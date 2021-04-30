"Тюремный" репортаж, отчёт Томенко и "майские" без шашлыков. Главные новости недели

Неделя подходит к концу, а впереди большие выходные (но не у всех). Перед тем как отправиться на заслуженный отдых (но не всем), предлагаю подвести итоги недели в новом выпуске "Топ-5".
Сегодня обсудим, кто и как работает на "майских", а также почему желание пожарить шашлык может привести вас на скользкую дорожку беззакония. Ещё я расскажу о том, как Виктор Томенко отчитался перед депутатами о работе правительства за прошлый год.
Ну и куда же без больших материалов от наших журналистов. В этом выпуске у нас "тюремный" репортаж от Вячеслава Кондакова, который по своей воле пришёл в колонию, чтобы рассказать вам о том, какая она, современная тюрьма. А ещё работа Полины Ждановой, которая обязательна к прочтению всем родителям и тем, кто собирается заводить детей. Полина поговорила с экспертами и узнала, как понять, что ребёнок склонен к суициду и что сделать, чтобы ему помочь.
Смотрите, читайте и комментируйте. Увидимся!
Комментарии
Вечер в хату!
Братва передает спасибо за тюремный репортаж.
Кондаков, подогревчик братве подгони.