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"Его могли запрограммировать". Мнение психотерапевта о причинах стрельбы в школе Казани

, ИА "Амител"
Алексей Дик рассказал о хрупкости психического здоровья и о том, как на него влияет среда

Причиной возникновения трагических ситуаций вроде той, что случилась в казанской школе, может быть не столько психические расстройства отдельных людей, сколько негативная среда, считает барнаульский психотерапевт Алексей Дик. Он стал следующим гостем "Переговорки" на amic.ru. По мнению Дика, молодым людям необходима вера в достойное будущее, а детям – внимание, включённость и бережное отношение родителей. Также он выдвинул версию о том, что могло спровоцировать стрелка в Казани совершить жуткое преступление.

Кто в "Переговорке"

Алексей Дик работает психотерапевтом более 40 лет. Получил высшее образование в Алтайском государственном медицинском университете. Кандидат медицинских наук.

01:54 Алексей Дик считает, что при рассмотрении причин стрельбы в Казани необходимо учитывать личность преступника и влияние на него среды. Эксперт склоняется к тому, что на совершение убийств подростка "запрограммировали" – или он сам, или кто-то другой. А впасть в психоз он мог уже после того как совершил преступление.

04:45 Психотерапевт говорит, что границы между психическим здоровьем и патологией размыты, а совершенно психически здоровых людей в обществе меньшинство. "Якорь этот остался, и на какое-то якорное слово или фактор, стимул внешней среды он начинает реагировать или аффектом, или агрессией, или депрессией, или бессонницей, психосоматикой", – объясняет Алексей Дик.

06:35 Раз стрелок занимался долгой подготовкой к теракту в школе, планировал свои действия, то его поведение вряд ли связано с психической патологией, считает эксперт.

08:16 Под программированием Алексей Дик подразумевает чрезмерное и нездоровое увлечение человека псевдофилософией. "Например, у него какая-то есть философия, что нет ни жизни, ни смерти, что любая система нуждается в очищении, – говорит он. – Как эту систему чистить. Может быть, на него этот же коронавирус повлиял, может, это какая-то кара божья, которая начала чистку, а я продолжу".

10:42 Почему не все люди, которые верят в бессмертие души, хватаются за автомат: "У нас нет доминанты, что мы целый день думаем "душа бессмертна – бессмертна душа", а у части людей начинает в потоке сознания это быть".

12:18 У современной психиатрии пока нет инструментов, позволяющих заранее выявить человека, который способен пойти убивать: "Мы знаем о мозге процентов пять, процентов 95 мы о мозге не знаем сегодня".

13:05 По мнению Алексея Дика, развитие социальных сетей способствует возникновению неадекватного поведения: "Сегодня мне хочется с душком информации – или там я в порнографию залезу, или как готовится взрывчатка. Я это найду в один клик".

14:07 Эксперт считает, что казанского стрелка могли запрограммировать какие-нибудь террористические группировки. По его мнению, чтобы предотвратить такие случаи, нужно усиливать безопасность в школах.

16:09 Алексей Дик также считает, что необходимо менять среду и развивать экономику, чтобы молодые люди видели перспективы в жизни: "Чтобы он видел, что кто работает, тот живёт хорошо. Сейчас что мы видим: кто или украл, или какие-то взятки взял миллионные, тот живёт хорошо".

18:11 Психотерапевт говорит, что не стоит запрещать детям играть в компьютерные игры и сидеть в соцсетях. Вместо этого стоит создать для них "заместительные занятия" – семейные выезды, развивающие мероприятия и так далее.

20:06 О психологических проблемах у ребёнка свидетельствует его закрытость, агрессивные реакции и резкое изменение характера. Если родители замечают такие вещи, то стоит попробовать наладить с ребёнком контакт или обратиться к психологу.

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