Арест Стеллы Штань, парковка за 22 млн и новый корпус АГУ. Главное за неделю

Привет! Сегодня у меня для вас не просто "Топ-5", а самый настоящий "Топ-5 с половиной". Почему и зачем – узнаете в выпуске.

Начнём с оперативного – ареста представителя губернатора Стеллы Штань. Продолжим двумя интервью: первое – с министром здравоохранения Дмитрием Поповым, который рассказал об итогах "ковидного" года и планах на будущее, а второе – с руководителем комбината школьного питания "Глобус" Евгением Скурлатовым. С ним мы поговорили о том, как организуют питание в школах Барнаула.

Кроме того, сегодня ещё раз посмотрим, каким будет новый корпус АГУ, как барнаульцы превратили фонтан за 22 млн в парковку и обсудим проблему уборки снега с городских улиц (да-да, мы знаем, что снег уже не идёт и тема почти не актуальна).

Смотрим, читаем, комментируем.

До встречи через неделю!