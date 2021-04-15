"Не ведите себя по-свински". Каким будет туристический сезон на Алтае в 2021 году

Лето на Алтае снова ожидается жаркое – если даже не в прямом, то точно в переносном смысле слова. Спрос на путешествия по "золотым горам" только растёт, за ним подтягиваются и цены. Однако туристов из больших городов это не пугает – места в отелях и на базах бронируют ещё с осени (и за 40 тыс. рублей в сутки тоже). Гостем нового выпуска "Переговорки" на amic.ru стал директор одной из старшейших в регионе туристических фирм "Плот" Александр Смирнов. Он рассказал обо всех основных особенностях отдыха на территории двух Алтаев в наступающем сезоне.

Кто в "Переговорке"



Александр Смирнов родился 14 ноября 1961 года в Костромской области. В 1983 году окончил БГПУ. До 1990 года работал в Усть-Пристанской средней школе преподавателем физкультуры и изобразительного искусства. В 1991 году основал туристическую фирму "Плот", в которой работает и сегодня.

Компания специализируется на экскурсионных, приключенческих и экспедиционных путешествиях по Алтаю. Организует познавательные этнографические, пешеходные и конные туры, рафтинг, джип-туры, программы для альпинистов, любителей горных лыж и сноуборда.

Работает с небольшими группами 6-15 человек. На маршрутах "Плота" побывали туристы более чем из 35 стран мира. Среди них представители фирм с мировым именем – вице-президент компании Shell, топ-менеджеры Siemens, DHL, советник президента Азербайджана и другие.

"Плот" также более 25 лет отправляет туристов на отдых в другие страны.

02:12 Какие ограничения, связанные с ковидом, всё ещё действуют на алтайских турбазах.

03:01 Цены на размещение в Горном Алтае "резко выросли" на объектах высокого класса, которые пользуются повышенной популярностью у туристов из европейской части России. Они начинаются от 25 тыс. рублей за сутки. Базы из среднего ценового сегмента повысили стоимость на 30% – вместо 9 тыс. рублей в сутки теперь просят 12 тыс. рублей. Зато стоимость проживания на объектах эконом-класса практически не изменилась и начинается от 3,5 тыс. рублей за сутки.

05:25 Самыми востребованными месяцами для отдыха на Алтае остаются июль и август, а самые популярные места – в "глубоком" Горном Алтае, который начинается за перевалом Чике-Таман. Там немного баз, поэтому их бронируют, начиная с октября, и в основном туроператоры. Если турист обратится на базу, то ему, скорее всего, скажут, что мест нет. Зато у операторов туры на Алтай купить ещё можно.

07:18 Александр Смирнов говорит, что подходы к гостеприимству на алтайских турбазах сильно отличаются от мировых стандартов: "В прошлом году коллеги спустили в долину Чулышмана группу из 30 человек. Уже был вечер, а на турбазе говорят: извините, мест нет, заселили других. В округе ни одной свободной турбазы, а уже ночь наступает. Ни палаток, ни спальников нет. Что с этими людьми делать? Чем они будут всю ночь заниматься?" По словам Смирнова, ему самому в сезон даже снятся кошмары на эту тему.

09:05 Катунь, по словам Смирнова, одна из лучших рек в России для сплавов. Цена на этот вид отдыха начинается от 1 тыс. рублей и зависит от услуг, которые включены в пакет. Проблема сплавов по нижней Катуни заключается в том, что на берегах много людей, баз, частных владений, и там невозможно уединиться, поставить палатку. Операторы даже подумывают о том, чтобы организовывать обеды для туристов на островах в реке. Зато на средней Катуни (наиболее популярный участок от Большого Яломана до Куюса) мест для палаток и уединённого отдыха предостаточно.

11:30 Самый востребованный пеший маршрут на Алтае – к подножию Белухи. Цены начинаются от 24 тыс. рублей. А если ваш 30-килограммовый рюкзак повезёт конь – то от 50 тыс. рублей. В день нужно пройти 10-15 км, пешеходная часть тура – три дня в одну сторону и столько же в другую. Ещё три дня группа проводит на Аккемском озере.

14:23 Как туристов на Алтае защищают от клещей.

15:06 Почему возникают конфликты между коренными жителями Горного Алтая и туристами. Алтайцы недовольны "жлобством" приезжих, а также тем, что они вытаптывают их пастбища и не уважают горных духов. В целом местные стали более лояльны к туристам, потому что осознали, что на них можно зарабатывать. "Нужно чувствовать себя гостем, проявляющим уважение к местным жителям. Не относиться к ним с высока, высокомерно", – говорит Смирнов.

18:42 Что такое "места силы" на Алтае и почему люди испытывают в них небывалый энергетический подъём. "Неслучайно у алтайцев есть обряд – спросить у духа разрешения, как-то его задобрить. Например, плеснуть чарочку водки в костёр. Многие наши туристы и гиды, которые много лет работают на Алтае, начинают в это верить, потому что сталкиваются с неопровержимыми фактами", – рассказывает Александр Смирнов.

22:32 Какие проблемы туристической отрасли на Алтае пообещал решить премьер-министр Михаил Мишустин, недавно приезжавший в регион. Среди них – сложности с пограничным контролем при восхождении на Белуху, неясный юридический статус гостевых домов, льготное кредитование и другие.

26:56 Александр Смирнов говорит, что его любимые места в Алтайском крае – Чарышский и Солонешенский районы и объясняет почему: "Глубинные какие-то, на генетическом уровне, корни пробуждаются – до мурашек, до дрожи, до дикого восторга. Иностранцы и туристы из европейской части России часто испытывают экстаз".

29:49 Какой маршрут по Алтаю рекомендует проехать Александр Смирнов тем, кто любит массовый туризм. А также что делать и чего ждать тем, кто мечтает увидеть что-то эксклюзивное.

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