"Амбиций никто не отменял". Что ждёт баскетбольную команду Барнаула в суперлиге

Баскетбольная команда БК "Барнаул" впервые за десять лет своего существования вышла в первую лигу. За последний год в ней многое изменилось – название (раньше было "АлтайБаскет"), тренер – им стал бывший игрок Евгений Горев, он вернулся в Барнаул из Иркутска. Поменялся состав игроков и даже количество зрителей на площадке – когда команда стала побеждать, интерес к баскетболу вырос. В "Переговорку" на amic.ru пришли главный тренер БК "Барнаул" Евгений Горев и один из ведущих игроков команды Вячеслав Ворончихин. Они рассказали о новых перспективах, которые открываются перед барнаульским баскетболом.
Кто в "Переговорке"
Евгений Горев родился 2 декабря 1982 года. Воспитанник новосибирского баскетбола – выступал за "Локомотив" (Новосибирск), "НБА-Телма" (Нижний Новгород), "Динамо-Теплострой" (Челябинск). С сезона 2012-2013 года играл за "АлтайБаскет". Мастер спорта. В 2017 году завершил карьеру игрока и пополнил тренерский штаб барнаульского клуба. В 2019 году стал главным тренером БК "Иркут" (Иркутск). Под его руководством команда заняла четвёртое место в Суперлиге-2. В 2020 году вернулся в Барнаул и начал тренировать команду на Алтае.
Вячеслав Ворончихин родился 29 апреля 1991 года. Центровой игрок. За свою карьеру играл на команды многих городов – Тверь, Рязань, Иркутск, Тамбов и других. За барнаульскую команду выступал в двух сезонах – с 2015 по 2017 год, вернулся в Барнаул в 2020 году. Является одним из ведущих игроков команды – хорошая техника игры, несмотря на высокий рост (209 см), и сильный бросок, в том числе дальний. Умеет красиво забивать мячи сверху.
02:08 Почему барнаульской команде именно сейчас удалось пройти в первую лигу. "Нельзя сказать, что за один год мы что-то сделали", – говорит Евгений Горев.
03:18 Какие возможности переход в первую лигу даёт команде.
03:51 Что может помешать команде БК "Барнаул" выступать в первой лиге. "Спортивные принципы выполнили, осталось дождаться финансирования", – говорит Евгений Горев.
04:50 Как изменится финансирование БК "Барнаул" после перехода в первую лигу. Главный тренер рассказал, что на логистику больших затрат не будет, но увеличатся взносы в лиге и зарплата игроков.
06:03 Какие зарплаты у игроков БК "Барнаул" (спойлер: весьма нескромные).
07:04 Почему в барнаульской команде только 30% игроков из Барнаула: "Из одного региона всегда сложно набрать хорошую команду. Это касается не только Барнаула, это касается всех регионов. Поэтому если нужен результат, то нужно, как говорится, ходить по рынку, искать хороших игроков и очень часто из других регионов".
08:31 Где тренируется команда.
09:01 Как только БК "Барнаул" начала выигрывать, количество зрителей на матчах выросло до 1000-1200 человек. Как поддержка зрителей влияет на исход матча. "Нас гонит вперёд и давит на соперника, который приезжает к нам", – говорит Ворончихин.
10:50 Что делает игрок, чтобы удачно бросить штрафные: "Есть мяч и кольцо – надо забить".
11:43 О самом высоком и самом "маленьком" баскетболисте в команде БК "Барнаул".
12:30 Произойдут ли изменения в составе команды после её перехода в первую лигу.
13:11 Когда начнутся игры следующего сезона.
13:32 "Будем аккуратны в своих желаниях, но амбиций никто не отменял", – говорит Евгений Горев о планах на победы в первой лиге и перспективах выхода в плей-офф.
15:03 Кого хотят видеть в команде БК "Барнаул" руководители клуба, как проходят "торги" за игроков и какова месячная зарплата топового игрока (барнаульские программисты сейчас решат, что очень мало зарабатывают).
17:35 Успехи команды сильно зависят от её финансирования. Кто из коммерческих компаний поддерживает БК "Барнаул". Например, медиагруппа "FM-Продакшн" (в неё входит amic.ru) помогла привлечь сильного игрока Даниила Синегубова.
20:07 Планирует ли БК "Барнаул" привлекать игроков-иностранцев.
20:56 Помогают ли длинные бороды игроков и тренера выигрывать соревнования. "Это не то, что суеверие, но хорошая традиция, она мне нравится, я её стараюсь всегда выдерживать", – говорит Евгений Горев.
22:06 Есть ли холостые баскетболисты в БК "Барнаул".
23:07 Ведущий Александр Михельсон меряется ростом с Вячеславом Ворончихиным: 180 см с небольшим против 209 см.
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