"Изгой, отверженный, ненужный". Почему подростки идут стрелять в школы

Трагедия в Казани потрясла всю страну. Вчерашний подросток, взявшийся за оружие и расстрелявший детей и учителей, шокировал своей жестокостью. Откуда в "тихом" парне могла взяться такая агрессия, уже неделю обсуждают эксперты в разных областях. Гостьей нового выпуска "Переговорки" на amic.ru стала Ольга Казанцева, уполномоченная по правам ребёнка в Алтайском крае. Она рассказала о возможных причинах стрельбы в школах, о связи суицидального поведения и агрессии по отношению другим, а также о том, что каждый родитель может со всем этим сделать.

Кто в "Переговорке"



Ольга Казанцева родилась 28 ноября 1977 года в Таштаголе (Кемеровская область). В 2000 году окончила Бийский пединститут по специальности "Педагог-психолог", в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Общая психология, психология личности, история психологии". В 2015 году окончила РАНХиГС по направлению "Государственное и муниципальное управление".



Карьеру начала с должности психолога в школе № 7 Бийска. С 2000 по 2009 год работала преподавателем факультета психологии, заместителем декана по воспитательной работе БГПУ им. Шукшина. С 2009 года – завотделением, а потом замдиректора "Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья". В 2010 году была назначена директором Краевого кризисного центра для женщин. В 2014-м – уполномоченным по правам ребёнка в Алтайском крае.



Автор более 30 научно-методических работ по вопросам сопровождения социально-психологического здоровья детей и профилактики семейного неблагополучия.



Замужем, воспитывает дочь.

02:04 Ольга Казанцева говорит, что нападения на школы стали мировым трендом, и в последние два десятилетия происходят во многих странах мира. Только в России с 2014 года произошло 10 эпизодов, одиннадцатым стало нападение на колледж в Керчи. При этом ни у кого нет чёткого алгоритма борьбы с этим явлением.

04:07 "Можно разрабатывать множество способов борьбы с плесенью, а можно влажность убирать", – Ольга Казанцева проводит аналогию для иллюстрации своего взгляда на то, как нужно решать проблему нападений на школы. По её мнению, необходимо и усиливать безопасность, и совершенствовать организацию психологической и психиатрической помощи в стране. Ведь восемь из девяти нападавших на школы в России имели психические расстройства.

07:08 Исследователи, которые анализировали причины скулшутинга (от англ. School shooting – школьная стрельба), выделили три фактора влияния – качество медицинской помощи, способы решения конфликтов в школах и отношения подростков с родителями. Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае курирует решение проблем по всем трём направлениям, и к ней можно обращаться с вопросами.

08:05 По мнению Ольги Казанцевой, в решении школьных конфликтов должны помогать специально обученные люди – медиаторы. Они организуют безопасную среду для общения сторон и не поддерживают ни одну из них, сохраняют нейтралитет. В некоторых алтайских школах такие люди есть. Казанцева обратилась в Минобр и предложила создать выездную службу медиаторов в регионе, инициативу поддержали.

11:56 Ольга Казанцева акцентирует внимание на том, что все дети, которые совершили нападения на школы в России, подвергались буллингу или имели напряжённые отношения в классе. "То, что называют "косвенная агрессия". Его игнорируют, к нему не подходят. Ничего активного нет – побоев, плевков в отношении этого ребёнка никто не допускает. Но у него есть личностная особенность – он очень чувствителен к обиде", – объясняет эксперт. И советует работать не только с теми, кто активно проявляет агрессию, но и с "тихими" детьми, которые "субъективно не удовлетворены ситуацией".

13:18 К Ольге Казанцевой можно обратиться по поводу любого школьного конфликта, если есть сложности с его решением. Кроме этого, в регионе действует Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи (контакты – внизу материала), который занимается такими вопросами. Также помощь можно искать в любом отделе соцзащиты населения.

17:16 Ольга Казанцева отмечает, что учителей хорошо готовят по направлению их предмета, а также по методике преподавания. При этом психологических знаний им часто не хватает – и это зона роста для школьной системы всей России. Например, недавно с учителями провели работу, чтобы они могли выявлять признаки самоповреждений (аутоагрессии) у детей. Это помогает предотвращать и детские суициды, и нападения на школы.

20:56 В чём суть трагедии в Рубцовске, где погибла школьница: двое детей снимали на видео третьего. Один из снимавших, и это была не погибшая девушка, выложил запись в Сеть. На ней не было ничего "унижающего", но мама мальчика, которого снимали, возмутилась тем, что изображение ребёнка без его согласия опубликовали. По мнению Ольги Казанцевой, решать этот конфликт должны были родители, без привлечения учителей, так как он относится к гражданско-правовым отношениям.

23:59 В отношениях с родителями ребёнку нужна не только внешняя сторона (одет, обут, накормлен), но и внутренняя – слышат его или нет, любят или нет, имеет ли он значение, подчёркивает Ольга Казанцева. Подростки, напавшие на школы, характеризовали родителей как холодных, не интересующихся: "Они относятся к нам как к мусору".

26:16 Где родители могут повысить свою психологическую компетентность в отношениях с детьми: центры соцзащиты населения, Кризисный центр для женщин, Кризисный центр для мужчин, Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Также можно обратиться к психологам, которые работают как очно, так и дистанционно. Ольга Казанцева советует родителям подписаться на профиль в Instagram "Я родитель", его ведёт Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации (контакты организаций – внизу материала).

28:23 Ольга Казанцева считает, что сам по себе интернет – всего лишь инструмент, который можно использовать тем или иным образом. Поэтому вопрос не в интернете как таковом, а в том, что делают там дети. Обычно они начинают интересоваться "Колумбайном" (массовое убийство в американской школе, совершённое подростками в 1999 году) и скулшутингом задолго до того, как реализуют его на практике. Речь идёт о полутора-двух годах. Взрослым следует обращать внимание, в каких группах состоит подросток, интересуется ли он оружием, что читает и пишет в соцсетях.

30:53 Как заметить неполадки в психологическом и психическом здоровье ребёнка. Тревожные звоночки – плохой сон ночью, нарушения в питании (ест слишком много или слишком мало), эмоциональные качели (то весёлый, то много плачет), резкое изменение в характере. "Агрессия на себя и агрессия во вне тесно связаны", – отмечает Ольга Казанцева. Она рекомендует обязательно обращаться за врачебной психиатрической помощью в случае возникновения каких-либо симптомов из этой области у детей и не бояться этого.

Полезные телефоны и ссылки для родителей

В эти организации родители могут обратиться по любым вопросам, связанным с отношениями с детьми: конфликты в школе и семье, необычное поведение ребёнка, беспокойство по поводу психологического и психического здоровья ребёнка и так далее.

Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Сайт: https://www.ppms22.ru/

Телефон справочной: +7 (3852) 36-75-43.

Кризисный центр для женщин.

Сайт: https://womenkrizis.ru/,

телефон кризисного центра: +7 (3852) 34-22-55,

кризисная линия центра: +7 (3852) 34- 28-26.

Кризисный центр для мужчин.

Сайт: http://www.criscentr.ru/,

телефон: +7 (3852) 55-12-88.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Телефон: +7 (3852) 29-51-6,

Instagram: @ombudsmen_deti22.

Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации (Москва).

Сайт: https://fond-detyam.ru/

Телефон: +7 (495) 374-53-06

Детский телефон доверия: 8 (800) 200-01-22

Instagram: @ya_roditel.

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