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"Шансов нет". Барнаульцам придется два года стоять в пробках из-за ремонта моста

, ИА "Амител"
Эксперт по дорожному движению рассказал, как можно "чуть-чуть улучшить" ожидаемый транспортный коллапс

Многие жители Барнаула уже начали задумываться о том, как они будут передвигаться по городу, когда на ремонт закроют мост на пр. Ленина у Нового рынка. Равноценных альтернатив этой дорожной развязке в краевом центре нет, поэтому значительная часть людей будет испытывать длительные и серьезные неудобства. Заместитель заведующего кафедры организации безопасности дорожного движения АлтГТУ Сергей Павлов считает, что ситуацию можно улучшить, но лишь слегка. Как это сделать, он рассказал в "Переговорке" на amic.ru

Кто в "Переговорке"

Сергей Павлов родился 26 июня 1979 года. В 2003 году окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "Автомобили и тракторы". Затем поступил в аспирантуру и в 2007 году защитил кандидатскую диссертацию. Работает преподавателем в АлтГУ, является заместителем заведующего кафедры организации безопасности дорожного движения. 

01:59 Несколько студентов Сергея Павлова пишут выпускные бакалаврские работы по предстоящему ремонту дорожного моста на пр. Ленина. "Дипломов несколько, потому что тема очень объемная", — говорит Павлов. В связи с этим он тоже погружен в ситуацию и может спрогнозировать, как ремонт повлияет на жизнь Барнаула.

03:07 Павлов оценивает организацию дорожного движения в Барнауле как "неплохую". Он объясняет свою позицию, а также отмечает проблемные места – общественный транспорт и путепроводы.

03:54 Ведущий Александр Михельсон описывает свои неудобства как водителя, связанные с ремонтом дорог в Барнауле и с тем, как из-за него организуют дорожное движение: "Образуется либо пробка, либо большая пробка". Он интересуется, какое ведомство принимает решения об альтернативных путях проезда во время ремонта. Павлов отвечает, что Комитет по транспорту, благоустройству и дорожному хозяйству Барнаула.

05:12 Сергей Павлов считает, что решения об изменениях в дорожном движении необходимо принимать на основании исследований и расчетов. Такие данные должны быть в городском комитете по транспорту и в МУП Горсвет, который отвечает за работу светофоров.

06:31 Александр Михельсон спрашивает, насколько оправданным было решение закрыть на ремонт мост на ул. Мамонтова, пока ремонтируют Старый мост. Сергей Павлов предположил, что это продиктовано тем, что, если бы одновременно закрыли на ремонт мост у Нового рынка и на Мамонтова, было бы намного хуже. 

07:35 По мнению Сергея Павлова, дорожная ситуация на пр. Ленина после закрытия на ремонт моста у Нового рынка "будет близка к катастрофической". У дорог, на которые перераспределится поток автомобилей (пр. Калинина, Павловский тракт, ул. Кутузова, ул. Власихинская), ограниченная пропускная способность, и она меньше чем, количество машин. Так что город будет стоять в пробках два года, пока идет ремонт моста.

10:08 Ситуация с общественным транспортом еще сложнее, чем с личным. Троллейбусы, скорее всего, будут ходить только до ТЦ"Империя" (бывший Дом быта), а трамваи перестанут ездить на участке от ул. Северо-Западной до ул. Анатолия. По оценкам студентов Павлова, Горэлектротранс потеряет 30-40% пассажиров. Всем им придется пересаживаться на автобусы, которые будут стоять в пробках на перегруженных улицах.

13:09 Каким образом можно "чуть-чуть улучшить ситуацию по сравнению с коллапсом": студенты предлагают сделать выделенную полосу для общественного транспорта на пр. Калинина, а ул. Аносова отдать под него полностью. Людям, которым нужно постоянно ездить по этому участку, рекомендуется пересесть с личных автомобилей на автобусы.

14:50 Почему в Барнауле до сих пор нет выделенных полос под общественный транспорт, хотя была идея сделать их на пр. Ленина. Сергей Павлов говорит, что потребовалось бы принять "суровое решение" и отказаться от парковок на пр. Ленина, плюс что-то решить с поворотом направо для автомобилей в ситуации, когда автобусы едут прямо и у них преимущество.

16:13 Эксперт объясняет, почему введение реверсивного движения на пр. Калинина не решит проблему предстоящего коллапса, а может лишь увеличить аварийность.

17:29 Сергей Павлов считает, что изменение графика работы госучреждений в центральной части города может существенно улучшить транспортную ситуацию во время ремонта моста. Необходимо сделать так, чтобы какие-то из них начинали работать с восьми утра, какие-то – с девяти и с десяти. Решить этот вопрос могут только власти, договариваться с госучреждениями можно начинать уже сейчас.

20:01 "Платные парковки вводятся тогда, когда без них уже совсем никак", — говорит Сергей Павлов. С его точки зрения, одновременно закрывать мост на пр. Ленина и вводить плату за парковку на проспекте – не лучшая идея. Жители воспримут нововведение "неоднозначно".

21:25 Эксперт оценил работу городской администрации по организации дорожного движения в Барнауле на семь баллов из десяти. А шансов на то, что закрытие моста у Нового рынка не приведет к транспортному коллапсу, по его мнению, нет.

22:14 Транспортные проблемы Барнаула поможет решить развитие общественного транспорта и уменьшение количества личных автомобилей, при этом тоннель под железнодорожным вокзалом – "сомнительное мероприятие", считает Сергей Павлов.


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