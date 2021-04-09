Дома против людей, Бутина против Навального, вытрезвитель против пьяниц. Главное за неделю

Рабочая неделя подошла к концу, а значит, пришло время подвести итоги. Этим мы с вами и займёмся в новом выпуске "Топ-5".

На этой неделе поговорим о проблеме аварийного жилья, которая несколько раз настойчиво напомнила о себе, и обсудим конфликт Навального и Марии Бутиной, собравший вокруг себя множество желающих высказаться. А ещё я расскажу вам о том, как наш Саша Соколов посмотрел, где трезвеют барнаульцы.

Также в этом выпуске будет немножко паводка и территориальная война у домов на улице Гущина.

Это "Топ-5" – главные новости недели, по мнению редакции amic.ru. А какая новость показалась самой интересной вам? Пишите в комментариях.

Увидимся!