Первенцы болеют реже. Врач рассказал, почему аллергия захватывает мир и что с этим делать

Пыльца растений стала более агрессивной, и в этом году многие жители Алтайского края столкнулись с очень сильными аллергическими реакциями. При этом горожане в 2,5 раза чаще страдают от поллиноза, чем жители сельской местности. "Человек может сидеть в центре города, в кафе, и испытывать проявления аллергии от травы, которую он в глаза не видел", – рассказал в "Переговорке" на amic.ru иммунолог-аллерголог Алексей Хабаров. По его мнению, наиболее эффективным методом лечения такого состояния является аллерговакцинация. А вот отказ от продуктов, которые вызывают аллергию, – в корне неправильный шаг. В студии "Переговорки" Хабаров рассказал, почему всё больше людей страдают от различных аллергий, в чём повезло первенцам и можно ли избежать заболевания, если питаться правильно и вести исключительно здоровый образ жизни. Аллерголог также объяснил, почему каждому человеку нужно "немножечко глистов".

Кто в студии:

Алексей Хабаров, аллерголог-иммунолог, заведующий курсом клинической иммунологии и аллергологии АГМУ, профессор, доктор медицинских наук.

01:40 "Аллергия была, есть и будет. Сейчас мы имеем дело с сезонной аллергией, пыльцевой, она в этом году выражена больше чем обычно". Врач объясняет причины резкого увеличения страдающих аллергией в этом году.

03:25 "Гены, они как люди. То работают все вместе и дружно, а то – нет, и тогда появляется заболевание". Аллергия имеет генную предрасположенность, говорит Алексей Хабаров. При этом заболевание может проявиться в любом возрасте. "Старые аллергологи так и говорили: каждый человек может дожить до своей аллергии". По словам врача, профилактических мер защиты против этого заболевания практически нет. Аллергия может проявиться и у людей, которые ведут здоровый образ жизни и не имеют никаких вредных привычек.

06:45 "Аллерговакцинация – это очень действенный метод, особенно эффективен он при пыльцевой аллергии". Врач рассказывает, как перестраиваются клетки в организме, когда в него постепенно вводят аллерген, и когда наступает выздоровление.

08:55 О том, почему даже у людей, у которых никогда не было кошек, может быть на них аллергия. "У кошки основные молекулы аллергена находятся в слюне, когда кошка себя лижет, слюнка сохнет и включается в состав помещения". В помещении аллерген сохраняется около двух лет.

10:50 О том, почему первенцы реже страдают проявлениями аллергий. Врач объясняет причины возникновения заболевания на клеточном уровне.

11:38 Глистов немножко человеку нужно. Алексей Хабаров говорит, что не стоит гоняться за глистами в организме и приводит в пример эксперимент в Африке. Как только жителей излечили от гельминтов, они стали чаще болеть аллергией. "Нет такого поллиноза, которого не может победить простой солитёр", – шутит врач.

14:10 Разновидностей аллергических болезней не очень много. Это аллергический ринит, атопический дерматит, крапивница и астма. Для жизни несёт угрозу только астма. "Но старый врач, видя свистящего, хрипящего и синеющего больного, говорил: да, у тебя астма, но ты проживёшь долго и умрёшь не от неё", – рассказывает Хабаров об опасностях аллергий.

16:19 "Фразу "поберегись" каждый человек воспринимает по-своему. И начинает так беречься, что... " О том, какими должны быть меры профилактики в сезон обострения аллергий. Обязательно после возвращения с улицы принимайте душ, советует врач.

17:30 Алексей Хабаров разрушает мифы о том, что аллергикам нельзя есть красное, шоколад, орехи. "Полностью исключать какие-либо продукты питания – тупиковый путь", – считает аллерголог. "Лет 20 назад я сам, как дурак, развешивал по детским поликлиникам плакатики: "Мама, до 6 месяцев только ты и твоё молоко", – вспоминает врач и на примере молока (уже коровьего) Хабаров объясняет, что полностью исключить аллерген из пищи практически невозможно. – Пока мы развешивали плакаты, пищевая аллергия увеличилась ровно в два раза".

20:00 О том, почему при пищевой аллергии не нужно ничего исключать. "Иммунотерапия при пищевой аллергии порой даже эффективнее", – говорит врач.

21:42 Многие люди считают, что они живут в городе и цветение трав их не касается, но это не так, говорит Хабаров. Оказывается, пыльца растений распространяется в воздухе на тысячи километров. "Человек может сидеть в центре Барнаула, в кафе, и испытывать явление поллиноза от травы, которую он в глаза не видел", – объясняет аллерголог. По его словам, горожане в 2,5 раза чаще страдают от поллиноза, чем жители деревень.