Арест Стеллы Штань, парковка за 22 млн и новый корпус АГУ. Главное за неделю

Привет! Сегодня у меня для вас не просто "Топ-5", а самый настоящий "Топ-5 с половиной". Почему и зачем – узнаете в выпуске.
Начнём с оперативного – ареста представителя губернатора Стеллы Штань. Продолжим двумя интервью: первое – с министром здравоохранения Дмитрием Поповым, который рассказал об итогах "ковидного" года и планах на будущее, а второе – с руководителем комбината школьного питания "Глобус" Евгением Скурлатовым. С ним мы поговорили о том, как организуют питание в школах Барнаула.
Кроме того, сегодня ещё раз посмотрим, каким будет новый корпус АГУ, как барнаульцы превратили фонтан за 22 млн в парковку и обсудим проблему уборки снега с городских улиц (да-да, мы знаем, что снег уже не идёт и тема почти не актуальна).
Смотрим, читаем, комментируем.
До встречи через неделю!
Комментарии
Интересно как прокомментируют правоохранительные органы Барнаул это решение арбитражного суда?
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e5ddb31b-766c-4851-9172-d820372d8446/336486a4-0ee6-49d9-a1aa-91564ee183fd/A03-6439-2008_20080715_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
Коротко там о следующем. Некое предприятие ООО "Горизонт" (ну сами знаете кому оно принадлежало и кто там заинтересованные лица) ни с того ни с сего получает за копеечную аренду в центре города земельный участок. Не имея разрешение на строительство возводят самовольно нежилое помещение. Затем, чтобы придать законность своим действиям обращаются в арбитражный суд Алтайского края с целью признать самовольную постройку законной. Ответчиком является городская администрация, которая даже в суд не ходила, а прислали в суд свое мнение, что не возражают чтобы узаконить эту постройку на Геблера. Вуаля. ООО "Горизонт" становится собственником этой постройки. Хоть это дело 2008 года но срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому делу еще не истек. Может проверить это дело как и кем там готовились документы? Кто из чиновников администрации г. Барнаула также причастен к этому
А кого больше не жаль арбитражного судью или состязающиеся стороны?
Ведь это системный вопрос, его системно решать надо.
Арбитражный суд мог бы сослаться на злоупотребление правом и так дальше, но он будет оправдываться слепотой правосудия.