руках, команды мотор не будет".

11:59 Аверин рассказывает историю, как однажды он чуть не выдал себя за врача в самолёте.

12:27 Чем актёру не нравится современное кино: "Просыпаются в постели уже все накрашенные, в выглаженном шёлковом белье и почему-то сразу начинают целоваться. Ну это же неправда! Когда мне сценаристы пишут: "...и безудержный секс". Я им говорю: слушайте, я, конечно, понимаю, что вы в меня верите сильно, но не может же человек так часто".

14:38 В чём заключается магия театра: "Завтра будет та же пьеса, те же слова. Но никогда не повторится то, что было вчера".

15:40 Ведущая Евгения Даровская спросила, как Максим Аверин справляется с "бесконечным обожанием женщин".

16:16 Почему Аверин отказался рекламировать водку в Instagram.

17:15 Актёр мечтает сняться во французском кино, но никогда не собирался покорять Голливуд: "Я не смогу дышать на другом языке. Можно выучить язык, но никогда им не задышать".

18:07 Максим Аверин рассказывает о зарубежной актрисе Джессике Лэнг, которая произвела на него впечатление своей профессиональной формой. И объясняет, чем хороши сериалы.

19:20 Об отношениях Максима Аверина и Людмилы Гурченко: "Для Люси это слишком было бы мелко какая-то интрижка, влюблённость. Мы просто настолько друг друга понимали, настолько в кадре чувствовали".

20:45 Актёр рассказывает о смысле названия своего моноспектакля "Научи меня жить", который он показал в Барнауле.

21:03 Что, по мнению Максима Аверина, предопределяет путь человека: "Зачем мне эта условность, что в следующей жизни что-то мне дадут. Нет, я в этой хочу. Мне в этой интересно".

22:09 Актёр отказывается фантазировать на тему, что бы он посоветовал себе маленькому. Единственное, что он хотел бы поменять в своей жизни – продлить жизнь своей мамы.

23:39 Почему некоторые люди не любят театр и каким должен быть современный Карлсон: "Шпана!"

24:32 Идеальное утро Максима Аверина: "Наверное, многие думают, что мы в час дня просыпаемся, – ничего подобного. У меня в семь утра уже мотор".

25:12 За кадром: анекдот от Максима Аверина о неосторожных словах и ангеле, который их услышал.