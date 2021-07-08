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"Красивые места, музыка, плов". Зачем Иван Крюков объехал 40 стран на велосипеде

, ИА "Амител"
Известный спортсмен-любитель Алтая рассказал о прелести и безумии массовых стартов

Спортивные достижения Ивана Крюкова постоянно попадают в сводки новостей, хотя он и не является профессиональным спортсменом. В начале пандемии он "намотал" 10 км на лыжах по небольшому дворику рядом со своим частным домом. До этого преодолевал стокилометровые дистанции на лыжах, а также стал вторым "железным человеком" (IronMan) в Алтайском крае, успешно выступив в соревнованиях по триатлону. Иван увлечен спортом с детства и останавливаться не собирается. В интервью "Переговорке" на amic.ru он рассказал, кому по плечу современный любительский спорт и как "взрослые мальчики и девочки" со страстью преодолевают самих себя на сложных соревнованиях. 

Кто в "Переговорке" 

Иван Крюков родился 22 мая 1982 года. С 1995 по 2002 годы профессионально занимался биатлоном, стал кандидатом в мастера спорта, призером всероссийских соревнований, чемпионом Алтайского края и Сибири. Потом ушел в любительский спорт – велосипедный и лыжный.

Участник пяти престижных лыжных марафонов серии Euroloppet и Worldloppet, участник самой протяженной лыжной гонки серии Worldloppet — 100 км (2018), финишер самой сложной серии гонок IronMan (Канарские острова, 2018), участник полужелезной дистанции Оcean lava (Черногория, 2019) и других соревнований.

В 2005 году окончил экономический факультет Московской академии предпринимательства. С 2004 по 2014 годы работал руководителем военно-спортивного клуба в Лицее №121. В 2008 году начал собственное дело – организацию велотуров, а в 2017 году открыл базу "Елочка", где обучают катанию на лыжах, велосипеде и бегу.

Женат, воспитывает дочь.

01:44 Иван Крюков объясняет, почему путешествует не как "все нормальные люди": "У свободы только два колеса. С высоты самолета ничего не увидишь: местных жителей, эту кухню в глухой деревне Китая, Армении, Киргизии, Грузии не попробуешь".

02:30 Сколько десятков стран проехал на велосипеде Иван Крюков и поддерживает ли это хобби его супруга.

03:00 Буквально несколько дней назад Крюков вернулся из Киргизии, где организовывал велотур для 12 путешественников, съехавшихся со всей России. Маршрут проходил по северному берегу Иссык-Куля с заездом в горы Тянь-Шаня, на горячие источники. В конце путешествия группа приняла участие в киргизской велосипедной гонке. "Я знал, что всем понравится: красивейшие места, музыка, плов", — говорит Иван. 

05:15 Почему киргизы смотрели на велосипеды русских, как на космические корабли: "Я "взрослым мальчикам" говорю: зачем вам машина за 300-400 тысяч рублей? Велосипед приносит гораздо больше удовольствия!"

06:14 На каком уровне находится развитие любительского велоспорта в России и в Алтайском крае: "В профессиональном спорте мы, конечно, очень сильная страна. Но в любительском, массовом спорте мы только в начале пути. В том числе и в велосипеде".

07:12 Любительские соревнования сейчас организуют волонтеры на свои деньги, при этом они собирают около сотни людей – так было в шоссейной велогонке на Бирюзовой Катуни, которая состоялась в начале мая. Она была крупнейшей в стране с 1980-х годов. Участвуют в подобных челленджах взрослые люди 35-40 лет, которые сильно увлечены спортом.

08:29 Для того, чтобы заниматься любительским спортом нужно желание, здоровье и снаряжение. Самые сложные требования связаны со здоровьем. В России ответственность за физическое состояние участников во многом возлагается на организатора соревнований, тогда как в других странах – на самого участника: "Если ты бежишь Ironman, надо понимать, что ты готов к этому. Если ты отключишься на дистанции, то виноват только ты сам. Там организаторы юридически защищены".

10:43 Некоторые победители любительских соревнований обижаются на денежные призы. Им важно преодоление, сама победа и какой-то памятный подарок. Например, медаль. Чтобы показать сыну или дочери: "А папка-то может!".

12:26 Самые сложные моменты в путешествиях Ивана Крюкова случились в Тыве: в 2006 году приходилось передвигаться по незнакомой незаселенной местности без навигаторов, а в 2011 году у группы украли велосипеды и им помогали эвакуироваться с маршрута местные жители.

13:58 Почему у Ивана Крюкова не получилось стать профессиональным спортсменом и как он нашел себя после окончания спортивной карьеры: "Я разобрался в себе – я хотел больше общаться с людьми и видеть мир. И подумал, а почему я это не могу это делать без большого спорта, почему я не могу делать это в удовольствие? Для этого не так много надо денег. И начал это развивать в рамках нашего региона".

16:21 Ивана Крюкова очень беспокоит судьба леса в черте Барнаула. Его база "Елочка" расположена рядом с сосновым бором, и предприниматель постоянно видит, как отдыхающие не убирают за собой мусор, а из-за их костров случаются пожары. Зимой машины ездят по подготовленным лыжным трассам. Приходится своими силами "гонять" закладчиков, подростков и тех, кто устраивает пикники. "Я своими ногами топтал пожары. Я раз пять вызывал пожарную машину в лес", — говорит Иван. Он считает чудом то, что бор еще цел, и уверен, что нужно в разы увеличить штрафы за безответственное поведение на природе.

19:48 "Когда человек садится на велосипед, у него отключается голова, он становится ребенком, не воспринимающим действительность", — говорит Иван. Часто участники велотуров съезжают с маршрутов и катятся в совершенно другом направлении. "Рекорд" поставил мужчина, который проехал не в ту сторону 40 км по Монголии, а потом попросил местного жителя довести его обратно на машине. "Таким особо выдающимся людям рации выдаем. Просим загрузить в телефон или в часы программу, которая без сотовой сети показывает, где ты находишься", — рассказывает Иван. Еще одна девушка скрыла, что у нее эпилепсия, что тоже могло привести к трагедии.

23:55 Иван Крюков отвечает на вопрос: "Лыжи или велосипед?". И объясняет достоинства и недостатки каждого вида хобби.

24.50 Следующая цель Ивана Крюкова – покорить старейшую и сложнейшую лыжную гонку в мире, которая проходит в Швеции за полярным кругом. Длина маршрута составляет 220 км. В гонке участвует вся мировая марафонская элита. "С возрастом "взрослые мальчики" становятся все сильнее и сильнее. И начинают соревноваться уже не кто быстрее, а кто сильнее. Вот эти 220 км как раз из разряда, кто сильнее и безумнее", — объясняет Иван и надеется попасть на соревнования в следующем году. Этот старт для него откладывался дважды из-за пандемии.

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