"Очень много инициатив". Политики и депутаты Алтайского края оценили выступление Путина

"Спокойное и уверенное", "социальное", "очень много инициатив", "настройка на решение проблем" и "надо было брать кредиты", – так оценили послание Владимира Путина Федеральному Собранию губернатор, депутаты и представители политических партий в Алтайском крае. Сразу после завершения выступления президента ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон пообщался с политиками и узнал, чем это послание Владимира Путина отличается от всех прочих и какие надежды на него возлагают.
Комментарии
Инициатива должна быть одна - построение социализма.
Но увы и ах.
Инициатив много, вот только выполнять их не будут
Португалию то догоним?
Да, вопрос об индексации работающим пенсам обошел, хотя сам в ноябре поручал.
У них есть разве своё мнение???
про пенсионеров ни слова, будто их не существует
Самое лучшее послание, которое президент мог бы придумать для федерального собрания - это послание на Колыму. И если бы ещё сам и возглавил.
Поручить, поручил. Да на местах ничего не сделают. Все ответственные заняты продажей остатков земель и лесов. Выборы на носу, какая работа, когда после выборов мандат закончится и посадят.
Несут дежурную и лишённую всякого смысла чушь абсолютно также, как это делала продажная номенклатура во времена позднего СССР.
Поэтому всё, что остается ожидать - это дальнейший распад страны.
Какие это политики? Политики либо выдавлены из страны, либо в местах не столь отдалённых, либо на том свете. Остались только подпевалы, лизуны и прихвостни, торгующие совестью ради карьеры и финансового благополучия.
в местах не столь отдалённых,
это кто?
Инициатив много, когда ДЕЛО делать будут?
22.04.2021 14:34
- гость -
К примеру: Фургал.
"Он же ведь был такой там серая мышка. Ну, там какой-то там человечек, какой-то бегает. Занимался там какими-то международными делами, какой-то гуманитарной помощью, еще чем-то. Его никто не воспринимал как какую-то яркую выдающуюся личность. Представить себе, что эта серая мышка станет президентом, я не мог, например. К нему относились в достаточной степени презрительно", - вспоминает Вдовин.
Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил! (Роберт Бернс)
Лгбт армия уже пуканы тут во всю рвет!
Как и ожидалось снова ни каких мер социальной поддержки мужчин, после сорока, не умеющих ничего делать и сидящих на шее родителей. Это нельзя терпеть))
Противно смотреть. Отобрал сначала все деньги какие можно, а теперь в виде подачки из наших же денег раздает. А местная оккупационная администрация хвалит.
"Как и ожидалось снова ни каких мер социальной поддержки мужчин"
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Схрена-ли? Сирии помогаем, донецким сепарам тоже, вся "единая россия" во главе с плутиным и его корешами сидит на шее у нас и у наших родителей. Ну и твои объедки оттудаже!