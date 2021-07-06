"Посмотри, чего ты себя лишаешь". История преодоления и любви Ирины Яковенко

Жительница Барнаула Ирина Яковенко неожиданно для себя стала победительницей конкурса "Главные женщины 2020".

Ирина ехала на конкурс не участвовать, а послушать интересных спикеров (в числе которых были Ирина Хакамада, Владислав Лисовец, Александр Добровинский и другие). Они же входили в состав жюри, которое единогласно решило, что настоящая женщина года — именно Ирина. Но для нее награда стала по-настоящему внезапной. Хотя...назвать победу Ирины просто удачей тоже нельзя. Почему? Потому что главная женщина России может все.

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В 2007 году Ирина Яковенко с мужем попали в аварию. Девушка получила травму позвоночника, и с тех пор передвигается в инвалидной коляске. Потребовались годы, чтобы принять ситуацию: слезы, депрессия и даже временное расставание с мужем.

А потом Ирина сказала : "Да, это больно. Но посмотри, чего ты себя лишаешь". И она снова начала жить. И родила еще двоих детей (всего у Ирины и Станислава трое ребятишек) вопреки рекомендациям врачей прервать беременности.

Сейчас для главной женщины года нет преград. Ирина занимается бизнесом и социальными проектами, помогает женщинам, попавшим в трудные ситуации, путешествует по миру и даже участвует в неделе высокой моды в Москве в качестве модели.

"90% людей, которые со мной общаются, даже не замечают коляски", — смеется Ирина. И это действительно так. Буквально через десять минут общения забываешь, что физические возможности девушки ограничены.

Новый выпуск "НеИзвестных" — это история безоговорочной победы над обстоятельствами. История о том, как справляться с трудностями, которые большинству кажутся непреодолимыми, и жить вопреки, радуясь каждому дню.

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