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Для Алтайского края возможно все. Виктор Томенко о зарплатах, миграции и гребном канале

, ИА "Амител"
А еще губернатор Алтайского края рассказал, почему всем будет плохо, если государство будет удерживать рост цен.

Три года назад, 1 июня 2018 года, он прилетел в Барнаул. На него возлагали большие надежды: ведь тот, кто работал первым заместителем губернатора одного из богатейших регионов нашей страны, точно должен знать, как вытянуть один из беднейших. В "Переговорку" на amic.ru пришел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Главный редактор amic.ru Елена Пацар выяснила у главы региона, что нужно изменить, чтобы зарплаты жителей края стали выше, чем у наших соседей, почему у нас дорожают гречка и подсолнечное масло (а главное, когда это кончится). А еще поговорили о миграции молодежи, театре Вахтангова и, конечно же, этапе Кубка мира по гребле. Губернатор сказал, что все прошло хорошо, но кое-какие моменты при следующих соревнованиях все же будут исправлены.

Кто в Переговорке:

Губернатор и председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко. Родился 12 мая 1971 года в городе Норильске Красноярского края. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер-экономист. В 2004 назначен на должность директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель". С октября 2014 года по сентябрь 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края. 30 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах избран губернатором Алтайского края. Женат. Есть дочь.

02.18 Виктор Томенко объяснил, почему не сравнивает Алтайский край с родным Красноярским и рассказал о том, какие конкурентные преимущества видит у нашего региона. Отметим: всех, кто считает, что на Алтае все плохо, ждет большое удивление

04:37 Губернатор рассказал, почему люди уезжают из села и о том, почему это не проблема. Он напомнил: власти делают многое, чтобы жизнь в селе и в городе не особо различалась. Также поговорили о новых технологиях и об угрозе сокращения работы на селе.

08.00 "Это естественная часть жизни. Молодые люди всегда хотят себя испытать", — так ответил губернатор на вопрос, почему молодежь уезжает из Алтайского края в другие регионы.

10.37. Виктор Томенко ответил на вопрос, который волнует всех: что нужно изменить, чтобы зарплаты в Алтайском крае стали выше (ну или по крайней мере не ниже), чем в других регионах. Один из способов — сократить зарплаты у соседей (шутка).

12.01 Средняя зарплата бюджетников в Алтайском крае стала выше, чем на частных предприятиях. Губернатор привел цифры: если средняя заработная плата в крае в целом составляет чуть больше 30 тысяч рублей, то у бюджетников — примерно 32,5 тысячи. "Мы обещали и делаем", — подчеркивает Виктор Томенко.

15.04 О том, почему в Алтайском крае подорожали гречка, подсолнечное масло и другие продукты, которые мы же и производим. А также о том, почему государство не может (и не должно) удерживать рост цен. А еще Виктор Томенко рассказал, когда это все прекратится.

20.45 Губернатор рассказал о судьбе дороги Обход Барнаула: "время уходит, так как он был рассчитан в ценах двух-трех летней давности". Виктор Томенко объяснил, почему этому проекту не стоит рассчитывать на обещанные Путиным кредиты под инфраструктурные проекты для регионов с минимальным госдолгом. Спойлер: да, мы попадаем под эти условия, но денег будет недостаточно.

23:52 Этап кубка мира по гребле завершился, и губернатор рассказал, что будет с Гребным каналом в Барнауле дальше. "У этого проекта интересная история" и "есть перспективные идеи", сказал губернатор. Кстати, некоторые команды после кубка остались в Барнауле, чтобы тренироваться к следующим соревнованиям.

27.22 "Из моего общения с опытными людьми, которые побывали в разных странах и посмотрели, как там организованы соревнования, проведения кубка мира в Барнауле удалось… Все очень четко отработали свои планы действий, чтобы сделать настоящий праздник", — подчеркнул Виктор Томенко. Но в то же время отметил, что  "целый ряд шагов нужно было бы пересмотреть и усилить" и к следующим подобным соревнованиям это будет учтено.

29.42 "Для Алтайского края и для Барнаула возможно все", — считает Виктор Томенко, подводя яркие итоги мая. Напомним, в мае у нас прошли и этап кубка мира по гребле, и чемпионат России по боксу среди юношей, и гастроли великолепного театра Вахтангова. При этом самая главная ценность, по словам губернатора, "готовность очень многих людей объединиться и реализовать интересные и крупные проекты, опираясь на наследие созданное в предыдущие годы".

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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